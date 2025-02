Kingdom Come Deliverance 2: Die Teufelsmeute (15. Hauptquest)

In der 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr die Bandenmitglieder vom Knochenteufel suchen und wieder bei der Teufelszuflucht versammeln. Wo ihr Bohuta, Ranyek, Buhler, Janosch und Matthäus finden könnt, erfahrt ihr unserer Lösung.

Alle Waffenbrüder vom Knochenteufel finden

Sprecht zunächst mit Kubyenka in der Teufelszuflucht, um mehr über die fünf gesuchten Bandenmitglieder zu erfahren. Er kann euch allerdings nur genauere Informationen zu Bohuta und Matthäus geben. Bohuta soll sich im benachbarten Grund aufhalten, wo er im Pfarrhaus lebt. Matthäus hingegen überfällt auf der Straße zwischen Sukdol und Miskowitz Leute. Der Vogt von Miskowitz soll mehr wissen.

Hinweis: Beachtet, dass ihr in dieser Quest nicht alle Bandenmitglieder retten könnt. Letztendlich werden sich euch nur Buhler und Janosch anschließen. Am Ende der Quest schaltet ihr dann mit "Die gnadenlosen Sieben" auch eine der Trophäen und Erfolge frei.

Bohuta finden

Bohuta arbeitet bei der Kirche in Grund. Sein Standort wird euch auf der Karte markiert. Erschöpft alle Dialoge mit ihm, dann bekommt ihr von ihm den Tipp, in der Schenke südlich von Pschitoky nach Ranyek zu fragen. Zusätzlich könnt ihr mit Bohuta beten, wenn ihr wollt.

Allerdings überzeugt ihn das auch nicht, sich wieder der Bande anzuschließen. Wenn ihr ihn dabei erzürnt, kann es sogar zu einem Faustkampf kommen. Wenn ihr ihn ausknockt, lootet ihn, um Bohutas Karte zu erhalten. Alternativ schenkt er euch die Karte, wenn ihr seine gestammelten Verse zu seiner Zufriedenheit nachsprecht. Ihr könnt Bohutas Schatzkarte auch einfach per Taschendiebstahl klauen.

Bohutas Karte lösen

Die Karte führt euch zum interessanten Ort „Vergrabenes Versteck“ westlich von Pschitoky, wo Bohuta seine Ausrüstung vergraben hat. Ihr benötigt eine Schaufel, um den Schatz ausgraben zu können.

Bohutas Karte führt euch zu diesem Schatz westlich von Pschitoky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ranyek finden

Der Schankwirt erzählt euch, dass Ranyek mit ein paar Männern nach Billan gegangen ist. Ihr erfahrt hier aber auch erstmals vom weiteren Bandenmitglied Buhler, dieser hat sich wohl an die Frau des Metzgers in Pschitoky herangemacht und ist dort zu finden. Doch zunächst suchen wir weiter nach Ranyek in Billan.

Der Wirt in Billan verweist euch an die drei Würfelspieler an einem der Tische. Mit genug Redekunst sagen sie euch, dass Ranyek im großen See aus Sch**** hinter der Schenke ertrunken ist, als er versucht hat zu fliehen, weil er mal wieder Spielschulden hatte. Wenn ihr alle Redekunst-Checks besteht, dann begleiten sie euch nicht zur Grube und wollen auch nicht Ranyeks Spielschulden von euch eintreiben.

Ihr müsst hinter der Schenke den kleinen Grabstein im Kacke-See untersuchen. Nachdem ihr 3-mal im Gebiet drumherum in der Kacke herumgewühlt habt, findet ihr schließlich Ranyeks Leiche. Ihr könnt sie nicht sehen, achtet rechts unten auf die Einblendung „Körper aufheben“ wenn ihr an der richtigen Stelle seid. Tragt ihn aus der Grube und plündert ihn, um Ranyeks Bogen zu erhalten, eine der besten Waffen in KCD 2. Ranyek ist zwar tot, aber dafür hat es sich dann doch gelohnt.

Ranyeks Leiche findet ihr in der Kackegrube hinter der Schenke beim provisorischen Grabstein. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Wenn die Würfelspieler mit euch mitgekommen sind, fordern sie den Bogen ein. Solltet ihr ablehnen, werden sie euch angreifen.

Buhler finden

Begebt euch nach Pschitoky und sprecht mit der Metzgersfrau Eva. Erschöpft alle Dialoge mit ihr und ihr erfahrt, dass Buhler gerade gehängt werden soll. Der genaue Standort wird euch östlich markiert. Ihr könnt Eva vorher noch einen Sud gegen Schmerzen geben, wenn ihr wollt.

Beim Ort der Hinrichtung angekommen, könnt ihr über diverse Redekunst-Checks die Hinrichtung abbrechen ("Beeindrucken" hat die beste Chance). Alternativ müsst ihr die Dorfbewohner bekämpfen, bevor ihr Buhler vom Baum schneiden könnt. Wenn ihr etwas Ruf bei Buhler gewinnen wollt, gebt ihm irgendeine Waffe aus eurem Inventar. Er erzählt euch außerdem vom Bandenmitglied Janosch, der sich in Miskowitz aufhalten soll. Anschließend kehrt er selbstständig zur Teufelszuflucht zurück.

Janosch finden

In Miskowitz könnt ihr Vogt Crux sowohl über Janosch als auch Matthäus ausfragen. Für Matthäus startet dabei parallel der Auftrag „Der Eintreiber“. Janosch wiederum steht in Miskowitz am Pranger, weil der den Dorfbewohner Loyza verletzt hat. Bietet an, ihn zu heilen, dann will der Vogt Janosch gehen lassen.

Loyza heilen

Untersucht Loyza auf dem Bett (Handwerk und Alchemie helfen bei der Diagnose). Ihr könnt ihm einen Heiltrank geben (Sud gegen Schmerzen oder Ringelblumen-Aufguss) und müsst die Wunde reinigen und verbinden (Alkohol und Verband im Inventar benötigt). Anschließend sprecht ihr wieder mit dem Vogt.

Bevor er euch den Prangerschlüssel gibt, müsst ihr noch die Geldstrafe für Janosch zahlen. Sie beträgt 500 Groschen, kann aber mit Feilschen heruntergehandelt werden (bei uns waren es 380 Groschen). Mit dem Schlüssel geht ihr dann zu Janosch am Pranger und verwendet ihn am kleinen schwarzen Schloss an der Seite des Prangers. Nach einem kurzen Gespräch kehrt Janosch zurück zur Teufelszuflucht.

Das Schloss an der Seite des Prangers ist nur schwer zu erkennen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Ihr könnt auch auf die Heilung von Loyza pfeifen und einfach das schwere Schloss am Pranger mit einem Dietrich öffnen oder den Schlüssel von der Wache oder dem Vogt stehlen. Dies solltet ihr aber nur nachts machen, da es tagsüber zu viele Zeugen gibt.

Matthäus finden

Matthäus greift mit seiner neuen Bande tagsüber Leute auf der Straße zwischen Sukdol und Miskowitz an und treibt „Steuern“ ein. Wenn ihr hier eine Schnellreise macht, kommt es zum Treffen mit Matthäus, dem ihr ausweichen solltet, denn egal, was ihr macht, friedlich lässt sich der Konflikt nicht lösen. Ihr müsst Matthäus und seine Bande töten. Aber am besten macht ihr das nicht tagsüber im offenen Kampf, sondern ihr schleicht euch nachts in Matthäus’ Lager im Wald westlich von Miskowitz.

Begebt euch nachts in Matthäus' Lager, dann könnt ihr ihn leicht töten. (© Screenshot GIGA)

Lasst die Zeit bis 2 Uhr nachts vergehen und schleicht euch dann ins Lager, es laufen hier nur ein paar Banditen Patrouille mit Fackeln und Matthäus schläft in der Lagermitte. Tötet ihn und nehmt euch das seltene Buch aus Sedletz von ihm, dass ihr für den Auftragsabschluss von „Der Eintreiber“ zum Vogt in Troskowitz zurückbringen müsst. Bevor ihr das macht, solltet ihr aber noch das Buch lesen, um Erfahrung für eure Wissenschaft-Fertigkeit zu sammeln. Für die Abgabe des Buchs erhaltet ihr 285 Groschen vom Vogt.

Zum Knochenteufel zurückkehren

Zurück beim Knochenteufel startet eine Wiedersehensfeier der wiedervereinten Bande. In dieser Quest können sich euch nur Buhler und Janosch Uher anschließen. Ihr habt keine Möglichkeit, Ranyek und Matthäus zu retten. Und Bohuta lässt sich nicht überzeugen, egal was ihr macht. Nach der feuchtfröhlichen Feier wacht ihr am nächsten Morgen auf und müsst abschließend mit dem Knochenteufel sprechen, um die Quest abzuschließen. Ihr erhaltet dabei dann das Achievement „Die gnadenlosen Sieben“.

Weiter geht es mit der 16. Hauptquest "In die Unterwelt"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

