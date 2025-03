Kingdom Come Deliverance 2: Das Kuttenberger Turnier (Alle Belohnungen)

Das Kuttenberger Turnier ist eine wiederholbare Quest in Kingdom Come Deliverance 2, bei der ihr viele Groschen und die besten Ausrüstungsteile gewinnen könnt. Wie die Belohnungen für alle Turniersiege aussehen und wie ihr die Bugs bei der Mission lösen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Das Kuttenberger Turnier starten

Sprecht einige Tage nach Abschluss von “Ars Dimicatoria” erneut mit Menhart. Ihr könnt euch bei ihm anmelden, um am Kuttenberger Schwertkampfturnier teilzunehmen. Es gibt drei Disziplinen, von denen ihr an einer, zwei oder allen drei teilnehmen könnt.

Duell mit Schwert und Schild (Ausrüstung wird gestellt)

(Ausrüstung wird gestellt) Duell mit Langschwert (Ausrüstung wird gestellt)

(Ausrüstung wird gestellt) Duell im freien Kampf (Eigene Ausrüstung darf frei gewählt werden)

Anzeige

In jeder Disziplin müsst ihr zwei Kämpfe in zwei Runden gewinnen. Ihr könnt euch die Regeln auch noch einmal ausführlich von Menhart erklären lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt bei ihm für 60 Groschen auf den Beginn des Turniers warten. Macht das in jedem Fall, da die Quest zumindest bei uns ziemlich verbuggt war.

Kuttenberger Turnier gewinnen (Bug-Warnung)

Wartet bei der Kampfarena darauf, dass euch Fridusch ankündigt und betretet dann die rote Kampfecke, von der aus ihr alle Kämpfe bestreitet. Nach jeder Disziplin könnt ihr folgende Preise gewinnen:

Duell mit Schwert und Schild: 200 Groschen und Muschel-Jagdschwert

200 Groschen und Muschel-Jagdschwert Duell mit Langschwert: 200 Groschen und Reiteraxt

200 Groschen und Reiteraxt Duell im freien Kampf: 200 Groschen und Kuttenberger Dreiecksschild

Anzeige

Für die letzte Disziplin solltet ihr zuvor eure beste Plattenrüstung anziehen, damit ihr eure Chancen auf den Sieg erhöht. Habt ihr alle Disziplinen gewonnen und eure Preise aus den markierten Truhen geholt, beendet Fridusch das Turnier und auch die Quest endet erfolgreich.

Bug-Warnung für das Turnier: Leider ist die Quest sehr verbuggt. Wenn eure Gegner die Ausrüstung für die nächste Diszplin wechseln, kann es passieren, dass sie beim Ausrüstungs-NPC einfach stehen bleiben und nichts weiter passiert. Lasst in so einem Fall in eurer Kampfecke die Zeit um eine Stunde vergehen, dies kann den Bug lösen. Auch wenn ihr auf das Ende anderer Duelle wartet, lasst außerhalb der Arena die Zeit vergehen, um Bugs zu vermeiden. Haltet euch ansonsten genau an die Quest-Anweisungen. Verlasst und betretet die Arena, wenn Fridusch es sagt und bleibt in eurer Kampfecke stehen, bis euer Gegner in Position ist und das Duell beginnt.

Anzeige

Eure Gegner bleiben manchmal beim Ausrüstungszelt stehen. Lasst in so einem Fall die Zeit um eine Stunde vergehen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Turnierausrüstung behalten (Optional)

Nach den ersten beiden Disziplinen müsst ihr die Ausrüstung zurückgeben. Ihr könnt alternativ aber auch 500 Groschen bezahlen, falls ihr die einzigartigen Items behalten wollt.

Einzigartige Waffen wie das Turnierlangschwert könnt ihr behalten, wenn ihr dem NPC stattdessen 500 Groschen zahlt. (© Screenshot GIGA)

Alle Belohnungen für weitere Turniere

Das Kuttenberger Turnier ist eine wiederholbare Quest, die ihr jederzeit bei Menhart erneut annehmen könnt. Ihr solltet sie unbedingt mehrmals abschließen, da ihr so immer höhere Groschenbeträge sowie neue Ausrüstungsgegenstände gewinnen könnt. Folgenden Belohnungen gibt es für weitere Turniersiege.

Anzeige

2. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 350 Groschen und Ritterschwert

350 Groschen und Ritterschwert Duell mit Langschwert: 350 Groschen und Sächsische Beinplatten

350 Groschen und Sächsische Beinplatten Duell im freien Kampf: 350 Groschen und Enganliegender Mantel

3. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 500 Groschen und Kürass mit Panzerschurz

500 Groschen und Kürass mit Panzerschurz Duell mit Langschwert: 500 Groschen und Kuttenberger Langschwert

500 Groschen und Kuttenberger Langschwert Duell im freien Kampf: 500 Groschen und Tiroler Rossstirn (Pferderüstung)

4. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 700 Groschen und Steppmantel

700 Groschen und Steppmantel Duell mit Langschwert: 700 Groschen und Narrenverkleidung (Rot-Grün)

700 Groschen und Narrenverkleidung (Rot-Grün) Duell im freien Kampf: 700 Groschen und Chaperon

5. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 950 Groschen und Magdeburger Armschienen

950 Groschen und Magdeburger Armschienen Duell mit Langschwert: 950 Groschen und Siebenbürger Rittersattel

950 Groschen und Siebenbürger Rittersattel Duell im freien Kampf: 950 Groschen und Edler Gambeson

6. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 1.250 Groschen und Turnierstreitkolben

1.250 Groschen und Turnierstreitkolben Duell mit Langschwert: 1.250 Groschen und Dolchkeule

1.250 Groschen und Dolchkeule Duell im freien Kampf: 1.250 Groschen und Nürnberger Armschienen

7. Turniersieg

Duell mit Schwert und Schild: 1.250 Groschen und Bürgergewand

1.250 Groschen und Bürgergewand Duell mit Langschwert: 1.250 Groschen und Edle Beckenhaube

1.250 Groschen und Edle Beckenhaube Duell im freien Kampf: 1.250 Groschen und Narrenverkleidung (Rot-Weiß)

Hinweis: Bei allen weiteren Turniersiegen wiederholen sich die Belohnungen nach dem Zufallsprinzip.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.