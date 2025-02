Kingdom Come Deliverance 2: Komplettlösung, Tipps & alle Guides im Überblick

Heinrichs neues Abenteuer in Kingdom Come Deliverance 2 führt euch in einer umfangreichen Hauptquest durch die Regionen Trosky und Kuttenberg. An dieser Stelle findet ihr die Komplettlösung für alle Missionen, nützliche Tipps sowie alle Guides zum Spiel im Überblick.

Komplettlösung für alle Hauptquests

Der folgenden Liste entnehmt ihr alle Missionen der Hauptquest. Klickt auf die einzelnen Links, um direkt zu ausführlichen Lösungen zu gelangen.

17 Tipps, die wir vor Spielstart gerne gewusst hätten

Ab der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" könnt ihr euch frei in Trosky bewegen. Allerdings habt ihr keinerlei Gegenstände . Schaut in unseren Guide für den besten Start ins Spiel, wo wir euch die Fundorte wichtiger Items zeigen.

. Schaut in unseren Guide für den besten Start ins Spiel, wo wir euch die Fundorte wichtiger Items zeigen. An manchen Orten, zum Beispiel in der Scheune neben der Schenke von Troskowitz könnt ihr Nahrungsmittel trocknen . So macht ihr sie um einiges länger haltbar.

. So macht ihr sie um einiges länger haltbar. Mit Schaufeln könnt ihr Gräber ausheben und so manch wertvolle Beute zu Tage fördern. Auf dem Friedhof direkt östlich von Troskowitz findet ihr eine für lau.

Absolviert für die Nebenquests „Kampfübung I“ und „Kampfübung II“ im Nomadenlager im Westen, um Kombos und andere Techniken für Waffen zu meistern.

für Waffen zu meistern. Ihr könnt im Kampf ausweichen , indem ihr die Leertaste (PC), B (Xbox) oder Kreis (PS5) drückt, während ihr euch zur Seite bewegt.

, indem ihr die Leertaste (PC), B (Xbox) oder Kreis (PS5) drückt, während ihr euch zur Seite bewegt. Besorgt euch früh Jagdbeutel und Jagdgürtel und rüstet sie aus. So könnt ihr mehrere Waffensets beziehungsweise mehrere Tränke ausrüsten und sie im Kampf einsetzen.

und rüstet sie aus. So könnt ihr mehrere Waffensets beziehungsweise mehrere Tränke ausrüsten und sie im Kampf einsetzen. NPCs führen ein normales Leben , schlafen, arbeiten oder gehen tagsüber ins Wirtshaus. Deshalb ist Schleichen nachts oder während ihrer täglichen Aufgaben oft einfacher.

, schlafen, arbeiten oder gehen tagsüber ins Wirtshaus. Deshalb ist Schleichen nachts oder während ihrer täglichen Aufgaben oft einfacher. Um das Schlossknacken und Stehlen zu lernen, verfolgt die Nebenquest "Materia Prima" von Müller Kreyzl in der Mühle von Niedersemin im Südwesten.

Das neue Schmiede-Featur e lernt ihr bei Radovan in Tachau nordwestlich von Troskowitz.

lernt ihr bei Radovan in Tachau nordwestlich von Troskowitz. Ihr habt mit Hund Köter einen praktischen Begleiter, den ihr allerdings erst finden müsst. Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wie ihr ihn bekommt.

Während Quests, nach dem Schlafen im eigenen Bett, im Badehaus oder durch den Einsatz von Retterschnaps wird gespeichert. Ihr könnt allerdings jederzeit speichern, wenn ihr die "Speichern & Zurück ins Menü"-Option im Pause-Menü benutzt. So spart ihr die wertvollen Tränke.

benutzt. So spart ihr die wertvollen Tränke. Saubere Kleidung und ein gepflegter Zustand erhöhen eure Chancen beim Verhandeln oder Überzeugen. Waschen könnt ihr euch in Trögen, im Badehaus oder mit Seife bei Wasserstellen.

und ein gepflegter Zustand erhöhen eure Chancen beim Verhandeln oder Überzeugen. Waschen könnt ihr euch in Trögen, im Badehaus oder mit Seife bei Wasserstellen. Viele Nebenquests oder nützliche Infos bekommt ihr, wenn ihr mit Dorfbewohnern, Händlern und vor allem den Schankwirten in jedem Ort redet.

Holt euch schnellstmöglich ein Pferd. Es erweitert euer Inventar und hilft bei der Flucht vor Gegnern. Wo ihr Pferde finden, kaufen und stehlen könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Bei Kräuterfrau Bozena oder im Schuppen des Apothekers in Troskowitz findet ihr erste Alchemietische .

. Ihr müsst nicht erst Rezepte finden, um Tränke brauen zu können. Alle Alchemie-Rezepte für Tränke, Gifte und Munition zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Seid ihr überladen, könnt ihr nicht schnell reisen oder reiten. Ladet also regelmäßig Dinge ab oder verkauft sie. Lagerkisten findet ihr in Tachau, bei der Mühle in Niedersemin oder im Gasthaus von Zelejow. Dort findet ihr auch ein Bett zum Schlafen.

Probleme, Bett und Lagerkiste zu finden? Achtet auf die Kränze über Türrahmen. Sie markieren euer Zimmer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Guides und Lösungen für KCD 2

Weitere Guides und Anleitungen für sämtliche Aspekte von Kingdom Come Deliverance 2 findet ihr in der folgenden Übersicht:

Nebenquests und Aufträge

Nebenaktivitäten

Spielmechaniken

