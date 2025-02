Kingdom Come Deliverance 2: Alle Schnellreisepunkte in Trosky & Kuttenberg

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr die Schnellreise nutzen, um zügig zwischen bereits entdeckten Orten hin und her zu reisen. Hier erfahrt ihr, wie das funktioniert und bekommt eine Karte mit allen markierten Schnellreisepunkten in Trosky und Kuttenberg.

So funktioniert die Schnellreise

Drückt auf dem Steuerkreuz nach oben oder navigiert über Menü zur Karte Auf der Karte seht ihr blaue Wappen mit gelbem Rad, dies sind eure Schnellreiseziele. Wählt das gewünschte Ziel aus, zu dem ihr reisen möchtet. Bestätigt eure Auswahl und Heinrich beginnt die Reise. Während der Schnellreise vergeht im Spiel Zeit, und es können zufällige Ereignisse auftreten. Zudem sinken eure Werte für Energie und Sattheit.

Wichtige Hinweise zur Schnellreise

Ihr könnt nur zu Orten schnellreisen, die ihr bereits besucht und auf der Karte freigeschaltet habt. Die Geschwindigkeit der Schnellreise hängt davon ab, ob ihr zu Fuß oder auf dem Pferd unterwegs seid. Seid ihr schwer beladen, kann das die Reise verlangsamen.

Während der Schnellreise könnt ihr auf zufällige Ereignisse stoßen, die eure Reise unterbrechen. Dies können Banditen sein, die euch überfallen wollen oder Lager, bei denen ihr neue Bekanntschaften machen könnt. Es gibt auch besondere NPCs wie Rätselsteller Hafer. Das Symbol am oberen Bildrand zeigt euch stets an, um welche Art von Zufallsbgegegnung es sich handelt. Wenn ihr Köter dabei habt, kann er euch vor gefährlichen Situationen waren. Dadurch erhöht sich eure Chance, unliebsamen Begegnungen auszuweichen.

Schnellreisepunkte in Trosky

In der ersten Region Trosky gibt es insgesamt 14 Schnellreisepunkte. Auf der Karte unterhalb sind sie allesamt mit den gelben Rädern auf blauem Wappen markiert.

Die blauen Wappen markieren alle Schnellreisepunkte in Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Vidlak-Teich

Tachau

Burg Trosky

Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow

Zelejow

Troskowitz

Apollonias

Nomadenlager

Steinturmsee

Semin

Mühle von Niedersemin

Festung Nebakov

Nebakover Mühle

Schdiar - Westhof

Schnellreisepunkte in Kuttenberg

In der zweiten Region Kuttenberg gibt es insgesamt 20 Schnellreisepunkte. Auf der folgenden Karte sind sie alle ebenfalls mit den blauen Wappen markiert.

Die blauen Wappen markieren alle Schnellreisepunkte in Kuttenberg, (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Teufelszuflucht

Raborsch

Bohunowitz

Opatowitz

Sukdol

Wysoka

Miskowitz

Billan

Altlhota

Maleschau

Danemark

Pschitoky

Horschan

Grund

Altkutna

Kuttenberg (West)

Kuttenberg (Nord)

Kuttenberg (Zentrum)

Kuttenberg (Ost)

Kloster Sedletz

In unserer Komplettlösung samt Tipps und einer Übersicht aller Guides findet ihr Hilfestellungen zu allen Aspekten von KCD 2.

