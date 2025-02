Kingdom Come Deliverance 2: Alle Schmiedeanleitungen finden

Dank der Schmiedeanleitungen könnt ihr euch in Kingdom Come Deliverance 2 mächtige Waffen und andere nützliche Gegenstände selber herstellen. Wo ihr alle Anleitungen für die Schmiede finden könnt, zeigen wir euch in unserer Liste mit allen Fundorten.

Schmieden lernen

Ab Beginn der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" solltet ihr Schmied Radovan nordwestlich von Troskowitz in Tachau einen Besuch abstatten. In seiner Nebenquest "Der Sohn des Schmieds" lernt ihr das Schmieden in einem Tutorial und bekommt auch eure ersten Anleitungen.

Anders als bei den Alchemie-Rezepten sind die Schmiedeanleitungen zwingend nötig, um euch besondere Waffen und Werkzeuge herstellen zu können. Daher seht ihr in der folgenden Liste alle Fundorte der Schmiedeanleitungen in Trosky und Kuttenberg.

Hinweis: Weitere Schmiedeanleitungen werden in Kürze ergänzt.

Schmiedeanleitungen in Trosky

Bauernhufeisen: Belohnung für die Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“.

Belohnung für die Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“. Breites Langschwert: Könnt ihr auf einem Regal in der Waffenkammer der Burg Trosky finden. Dieser Raum befindet sich neben der Küche im Jungfrauenturm der Burg.

Könnt ihr auf einem Regal in der Waffenkammer der Burg Trosky finden. Dieser Raum befindet sich neben der Küche im Jungfrauenturm der Burg. Breitschwert: Findet ihr in der Truhe im oberen Stockwerk der Hütte des Einsiedlers in Apollonias. Die Nebenquest „Der Einsiedler“ führt euch automatisch zu diesem Ort.

Findet ihr in der Truhe im oberen Stockwerk der Hütte des Einsiedlers in Apollonias. Die Nebenquest „Der Einsiedler“ führt euch automatisch zu diesem Ort. Brunswieks Streitaxt (Nur DLC): Sprecht mit Schreiber Gaibl nach Beginn der 5. Hauptquest „Ungeladene Hochzeitsgäste“ in Troskowitz (Symbol mit lila Löwenwappen). Er gibt euch neben der DLC-Quest "Das Löwenwappen" dieses Rezept.

Sprecht mit Schreiber Gaibl nach Beginn der 5. Hauptquest „Ungeladene Hochzeitsgäste“ in Troskowitz (Symbol mit lila Löwenwappen). Er gibt euch neben der DLC-Quest "Das Löwenwappen" dieses Rezept. Falchion: Könnt ihr in der Truhe des Schmieds im oberen Stockwerk des Stalls nahe dem Pferdehändler in Semin finden. Ihr könnt die Truhe entweder mit einem Dietrich knacken (Schwierigkeit: Mittel) oder ihr nehmt euch im Erdgeschoss des Stalls den Truhenschlüssel des Schmiedes. Er hängt an einem der Stützbalken.

Könnt ihr in der Truhe des Schmieds im oberen Stockwerk des Stalls nahe dem Pferdehändler in Semin finden. Ihr könnt die Truhe entweder mit einem Dietrich knacken (Schwierigkeit: Mittel) oder ihr nehmt euch im Erdgeschoss des Stalls den Truhenschlüssel des Schmiedes. Er hängt an einem der Stützbalken. Gewöhnliches Langschwert: Findet ihr ebenfalls im Haus von Schreiber Gaibl in Troskowitz. Das Rezept liegt auf einem Regal in der Ecke im gleichen Raum, wo auch der Schreiber sitzt.

Findet ihr ebenfalls im Haus von Schreiber Gaibl in Troskowitz. Das Rezept liegt auf einem Regal in der Ecke im gleichen Raum, wo auch der Schreiber sitzt. Henkersaxt: Nördlich von Troskowitz in einem Waldstück könnt ihr den interessanten Ort „Überwucherte Grube“ entdecken. In der Hütte steht eine mittelschwer verschlossene Truhe mit der Anleitung darin. Den Schlüssel zur Truhe findet ihr in einem kleinen Krug in einer Ecke der Hütte.

Nördlich von Troskowitz in einem Waldstück könnt ihr den interessanten Ort „Überwucherte Grube“ entdecken. In der Hütte steht eine mittelschwer verschlossene Truhe mit der Anleitung darin. Den Schlüssel zur Truhe findet ihr in einem kleinen Krug in einer Ecke der Hütte. Herrn Radzig ungeschmiedetes Schwert: Erhaltet ihr automatisch während der 12. Hauptquest „Sturm“, nachdem ihr Radzig Kobylas Schwert zurückbekommen habt.

Erhaltet ihr automatisch während der 12. Hauptquest „Sturm“, nachdem ihr Radzig Kobylas Schwert zurückbekommen habt. Holzfälleraxt: Belohnung für die Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“.

Belohnung für die Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“. Jagdschwert: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn der Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“.

Erhaltet ihr automatisch zu Beginn der Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“. Rikonaris’ Säbel: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn der Nebenquest „Der Fluch des Woiwoden“.

Erhaltet ihr automatisch zu Beginn der Nebenquest „Der Fluch des Woiwoden“. Schweizerdolch: Im Nordwesten von Apollonias könnt ihr einen Höhleneingang finden. Folgt dem kleinen Pfad, der in den Wald führt, um den Höhleneingang zu entdecken. Haltet euch am Anfang der Höhle links, dann kommt ihr zu einer Sackgasse und einem versteckten Sack in einer Felsspalte. Darin findet ihr die Schmiedeanleitung.

Im Nordwesten von Apollonias könnt ihr einen Höhleneingang finden. Folgt dem kleinen Pfad, der in den Wald führt, um den Höhleneingang zu entdecken. Haltet euch am Anfang der Höhle links, dann kommt ihr zu einer Sackgasse und einem versteckten Sack in einer Felsspalte. Darin findet ihr die Schmiedeanleitung. Schwert des Einsiedlers: Schaltet ihr automatisch während der Nebenquest „Der Einsiedler“ frei.

Schaltet ihr automatisch während der Nebenquest „Der Einsiedler“ frei. Verzierte Axt: Schaltet ihr automatisch während des Auftrags „Die Axt aus dem See frei“.

Schaltet ihr automatisch während des Auftrags „Die Axt aus dem See frei“. Zimmermannsaxt: Könnt ihr vom Zimmermann in Troskowitz kaufen oder ihm stehlen. Alternativ findet ihr es in einer der Hütten beim Holzfällerlager südwestlich der Mühle in Niedersemin.

Schmiedeanleitungen in Kuttenberg

Beschützende Axt: Erhaltet ihr automatisch während dem Auftrag „Das Böse Abhalten“ in der Stadt Kuttenberg.

Erhaltet ihr automatisch während dem Auftrag „Das Böse Abhalten“ in der Stadt Kuttenberg. Edler Säbel: In der versteckten Truhe auf dem Dachboden des südlichsten Hauses von Opatowitz. Dieser Ort liegt direkt nördlich von Sigismunds Lager. Kann alternativ im Büro des Verwalters im oberen Stockwerk auf dem Weingut nördlich vor Kuttenberg gefunden werden.

In der versteckten Truhe auf dem Dachboden des südlichsten Hauses von Opatowitz. Dieser Ort liegt direkt nördlich von Sigismunds Lager. Kann alternativ im Büro des Verwalters im oberen Stockwerk auf dem Weingut nördlich vor Kuttenberg gefunden werden. Replik des Langschwerts „Erlöser“: Erhaltet ihr während der Nebenquest „Erlöser“ in Sigismunds Lager in Kuttenberg.

Erhaltet ihr während der Nebenquest „Erlöser“ in Sigismunds Lager in Kuttenberg. Ritteraxt: Liegt in der Truhe im Lager des bescheidenen Ritters am Waldrand nördlich von Kuttenberg. Bei dem Ritter startet auch der Auftrag „Das Reliquiar“. Achtet auf die Questmarkierung ganz im Nordosten, dort ist das Lager.

Liegt in der Truhe im Lager des bescheidenen Ritters am Waldrand nördlich von Kuttenberg. Bei dem Ritter startet auch der Auftrag „Das Reliquiar“. Achtet auf die Questmarkierung ganz im Nordosten, dort ist das Lager. Schwert des Ritters Valentin: Erhaltet ihr während dem Auftrag „Das Reliquiar“.

Erhaltet ihr während dem Auftrag „Das Reliquiar“. Wettkampfschwert: Erhaltet ihr automatisch zu Beginn des Auftrags „Auf die Plätze, fertig, schmieden“ in Grund. Die Quest wird mit einem gelben Stern auf rotem Wappen im Dorf markiert.

