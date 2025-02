Avowed: Totem und alle Totemfragmente der Dämmerküste finden

In der Dämmerküste von Avowed könnt ihr ein Totem und dazugehörige Totemfragmente finden, die euch mächtige passive Vorteile sichern. Wo ihr nach dem Totem und den Fragmenten suchen müsst, erfahrt ihr hier.

Das Totem der rechtmäßigen Herrschaft

Sobald ihr ein Totem oder ein Totemfragment in der Dämmerküste bergt, startet die Quest "Totem der rechtmäßigen Herrschaft". Euer Ziel ist es neben dem Totem sämtliche Totemfragmente in der Dämmerküste aufzuspüren. Dabei liefert euch jedes Fragment wertvolle Vorteile, auf die ihr nicht verzichten wollt.

Jedes Totem ist einer bestimmten Gottheit in Eoras Pantheon gewidmet. Bei dem Totem der Dämmerküste handelt es sich um die Waage der Eidbinderin. Erst wenn ihr die Waage in euren Besitz bringt, könnt ihr euch auch die Vorteile der Totemfragmente zunutze machen. Sämtliche Fundorte findet ihr im Folgenden:

Goldene Tafel der Versprechungen finden

Das erste Totemfragment findet ihr im Leuchtturm. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Leuchtturm

Leuchtturm Effekt: Das Wiederbeleben eines Gefährten gewährt eine schnelle Regeneration von Gesundheit und Essenz.

Das erste Fragment befindet sich im Südwesten der Dämmerküste beim Leuchtturm. Erklimmt den Turm, indem ihr die Treppen nach oben nehmt und dann auf die Leiter zu eurer Linken klettert.

Folgt dem hölzernen Baugerüst, bis ihr durch eine zerstörte Mauer ins Innere des Leuchtturms gelangt. Bei der Wendeltreppe findet ihr die goldene Tafel der Versprechungen auf einer kleinen Kiste.

Goldene Tafel der Eide finden

Das zweite Fragment befindet sich bei Pförtnerhand. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Pförtnerhand

Pförtnerhand Effekt: +2 Intellekt, +2 Entschlossenheit

Die Goldene Tafel der Eide lässt sich östlich der Stadt Paradis finden. Sucht im Gebiet "Südliche Umfassung" den Ort "Pförtnerhand" auf. Dort befindet sich eine Höhle mit gleich mehreren Zugängen.

Wollt ihr das Artefakt direkt erreichen, könnt ihr nach einem Gitter auf dem Boden Ausschau halten. Es lässt sich via Eiszauber zerstören. Springt danach hindurch und ihr landet direkt vor dem Totemfragment.

Es gibt aber noch einen weiteren horizontalen und vertikalen Zugang. In beiden Fällen müsst ihr durch einen kleinen Siphon tauchen. Auf der anderen Seite befindet sich die goldene Tafel der Eide auf einem Tuch.

Goldene Flammen finden

Das dritte Totemfragment befindet sich auf Castols Narrheit. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Castols Narrheit

Castols Narrheit Effekt: Neue Kraft erzeugt einen Feuerring.

Sucht auf der Insel Castols Narrheit im Südosten der Dämmerküste einen Höhlendurchgang auf, der durch Holzbretter versperrt wird. Zerstört die Bretter und klettert nach dem Durchgang die Felsvorsprünge nach oben.

Lauft dann herum um das eingestürzte Häuschen zu eurer Rechten und springt auf den gegenüberliegenden Felsvorsprung. Das Totemfragment liegt auf einem Tuch vor einem Steilhang.

Goldene Waage der Gerechtigkeit finden

Das vierte Totemfragment befindet sich in der Stadt Paradis. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Paradis

Paradis Effekt: Kritische Treffer fügen hohe Feuerakkumulation zu.

Der Startpunkt befindet sich in der Stadt Paradis. Macht eine Schnellreise zur Miliz-Kaserne und lauft hoch zum Apotheker. Klettert neben seinem Laden die Wand hoch und folgt dem Pfad links.

Nach einem kleinen Sprung nach unten geht es weiter über eine Holzplanke. Folgt den Zinnen bis an ihr Ende und betretet das Holzgerüst. Von hier aus könnt ihr auf einen gegenüberliegenden Balkon springen. Im Inneren versperrt euch ein Spinnennetz den Weg, das ihr mit Feuer oder Feuermagie zerstören könnt.

Klettert danach die Leiter nach unten und bereitet euch auf einen Kampf gegen einige Phantome vor. Habt ihr sie bezwungen, findet ihr die Goldene Waage der Gerechtigkeit auf dem Boden vor einem umgestürzten Bücherregal.

Goldene Waage der Ordnung finden

Das fünfte Totemfragment befindet sich im Pargrun-Vorratslager. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Pargrun-Vorratslager

Pargrun-Vorratslager Effekt: Das Aktivieren einer Begleiterfähigkeit erhöht euren Schaden für fünf Sekunden.

Die Goldene Waage der Ordnung befindet sich gut versteckt im Pargrun-Vorratslager im Nordwesten der Karte. Macht eine Schnellreise zum Lager und lauft von dort aus über die Brücke um Osten.

Auf der anderen Seite seht ihr ein Fundament vor einer brüchigen Steinmauer, auf dem explosive Fässer lagern. Nehmt Abstand ein und zerstört sie, um ein Loch in die Mauer zu sprengen. Folgt dem Pfad weiter ins Innere der Festung, bis ihr auf einige Gegner stoßt. Der Haupteingang ist aufgrund riesiger Baumwurzeln nicht passierbar.

Folgt dem Gemäuer nach links, bis ihr eine weitere brüchige Wand erreicht. Ihr könnt sie mit Granaten zerstören. Klettert jetzt das Holzgerüst nach oben und geht dann durch den Mauerdurchbruch nach draußen. In einem Nest in der Nähe der gegenüberliegenden Felswand liegt das Fragment.

Zerbrochenes Kronjuwel finden

Das sechste Totemfragment findet ihr in Sanzas Warenhaus. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Hochstadt von Paradis, Sanzas Warenhaus

Hochstadt von Paradis, Sanzas Warenhaus Effekt: Verringert die Abklingzeit der Begleiterfähigkeit um 15%.

Das Zerbrochene Kronjuwel ist ausnahmsweise recht leicht aufzuspüren. Es befindet sich in der Hochstadt von Paradis in Sanzas Warenhaus. Betretet den Laden über den Haupteingang. Neben dem Verkäufer führt eine weitere Tür in seine Privatgemächer.

Direkt dahinter steht ein Schreibtisch, auf dem das Kronjuwel liegt. Sollte Sanza eine Warnung aussprechen, wenn ihr den Raum betretet, könnt ihr diese ignorieren und das Fragment einfach an euch nehmen. Ihr habt mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen.

Waage der Eidbinderin finden (Totem)

Das Totem befindet sich beim Schrein von Woedica. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort: Schrein von Woedica

Schrein von Woedica Effekt: Aktiviert passive Boni, wenn es im Gruppenlager platziert und mit fehlenden Fragmenten wiederhergestellt wird.

Zum Schluss solltet ihr noch das Totem an euch nehmen. Immerhin könnt ihr ohne Totem keinen einzigen passiven Bonus für euch nutzen. Glücklicherweise ist auch die Waage der Eidbinderin sehr leicht erreichbar.

Sucht einfach den Schrein von Woedica im Nordosten der Dämmerküste auf und nehmt das Totem vom Podest. Schon gehört es euch. Jetzt müsst ihr das Totem nur noch im Gruppenlager auf einem Totemsockel platzieren, schon sind alle sechs passiven Vorteile aktiv.

