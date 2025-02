Kingdom Come Deliverance 2: Das Reliquiar (Schwert des Ritters Valentin bekommen)

Im Auftrag "Das Reliquiar" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr das Grab von Ritter Valentin finden und könnt so ganz nebenbei ein sehr gutes Schwert bekommen. Wie ihr die Quest abschließt und jede Menge Beute macht, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Das Reliquiar" starten

Nördlich von Kuttenberg am Waldrand könnt ihr ein kleines Lager finden, wo ihr einen Ritter ansprechen könnt. Er bittet euch, das Grab von Herrn Valentin im Kloster Sedlitz zu finden und ihm das Schwert des verstorbenen Ritters zu bringen. Der Suchbereich bei der Krypta der Kirche ist sehr groß, ihr könnt aber vorher optional mit Bruder Morticius sprechen, dessen Standort euch ebenfalls markiert wird.

Diese Quest startet ganz im Nordosten am Waldrand von Kuttenberg. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit Bruder Morticius sprechen (Optional)

Der reimende Morticius spricht in Rätseln und gibt euch nach längerem Gespräch gar die neue Nebenquest „Staub zu Staub“. Durch diese Quest habt ihr nun auch Zugang zur Krypta und könnt euch nach Valentins Schwert umsehen. Im folgenden Video seht ihr, wie ihr sowohl "Staub zu Staub" abschließt, also auch den Fundort des Grabes von Ritter Valentin:

Grab von Herrn Valentin finden

Schaut euch in der Krypta die Falltür am Boden an. In einer Zwischensequenz werdet ihr hier hinunterstürzen. Geht durch den östlichen Durchgang bis ans Ende zum Sarkophag und öffnet ihn. Leider ist nichts drin, ihr könnt danach aber den Deckel des Sarkophags inspizieren, der Herrn Valentin abbildet.

Inspiziert nach dem Öffnen des Sarkophags den Sargdeckel, um die Schmiedeanleitung für das Schwert zu bekommen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schwert des Ritters Valentin schmieden

Zwar ist das echte Schwert nicht hier, aber dank des Bildes von Valentin landet die neue Schmiedeanleitung „Schwert des Ritters Valentin“ in eurem Handwerkskunst-Menü. Ihr könnt damit eine Replik schmieden. Folgende Materialien benötigt ihr dafür:

Kupfer

Gerade Parierstange

Kuhleder

Scheibenförmiger Schwertknauf

Frankfurter Stahl

Altmetall

Solltet ihr einige der Materialien nicht haben, könnt ihr sie allesamt bei Schmieden und Rüstschmieden, etwa in Kuttenberg kaufen.

Das Schwert des Ritters Valentin gehört zu den besten Kurzschwertern und ihr könnt es euch in unbegrenzter Menge selber herstellen. (© Screenshot GIGA)

Zum Ritter zurückkehren

Kehrt dann mit der Replik zurück zum Ritter, der sich als Hehler herausstellt. Da er das Schwert als echt verkaufen will, muss er euch töten, damit niemand etwas anderes sagen kann. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten, die Quest zu beenden:

Hehler mit „Auftreten“-Wert einschüchtern: Solltet ihr den sehr schweren Skill-Check schaffen, zieht der Hehler den Schwanz ein und gibt euch als Belohnung den „Zahn der heiligen Apollonia“. Dies ist allerdings nichts mehr als ein polierter Schweinezahn im Wert von 42 Groschen.

Solltet ihr den sehr schweren Skill-Check schaffen, zieht der Hehler den Schwanz ein und gibt euch als Belohnung den „Zahn der heiligen Apollonia“. Dies ist allerdings nichts mehr als ein polierter Schweinezahn im Wert von 42 Groschen. Den Hehler im Kampf töten: Besiegt den Schweinehund im Kampf und lootet ihn dann. Er hat sehr viele wertvolle Gegenstände im Inventar. Unter anderem einen goldenen Kruzifix (Wert: 1430 Groschen) und die Plattenrüstung „Kastenbrust“ (Wert: 1361 Groschen). Lustigerweise trägt er auch eine Kopie der gefälschten Schatzkarte aus dem Auftrag “Krizhans Schatzkarte“ bei sich. Öffnet auch die Kiste in seinem Lager, denn darin findet ihr einen Ring mit goldenem Kreuz (Wert: 660 Groschen), 253 Groschen sowie die Schmiedeanleitung für die Ritteraxt.

Tipp: Vergesst auch nicht, nach dem Kampf das Schwert von Ritter Valentin wieder mitzunehmen. Es gehört zu den besten Waffen in KCD 2.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

