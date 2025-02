Kingdom Come Deliverance 2: Zurück im Sattel (7. Hauptquest)

Heinrich und Hans Capon haben sich endlich mit Otto von Bergow getroffen. Bevor es aber mit politischen Verhandlungen losgehen kann, muss eine Bande von Banditen zurückgeschlagen werden, die die Trosky-Region in Atem halten. In der Hauptquest "Zurück im Sattel" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr nach Nabokov reiten, um den Herrn der Festung um Unterstützung zu bitten.

Bett, Lagerkiste und Geschenke auf Burg Trosky

Kämmerer Ulrich führt euch zu Questbeginn zunächst zu eurer neuen Unterkunft in Trosky direkt neben der Schmiede. Ihr habt hier nun ein Bett sowie eine Lagertruhe zur Verfügung. Darin findet ihr auch alle Gegenstände wieder, die euch zuvor weggenommen wurden. Zudem findet ihr einige Geschenke im Zimmer. Darunter befinden sich ein Militärschwert sowie die Rüstungsteile Langer Pourpoint, Reitwappenrock und Sächsisches Kettenhemd.

Nachdem ihr die Sachen eingesammelt habt, begebt euch zu den Stallungen, denn hier erhaltet ihr sogar ein neues Pferd mit dem Namen Hering. Inspiziert es erst einmal. Solltet ihr bereits ein besseres Pferd haben, müsst ihr es nicht nehmen und könnt bei eurem alten bleiben. Vom Stallburschen erhaltet ihr außerdem die Pferdeausrüstung Prager Sattel, Zaumzeug aus weichem Leder, Wielun-Gechirr und Ritterhufeisen.

Hering ist ein gutes Pferd mit ausgeglichenen Werten in allen Bereichen. (© Screenshot GIGA)

Ritt nach Nebakov

Sprecht anschließend mit Hans (nur bei Sonnenaufgang) und beginnt eure Reise nach Nebakov. Unterwegs könnt ihr mit Capon plaudern und euch ein kleines Rennen mit ihm liefern. In Nebakov angekommen, trennt sich Capon von euch und überbringt die Botschaft.

Wichtiger Hinweis: Ihr habt nur sechs Stunden Zeit, um während der Abwesenheit von Hans an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und Untersuchungen über verdächtige Vorkommnisse in Nebakov anzustellen. Die Zeit reicht nicht aus, um wirklich alles zu machen. Wenn ihr eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr es zum Kerker der Festung schaffen, um eine besondere Entdeckung zu machen. Dazu im entsprechenden Abschnitt weiter unten mehr.

Alle optionalen Aktivitäten in Nebakov

Ihr könnt euch direkt nach der Ankunft zu Adjutant Michael setzen und mit ihm plaudern. Er fordert euch zudem zu einem Duell auf. Solltet ihr gewinnen, erhaltet ihr zu Belohnung Sporenrädchen.

setzen und mit ihm plaudern. Er fordert euch zudem zu einem Duell auf. Solltet ihr gewinnen, erhaltet ihr zu Belohnung Sporenrädchen. Nach dem Duell könnt ihr zu Klara gehen und eure Wunden verarzten lassen. Sie bittet euch zudem, mit ihr Kräuter sammeln zu gehen. Wenn ihr dem nachkommt, habt ihr die Chance auf eine Romanze samt Schäferstündchen mit ihr. Pflückt Mohnblumen, Ringelblumen und Salbei für sie und folgt ihr dann zu einem geheimen Ort. Auf ihr Rätsel antwortet ihr mit ihrem Namen und schon geht es los.

und eure Wunden verarzten lassen. Sie bittet euch zudem, mit ihr Kräuter sammeln zu gehen. Wenn ihr dem nachkommt, habt ihr die Chance auf eine Romanze samt Schäferstündchen mit ihr. Pflückt Mohnblumen, Ringelblumen und Salbei für sie und folgt ihr dann zu einem geheimen Ort. Auf ihr Rätsel antwortet ihr mit ihrem Namen und schon geht es los. Ihr könnt ein Würfelspiel gegen Zwerk machen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr die Silbermarke des Vorsprungs als Preis.

machen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr die Silbermarke des Vorsprungs als Preis. Ihr könnt mit Mark der Torwache sprechen und ein paar Schießübungen bei ihm machen. Wenn ihr das Wettschießen gewinnt ihr die verzierte Jagdarmbrust.

sprechen und ein paar Schießübungen bei ihm machen. Wenn ihr das Wettschießen gewinnt ihr die verzierte Jagdarmbrust. Ihr könnt Pelzel in den Stallungen außerhalb der Festung anspreche n und ihn über die verdächtig vielen Pferde in der Festung ausfragen. Wenn ihr genug Redekunst habt, findet ihr heraus, dass sie diese von Banditen erbeutet haben. Allerdings gibt es Widersprüche in den Aussagen von Michael und Pelzel. Zusätzlich könnt ihr auch ein Pferderennen absolvieren. Solltet ihr gewinnen, bekommt ihr einen neuen Sattel als Belohnung.

und ihn über die verdächtig vielen Pferde in der Festung ausfragen. Wenn ihr genug Redekunst habt, findet ihr heraus, dass sie diese von Banditen erbeutet haben. Allerdings gibt es Widersprüche in den Aussagen von Michael und Pelzel. Zusätzlich könnt ihr auch ein Pferderennen absolvieren. Solltet ihr gewinnen, bekommt ihr einen neuen Sattel als Belohnung. Bei den Gehegen mit den vielen Pferden nahe des Stallburschen wird euch ein Dorfbewohner ansprechen und euch bitten, ihm unauffällig zum Holzsammeln zu folgen. Im Wald berichtet er euch davon, dass Herr Jaromir schon ewig nicht mehr in der Festung war und sich neuerdings eine neue Gruppe von Männern in der Festung herumtreibt.

und euch bitten, ihm unauffällig zum Holzsammeln zu folgen. Im Wald berichtet er euch davon, dass Herr Jaromir schon ewig nicht mehr in der Festung war und sich neuerdings eine neue Gruppe von Männern in der Festung herumtreibt. Hinter dem Haus mit den Verwundeten könnt ihr mit Mikesch und Kozliek sprechen. Gebt an, dass ihr sie schonmal nahe des Steinturmsees gesehen habt. Es handelt sich dabei um die zwei Banditen, die zu Beginn des Spiels bei Kräuterfrau Bozena auftauchten. Nachdem ihr sie erkannt habt, nehmen sie schnell die Beine in die Hand.

sprechen. Gebt an, dass ihr sie schonmal nahe des Steinturmsees gesehen habt. Es handelt sich dabei um die zwei Banditen, die zu Beginn des Spiels bei Kräuterfrau Bozena auftauchten. Nachdem ihr sie erkannt habt, nehmen sie schnell die Beine in die Hand. Ochs der Schmied erzählt euch von Problemen bei den Befestigungsanlagen. Doch auch er verstrickt sich in Widersprüche und verhält sich verdächtig.

Herrn Jaromir finden und "Der alte Rabe" freischalten

All diese Aktivitäten und Gespräche zeichnen ein ziemlich klares Bild der Situation. Die Festung wurde von Banditen übernommen. Im Hauptgebäude am Eingang könnt ihr in einem der Zimmer die Kerkerschlüssel vom Tisch nehmen (Vorsicht: Dies ist eine Sperrzone).

Den Kerkerschlüssel findet ihr im ersten Stock des Hauptgebäudes. (© Screenshot GIGA)

Sprecht dann unten mit der Wache neben der Kerkertür und lockt sie mit Redekunst von der Tür weg. Betretet den Kerker (ohne Schlüssel müsst ihr das Schloss knacken) und sprecht rechts in der Zelle mit dem Gefangenen, der sich als Herr Jaromir herausstellt. Diese Entdeckung schaltet zudem den Erfolg/Trophäe „Der alte Rabe“ frei.

Diese Tür führt euch zum Kerker mit Jaromir. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtiger Hinweis: Die Wache wird schnell wieder zurückkommen. Ihr habt gerade genug Zeit, um Herrn Jaromir anzusprechen und ihm zu sagen, dass ihr Otto von Bergow Bericht erstattet. Haltet euch nicht mit anderen Dialogen auf, sonst wird euch die Wache beim Verlassen des Kerkers in jedem Fall erwischen. Eine Alternative wäre es, wenn ihr euch vor Betreten des Kerkers hintenrum an die Wache anschleicht und sie tötet oder bewusstlos macht. Zieht sie dann in die Ecke hinter euch. So habt ihr mehr Zeit bei Jaromir.

Nach sechs Stunden ist Capon fertig und wartet auf euch in der Nähe der Stallungen, wo eine Schnellreise zurück nach Trosky beginnt. Nach eurer Rückkehr berichten sowohl ihr als auch Capon Bergow von eurem Besuch in Nebakov und schließt die Quest damit ab.

Belohnungen beim schwarzen Bartosch

Otto von Bergow will euch für eure Dienste belohnen. Schaut nach der Quest beim schwarzen Bartosch am Kampfplatz vorbei. Er schenkt euch eine Waffe eurer Wahl. Folgende Optionen gibt es:

Langschwert: Gewöhnliches Langschwert

Gewöhnliches Langschwert Kurzschwert: Breitschwert

Breitschwert Kampfaxt: Kampfaxt

Kampfaxt Kriegshammer: Kriegshammer für Reiter

Kriegshammer für Reiter Stangenwaffe: Glefe

Unserer Meinung nach solltet ihr euch für den Kriegshammer oder die Glefe entscheiden. Die anderen Waffen sind weit verbreitet und können auch schnell auf anderem Wege erworben werden. Zusätzlich zur Waffe bekommt ihr noch einen kurzen Gambeson und einen Reiterkürass geschenkt.

