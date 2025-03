Kingdom Come Deliverance 2: Bogen und beste Pfeile finden

Pfeil und Bogen sind in Kingdom Come Deliverance 2 sehr praktisch, um Feinde und Tiere aus sicherer Entfernung anzugreifen. Wo ihr schnell ein Bogen finden könnt und die besten Pfeile und Bögen in KCD 2 bekommt, erfahrt ihr hier

Schnell einen Bogen finden

Ganz am Anfang des Spiels, wenn ihr zu Beginn der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" in Troskowitz ausgesetzt werdet, könnt ihr euch direkt zum interessanten Ort "Zielscheibe am Baum" nordwestlich von Troskowitz begeben. Hier lehnt der rustikale Hornstrauchbogen (Kraft: 70) an einem Baum und im Sack daneben findet ihr 24 Pfeile. Zudem ist im Sack auch ein Fertigkeitenbuch, das eure Schießkunst steigert. So seid ihr für den Anfang erst einmal gut gewappnet.

Direkt nach Spielstart findet ihr an diesem Ort einen ersten Bogen und Pfeile. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Einen noch besseren Bogen könnt ihr euch südlich von Troskowitz bei einem Wildererversteck im Wald besorgen. Ihr könnt hier eine nur leicht verschlossene Truhe mit einem Dietrich öffnen und so den Bogen des Jägermeisters (Kraft: 100) bekommen. In der Kiste befinden sich zudem 37 Jagdpfeile.

Im Wildererversteck südlich von Troskowitz könnt ihr direkt einen richtig guten Bogen einsacken. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Besten Bogen bekommen

Der beste Bogen in KCD 2 ist der Eschenlangbogen. Er hat einen Kraftwert von 230. Ihr könnt ihn von Meister Wenzel im Südosten von Kuttenberg (Stadt) kaufen oder klauen.

Bei Meister Wenzel könnt ihr den besten Bogen im Spiel bekommen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eine weitere gute Wahl ist Ranyeks Bogen (Kraft: 200). Bei diesem Bogen handelt es sich um eine einzigartige Waffe, die ihr nur während der 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" bekommen könnt. Im verlinkten Guide erklären wir euch genau wie.

Beste Pfeile finden (Schwarze Pfeile)

Ein guter Bogen ist allerdings nur die halbe Miete. Wenn ihr zusätzlich die besten Pfeile wollt, müsst ihr euch zum interessanten Ort "Schießstand bei Pschitoky" im Waldstück westlich vor Pschitoky begeben.

An diesem Ort bei Pschitoky findet ihr die besten Pfeile im Spiel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hier sitzt der NPC Linkshänder. Wenn ihr ihm Rabenfedern bringt, stellt er euch daraus schwarze Pfeile her. Diese haben mit 180 den höchsten Kraftwert aller Pfeilarten. Einfacher als ihm Federn zu bringen ist es, die schwarzen Pfeile zu looten, die auf den Zielscheiben an den Bäumen hinter Linkshänder stecken. In der Strohpuppe rechts stecken weitere Pfeile. Nach ein paar Tagen respawnen diese Pfeile wieder und können erneut eingesammelt werden. So spart ihr euch die Suche nach Rabenfedern.

Sammelt die Pfeile an diesen drei Stellen ein. So bekommt ihr über 20 schwarze Pfeile auf einmal. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

