Kingdom Come Deliverance 2: Hoher Zoll (Bug lösen & Lager der Soldaten finden)

In der Quest "Hoher Zoll" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr ein Soldatenlager am Straßenrand finden, das fahrenden Händlern einen Wegzoll abnimmt. Wo ihr das Lager finden könnt und zudem den Bug in diesem Auftrag umgeht, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Hoher Zoll" starten

Sprecht mit dem Kuttenberger Schankwirt Goldstück, dessen Standort euch nordöstlich in der Stadt markiert wird. Auf der Straße nach Grund erheben ein paar Soldaten Sigismunds Wegzoll von Händlern. Ihr sollt dem Treiben ein Ende machen und müsst dazu zunächst ihr Lager ausfindig machen.

Lager der Soldaten finden

Das Lager befindet sich direkt auf der Hauptstraße zwischen Kuttenberg und dem Dorf Grund im Nordwesten.

An dieser Stelle findet ihr das Lager der Soldaten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bug-Fix für "Hoher Zoll"

Diese Quest ist für viele Spieler verbuggt, denn es spawnt kein Lager mit Soldaten an der markierten Stelle oben auf der Karte. Ihr könnt den Bug lösen, indem ihr erst einmal weiter der Story folgt und bis zum "Point of no Return" in der 24. Hauptquest "Oratores" spielt. Wenn ihr am Ende der Quest mit Zizka sprecht, sagt ihm nicht, dass ihr mit ihm mitkommt. Anschließend sollte das Lager mit den Soldaten spawnen und ihr könnt die Quest fortsetzen.

Sprich mit dem Kommandanten (Optional)

Optional könnt ihr euch dem Kommandanten der Truppe nähern, der beim Karren steht und mit ihm sprechen. Über einen mittelschweren Dominieren-Check könnt ihr ihn überreden, sodass er euch am Ende des Gesprächs den militärischen Geleitbrief gibt. So löst ihr die Situation ohne einen Kampf.

Mit hoher Redekunst könnt ihr den Kommandanten so überzeugen, euch den Geleitbrief zu geben. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beschaffe das Schreiben vom Kommandanten der Soldaten

Alternativ könnt ihr die Soldaten im Lager einfach angreifen und töten. Oder ihr schleicht euch nachts ins Lager und stehlt den Geleitbrief vom Kommandanten, während er schläft. Im Lager gibt es noch zwei Kisten, die ihr plündern könnt, etwas wirklich Brauchbares findet ihr in den Truhen allerdings nicht.

Bringe dem Schankwirt Goldstück das Schreiben

Bringt den militärischen Geleitbrief zurück zu Schankwirt Goldstück in Kuttenberg, um die Quest erfolgreich abzuschließen und eure Belohnung von 100 Groschen zu kassieren.

