Kingdom Come Deliverance 2: Frankfurter Stahl finden

Frankfurter Stahl ist gerade zu Beginn von Kingdom Come Deliverance 2 äußerst selten und in der ersten Region Trosky nur an wenigen Stellen zu finden. Wo ihr Frankfurter Stahl bekommen könnt, zeigen wir euch hier.

Frankfurter Stahl in Trosky finden

Wenn ihr bereits die 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" begonnen habt, könnt ihr bei Schmied Osina auf Burg Trosky Frankfurter Stahl kaufen. Es gibt aber auch schon von Spielbeginn an einige versteckte Orte mit Frankfurter Stahl, deren Standorte wir euch im Folgenden genauer beschreiben.

Lager des Diebes bei Zelejow

Nördlich von Semin könnt ihr im Waldstück das versteckte Lager eines Diebes entdecken. Im Lager befindet sich nur der Dieb und sein Hund. Rüstet einen Dolch aus und schleicht euch von hinten an den Dieb an, wenn sein Hund gerade nicht in der Nähe ist. Haltet hinter ihm die L2/LT-Taste gedrückt, um ihn zu greifen und drückt dann die R2/RT-Taste, um ihn direkt zu töten.

In diesem Waldstück hat ein Dieb sein Lager aufgeschlagen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lootet die Schlüssel vom Dieb, um damit die Truhe im Lager aufzuschließen. Darin findet ihr 1x Frankfurter Stahl.

Lager des Diebes bei Nebakov

Im Lager eines Diebes östlich der Nebakover Mühle im Wald sitzt ein Dieb, den ihr am besten heimlich von hinten ausschaltet. Hier gibt es eine schwer verschlossene Truhe im Lager, die ihr mit einem Dietrich öffnen müsst. Darin findet ihr 4x Frankfurter Stahl. Einen Schlüssel für die Truhe konnten wir leider nicht entdecken.

An dieser Stelle nordöstlich von Nebakov findet ihr das Diebeslager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Höhle unter Trosky

Im Nordwesten von Apollonias könnt ihr einen Höhleneingang finden. Folgt dem kleinen Pfad, der in den Wald führt, um den Höhleneingang zu entdecken. Die "Erste Schatzkarte" führt euch ebenfalls hier her. Haltet euch in der Höhle immer rechts und klettert am Ende zwei Leitern hinauf, um in die Höhle unter Trosky zu gelangen. Hier findet ihr eine Schatzkiste mit 2x Frankfurter Stahl. Die Kiste ist „schwer“ verschlossen, bringt also Dietriche mit.

Die Höhle in Apollonias führt euch zur Höhle unter Trosky, wo ihr auch 2-mal Frankfurter Stahl findet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dieser Eingang führt euch zur Höhle unter Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den Stahl werdet ihr vor allem früh im Spiel brauchen, um für die Nebenquest "Das Löwenwappen" die besondere Stangenwaffe herzustellen.

Frankfurter Stahl in Kuttenberg finden

In Kuttenberg ist das Finden von Frankfurter Stahl kein Problem mehr. Fast jeder Schmied in der Region verkauft euch das Schmiedematerial. Falls ihr wissen wollt, wie ihr schnell Geld verdienen könnt, um euch den Frankfurter Stahl zu kaufen, schaut in den verlinkten Guide.

