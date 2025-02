Kingdom Come Deliverance 2: Würfelspiel-Regeln & besten Würfel finden

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr euch erneut im Würfelspiel versuchen, früher bekannt als Farkle. Wir erklären euch die Regeln vom Würfeln und wo ihr die besten Würfel finden könnt, mit denen ihr jedes Spiel gewinnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Würfelspiel-Regeln

Würfeln ist ein einfaches, aber süchtig machendes Minispiel, bei dem ihr versucht, durch geschicktes Sammeln von Punkten schneller als euer Gegner die vorgegebene Punktzahl zu erreichen. Das Spiel basiert auf Glück, Taktik und der Fähigkeit, das Risiko richtig einzuschätzen.

Ihr und euer Gegner würfelt abwechselnd mit 6 Würfeln. Ziel ist es, in jedem Zug so viele Punkte wie möglich zu sammeln, indem ihr bestimmte Kombinationen oder Einzelwerte würfelt.

Anzeige

Nach jedem Wurf könnt ihr entscheiden, ob ihr eure Punkte „sichert“ (Zug beenden) oder weiter würfelt. Wenn ihr weiter würfelt und keinen einzigen zählbaren Würfel erhaltet, verliert ihr alle Punkte des aktuellen Zugs. Dies ist der Risikoaspekt des Spiels.

Marken sammeln: Neu in KCD 2 sind die Marken in den Wertigkeiten Zinn, Silber und Gold. Sie erweitern die taktischen Möglichkeiten des Spiels und jede Marke hat andere Spezialeffekte, die das Blatt in einem Spiel zu euren Gunsten wenden kann. Im Spielverlauf könnt ihr Marken kaufen, finden oder von anderen Spielern gewinnen.

Punktewerte für Kombinationen

Einser: 100 Punkte pro Würfel.

100 Punkte pro Würfel. Fünfer: 50 Punkte pro Würfel.

50 Punkte pro Würfel. Drei gleiche Würfel: 100 × den Wert des Würfels (z. B. drei 2er = 200 Punkte).

100 × den Wert des Würfels (z. B. drei 2er = 200 Punkte). Drei Einser: 1.000 Punkte.

1.000 Punkte. Vier, fünf oder sechs gleiche Würfel: Verdoppeln die Punkte für die jeweiligen Kombinationen.

Verdoppeln die Punkte für die jeweiligen Kombinationen. Straße (1-5): 500 Punkte.

500 Punkte. Straße (2-6): 750 Punkte.

750 Punkte. Straight (1-6): 1.500 Punkte.

1.500 Punkte. Teufelskopf-Würfel: Manche Würfel besitzen Seiten mit Jokern. Er fügt der aktuellen Kombination den bestmöglichen Wert hinzu.

Anzeige

Die Punktetabelle könnt ihr auch jederzeit im Hilfemenü von KCD 2 einsehen. (© Screenshot GIGA)

Tipps für das Würfeln

Wenn ihr nur noch zwei oder einen Würfel habt, steigt das Risiko, keinen Punkt mehr zu erzielen. Es ist daher besser, den Zug vorher zu beenden und die Punkte zu sichern.

habt, steigt das Risiko, keinen Punkt mehr zu erzielen. Es ist daher besser, den Zug vorher zu beenden und die Punkte zu sichern. Drei gleiche Würfel oder ein Straight bringen deutlich mehr Punkte als einzelne Einser oder Fünfer. Wenn ihr solche Kombinationen habt, solltet ihr sie sofort sichern.

Ihr müsst nicht in jedem Zug das Maximum herausholen. Oft gewinnt der Spieler, der sicher und konsequent Punkte sammelt.

Wenn ihr mit allen sechs Würfeln Punkte erzielt, dürft ihr im gleichen Zug erneut alle Würfel werfen und weiter Punkte sammeln. Langfristig ist es euer Ziel, euer Würfel-Deck so zusammenzustellen, dass ihr diese Situation häufig erreicht.

und weiter Punkte sammeln. Langfristig ist es euer Ziel, euer Würfel-Deck so zusammenzustellen, dass ihr diese Situation häufig erreicht. Ihr findet Gegner überall in Trosky und Kuttenberg (Gelbes Würfelsymbol auf der Karte). Besonders häufig in Schenken, in Lagern am Straßenrand oder während Hauptquests und Nebenquests.

Überprüft auch immer das Warenangebot von Schankwirten oder anderen Angestellten in einem Wirtshaus. Bei ihnen könnt ihr oft Marken und Würfel kaufen.

Anzeige

Die besten Würfel finden

Der Schlüssel zum Sieg sind die gezinkten Würfel (Cheat-Würfel), die ihr an verschiedenen Stellen finden könnt. Diese haben verschiedene Effekte und ermöglichen euch es, bestimmte Kombinationen häufiger zu erreichen. Manchmal ist es allerdings gar nicht so einfach, anhand der Beschreibung zu erkennen, welcher Würfel welchen Cheat-Effekt hat. Eine Tabelle mit allen Wahrscheinlichkeiten findet ihr in diesem reddit-Post.

Der beste Würfel in KCD 2 ist der "Würfel des Heiligen Antiochus". Dieser garantiert euch bei jedem Wurf eine 3 und da ihr ihn mehrmals im Spiel finden könnt, garantiert er euch quasi den Sieg in jedem Spiel, wenn ihr vier, fünf oder gar sechs Arten dieses Würfels habt. Den gleichen Effekt hat übrigens der "Dreifaltigkeitswürfel", allerdings ist eine 3 bei diesem Würfel nicht immer garantiert (Chance liegt bei 45 %). An folgenden Stellen könnt ihr den besten Würfel finden:

Würfel des Heiligen Antiochus Nr. 1: Der Dieb im Lager im Waldstück südwestlich vor Zelejow trägt ihn bei sich. © Screenshot und Bearbeitung GIGA

Der Dieb im Lager im Waldstück südwestlich vor Zelejow trägt ihn bei sich. Würfel des Heiligen Antiochus Nr. 2: Beim interessanten Ort "Bienenstöcke" westlich von der Mühle in Niedersemin am Wegesrand könnt ihr einen Würfel in einem der Bienenstöcke finden.

Beim interessanten Ort "Bienenstöcke" westlich von der Mühle in Niedersemin am Wegesrand könnt ihr einen Würfel in einem der Bienenstöcke finden. Würfel des Heiligen Antiochus Nr. 3: Einer der Banditen, die ihr im letzten Banditenlager während der Nebenquest "Der Ausflug" besiegt, trägt den Würfel bei sich.

Einer der Banditen, die ihr im letzten Banditenlager während der Nebenquest "Der Ausflug" besiegt, trägt den Würfel bei sich. Würfel des Heiligen Antiochus Nr. 4: Nahe eures Zimmers in der Teufelszuflucht findet ihr einen Würfel in einer mittelschwer verschlossenen Truhe. Geht vom Balkon aus ins Haus, dann findet ihr die Kiste in einer Ecke. © Screenshot und Bearbeitung GIGA

Nahe eures Zimmers in der Teufelszuflucht findet ihr einen Würfel in einer mittelschwer verschlossenen Truhe. Geht vom Balkon aus ins Haus, dann findet ihr die Kiste in einer Ecke. Würfel des Heiligen Antiochus Nr. 5: Witwe Gerda in Kuttenberg trägt einen Würfel bei sich. Ihr könnt ihn per Taschendiebstahl stibitzen. Bei ihr startet der Auftrag "Letzter Wille". Da sich ihr Inventar nach ein paar Tagen wieder zurückgesetzt, könnt ihr von ihr theoretisch alle weiteren Würfel stehlen, bis ihr sechs habt.

Anzeige

Erkennst du diese Spiele anhand ihrer Explosionen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.