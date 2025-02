Kingdom Come Deliverance 2: Lakei (Vostatek und Pepik finden)

Beim Vidlak-Teich im Nordwesten von Trosky könnt ihr die Nebenquest "Lakei" von Kingdom Come Deliverance 2 beginnen. Dafür müsst ihr Jägersmann Vostatek finden und auch sein Pferd Pepik retten. Wie ihr das schafft, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Lakei" starten

Sprecht nordwestlich von Troskowitz beim Haus von Jägersmann Vostatek mit dessen Frau Zlata. Ihr Mann ist nicht von der Jagd zurückgekehrt und ihr sollt ihn suchen. Willigt ein, um die Quest zu starten. Der Suchbereich ist riesig und ihr solltet daher zuerst mit Zlatas Sohn Vitek sprechen, der euch etwas südlich auf der Karte markiert wird. Mit genug Redekunst oder für 20 Groschen grenzt er euch den genauen Aufenthaltsort von Vostatek etwas ein.

Hinweis: Überprüft eure Ausrüstung und packt Verbände und Tränke ein, denn während der Quest müsst ihr Wölfe bekämpfen.

Anzeige

Vostatek finden

Im Suchbereich angekommen hört ihr schon die Schreie des Jägers, der sich auf einen Baum vor drei Wölfen gerettet hat. Ihr müsst die Wölfe allesamt töten oder zumindest so lange bekämpfen, bis sie weglaufen. Vergesst nicht, sie danach zu häuten, damit ihr wenigstens etwas davon habt. Anschließend klettert der betrunkene Vostatek den Baum herunter und verletzt sich dabei am Fuß. Ihr müsst ihn zu seinem Versteck tragen, wo sein Pferd Pepik auf ihn warten soll.

An dieser Stelle im Suchbereich findet ihr Vostatek auf einem Baum. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Lager des Jägers erreichen

Der Weg führt euch dabei immer weiter Richtung Norden. Der Jäger sagt euch regelmäßig einen neuen Ort an, der euch auch auf der Karte markiert wird. Beim Versteck angekommen, könnt ihr Vostatek endlich ablegen und er bittet euch, sein Wasser beim Fass im Lager aufzufüllen. Gebt ihm das Wasser und er wird euch als Nächstes auf die Suche nach Pepik schicken, der von Wilderern entführt wurde. Wenn ihr wollt, könnt ihr zuvor noch einige Gegenstände im Lager looten. Unter anderem findet ihr hier jede Menge Retterschnaps in der Kiste.

Pepik finden und retten

Folgt dann dem Weg Richtung Südosten und achtet auf die Spuren von Pferd und Wilderen am Boden. Schließlich gelangt ihr zum Lager, wo fünf Wilderer Pepik bewachen. Ihr könnt sie töten oder euch an ihnen vorbeischleichen. Schwingt euch dann in einem günstigen Moment auf den Rücken des Pferdes und galoppiert zurück zum Jäger. Ihr müsst das Pferd genau vor ihm abstellen, damit der nächste Questschritt freigeschaltet wird.

Anzeige

Standort des Banditenlagers mit Pepik. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht dann mit dem Jäger und kehrt gemeinsam mit ihm zu seiner Frau und Sohn zurück. Nach einem abschließenden Gespräch erhaltet ihr 45 Groschen als Belohnung. Die Belohnung scheint höher auszufallen, wenn ihr zusätzlich alle Wilderer getötet habt. Zudem schaltet ihr in der Scheune von Vostatek dauerhaft einen kostenlosen Schlafplatz frei. Wenn ihr nach einiger Zeit zurückkehrt, gibt euch der Jäger den Folgeauftrag “Raubvogel”.

Tipp: Vostateks Pferd Pepik steht jetzt dauerhaft am Wassertrog vor dem Haus. Wenn ihr wollt, könnt ihr Pepik stehlen und zu eurem eigenen Ross machen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Anzeige

15 Gaming-Fragen, die ihr nur als wahres Kind der 90er beantworten könnt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.