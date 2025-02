Kingdom Come Deliverance 2: Das Erbstück (Mikusch & Schatz in Mesoles finden)

In der versteckten Nebenquest "Das Erbstück" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr den verschwundenen Schneider Mikusch suchen und müsst zudem am Ende den Schatz von Mesoles finden. Wie ihr die Quest mit dem besten Resultat löst, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Das Erbstück" starten

Begebt euch zum interessanten Ort „Hütte des Jägermeisters“ im Wald westlich von Billan. Hier lebt eine Flüchtlingsfamilie aus Mesoles in einer abgeschiedenen Hütte. Sprecht mit Svatava und ihrer Tochter Vendula. Familienoberhaupt Mikusch der Schneider ist noch nicht von seiner Arbeit aus Billan zurückgekehrt und ihr sollt ihn suchen.

Bei dieser Hütte im Wald könnt ihr mit Mikuschs Frau sprechen und die Quest starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Diese Quest wurde bei uns nicht mit einem Symbol auf der Karte markiert. Wir konnten sie nach Abschluss der 14. Hauptquest "Wenn man vom Teufel spricht" starten.

In der Schenke von Billan herumfragen

Begebt euch zur markierten Schenke in Billan und hört euch nach Mikusch um. Sprecht hier mit dem Gast Chernek (in blauer Kleidung). Nutzt eure Redekunst oder gewinnt ein Würfelspiel gegen ihn, dann verrät er euch, dass Mikusch zusammen mit dem Bauerngehilfen Drat die Schenke verlassen hat.

Drat verhören

Drat steht direkt vor dem Hof im markierten Suchbereich nebenan. Er hält sich bedeckt, mit Redekunst erfahrt ihr aber, dass es Hanka, ein weiterer Flüchtling aus Mesoles auf das Familienerbe von Mikusch abgesehen hat. Drat hat Mikusch zu einer Kreuzung gelockt und Hanka und ein paar Banditen haben ihn überfallen und gefangen genommen. Die Kreuzung wird euch anschließend im Südwesten markiert. Begebt euch also dorthin.

Tipp: Stellt sicher, dass ihr mindestens einen Verband im Inventar habt, bevor ihr zur Kreuzung geht! Ringelblumen-Aufguss und Schnaps werdet ihr auch brauchen, diese Dinge könnt ihr aber während der Mission finden.

Mikusch finden und retten

Folgt bei der Kreuzung dem Weg Richtung Westen, dann werdet ihr am Boden Blutspuren entdecken, die Richtung Süden in den Wald führen. Ein paar Meter weiter findet ihr Mikuschs blauen Hut am Boden. Hebt ihn auf und folgt weiter den Spuren in den Wald. Ihr könnt den Hut auch Köter zeigen, damit er euch zu Mikusch führt.

An dieser Stelle findet ihr Mikuschs Hut am Boden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Hut ist ein einzigartiges Kleidungsstück, nehmt ihn also mit. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schließlich findet ihr Mikusch bei einem Zelt nahe dem Fluss, wo er von zwei Banditen bewacht wird. Erledigt die Banditen und schaut euch anschließend erst im Lager um, bevor ihr mit Mikusch sprecht. Es gibt hier zwei Kisten, die ihr knacken könnt. Sammelt auch den Ringelblumen-Aufguss und den Schnaps vom Boden ein, ihr werdet ihn gleich brauchen.

Mikusch Standort im Wald. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mikusch liegt neben dem weißen Zelt am Boden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mikusch heilen

Mikusch ist schwer verletzt und ihr müsst ihn heilen, sonst stirbt er. Ihr könnt mit Fertigkeitenchecks eine Diagnose stellen und startet dann die Behandlung. Reinigt die Wunde mit dem Schnaps, gebt ihm den Ringelblumen-Aufguss und verbindet die Wunde mit einem Verband. Ihr könnt optional vorher noch Kräuter auf seine Wunde legen, es ist aber nicht nötig, um ihn zu retten.

Im Anschluss ist Mikusch stark genug, um euch zu berichten, dass Hanka ihn gefoltert hat und er preisgegeben hat, dass nur Svatava weiß, wo das Familienerbe vergraben ist. Ihr müsst nun schnell zur Hütte zurückkehren, um Mutter und Tochter zu retten.

Svatava und Vendula retten

Zurück bei der Hütte stolpert ihr direkt in eine Geiselnahme. Hanka hält Vendula eine Klinge an die Kehle. Verhaltet euch nicht aggressiv, sonst tötet er sie! Sagt ihm, dass Mikusch lebt und beruhigt ihn dann mit eurer Redekunst. Anschließend lässt er von Vendula ab und sie verschwindet mit ihrer Mutter in der Hütte.

Ihr könnt nun Hanka ausfragen. Sprecht ihn auf den Tanz mit Vendula an, falls ihr diese Info zuvor von Drat erhalten habt. Schlussendlich werden Hanka und seine Banditen abziehen und ihr könnt drinnen mit Mutter und Tochter sprechen. Kurz darauf taucht draußen auch Mikusch auf. Svatava verrät euch jetzt, wo sie den Schatz in Mesoles versteckt hat und ihr sollt ihn suchen.

Schatz in Mesoles finden

Begebt euch zum markierten Gebäude in Mesoles und lauft von dort aus Richtung Süden zum Waldrand. Hier könnt ihr einen Karren entdecken und daneben ist der Schatz im Boden vergraben. Ihr benötigt eine Schaufel, um ihn auszubuddeln. Der Schatz besteht aus 500 Groschen, seltenen Stoffen (Wert: 50 Groschen) und dem Familienerbe (Kein Wert).

An dieser Stelle im Suchbereich ist der Schatz vergraben. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hebt mit eurer Schaufel das markierte Grab aus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Familienerbe zurückgeben oder behalten?

Zurück bei Mikusch und seiner Familie könnt ihr entscheiden, ob ihr den gesamten Schatz zurückgebt, ihn behalten wollt oder nur das Familienerbe zurückgebt, dass ohnehin keinen Wert hat.

Tipp: Gebt alles zurück. Auf diese Weise erhaltet ihr einen Finderlohn von 60 Groschen sowie Boosts für eure Überleben- und Stärke-Fertigkeit. Anschließend holt ihr euch einfach die 500 Groschen per Taschendiebstahl von Svatava zurück, so bekommt ihr alles. Ihr könnt zudem nach Questende Mikusch seinen Hut zurückgeben, wenn ihr wollt. Dieser ist allerdings ein einzigartiges Kleidungsstück, behaltet ihn also lieber.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

