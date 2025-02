Kingdom Come Deliverance 2: Notwendiges Übel (8. Hauptquest)

Ihr und Hans Capon werdet in der Hauptquest "Notwendiges Übel" von Kingdom Come Deliverance 2 beauftragt, einen Gefangenen zu verhören, um Informationen über den Überfall auf Otto von Bergow zu sammeln. Die Infos sind brisant und können den Verlauf dieser Quest stark beeinflussen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Verhör des Gefangenen

Beim Verhör ist mal wieder ein hoher Redekunst-Wert von Vorteil. Besonders "Nötigen" und "Einschüchtern" lockern die Zunge des Befragten. Ohne entsprechende Skill müsst ihr foltern, um die Infos zu bekommen. Beachtet, dass der Gefangene dadurch sterben kann, wenn ihr es zu oft macht. Er kann euch drei wichtige Details verraten:

Die Banditen verstecken sich in Nebakov. Sofern ihr in der Quest zuvor schon Herrn Jaromir in Nebakov entdeckt habt, wisst ihr das schon.

Ihr erfahrt den Namen des Banditenführers. Sein Name ist Jan und es gibt eine Verbindung zu Istvan Toth.

Der junge Olda Semin (Der Bräutigam der Hochzeit) ist in den Angriff auf Otto von Bergow verwickelt gewesen.

Anzeige

Ein bisschen Foltern ist ok, aber übertreibt es nicht zu sehr, sonst verpasst ihr wichtige Infos. (© Screenshot GIGA)

Was verratet ihr Otto von Bergow?

Nach Abschluss des Verhörs müsst ihr von Otto von Bergow Bericht erstatten. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr lügt oder die Wahrheit sagt beziehungsweise wie viele Informationen ihr preisgeben wollt. Dies ist ein entscheidender Punkt in der Quest, seid euch der Konsequenzen also bewusst! Besonders die Info über Olda Semins Beteiligung ist brisant und beeinflusst den weiteren Verlauf maßgeblich.

Anzeige

Je nachdem, was ihr berichtet, schickt Bergow euch zusammen mit Hashek nach Semin, um die Wahrheit über den Angriff herauszufinden. Die Quest kann aber auch an dieser Stelle schon enden. Folgende Variationen gibt es:

Wenn ihr die Beteiligung des jungen Semin verschweigt oder lügt, werden weniger Soldaten mitgeschickt.

Gebt ihr den Aufenthaltsort der Banditen in Nebakov preis, aber verschweigt die Verbindung zum jungen Semin, wird die Mission stattdessen nach Nebakov umgeleitet, was die Quest direkt beendet. Wenn ihr mit „Schweigen ist Gold“ eine der Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr so handeln, ansonsten ist das Achievement verpassbar.

eine der Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr so handeln, ansonsten ist das Achievement verpassbar. Seid ihr komplett ehrlich, geht es in jedem Fall nach Semin. Ihr müsst bis zum Abend warten, um euch Hashek und seinen Männern für den Angriff auf die Semin-Festung anzuschließen. Falls ihr zu spät kommt, gehen sie ohne euch los.

Nachforschungen in Semin

In Semin geratet ihr in eine hitzige Diskussion zwischen Hashek und dem alten Semin. Während des Dialogs müsst ihr euch für eine Seite entscheiden: Bleibt ihr Hashek treu oder unterstützt ihr den alten Semin? Hashek plant, den jungen Semin zu exekutieren, falls er gefunden wird. Der alte Semin lügt und sagt, dass der junge Semin nicht in der Festung ist, aber Hashek glaubt ihm natürlich nicht.

Anzeige

Die Diskussion endet in einem Kampf. Je nach eurer Entscheidung besiegt ihr entweder Hashek und seine Männer oder ihr findet den jungen Semin und lasst Hashek ihn hinrichten. Die Quest endet, wenn ihr zusammen mit Hans Capon nach Trosky zurückkehrt und Otto von Bergow Bericht erstattet, was in Semin geschehen ist.

Weiter geht es mit der 9. Hauptquest "Für den Sieg!"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

Einfach unzertrennlich: Zu welchen Spielen gehören diese 15 Sidekicks?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.