Kingdom Come Deliverance 2: Hübscher Kalle finden und töten

Im Auftrag "Hübscher Kalle" von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr den nächsten Banditen aus Gules' alter Bande finden und zur Strecke bringen. Wo ihr das Köhlerlager finden könnt und wie ihr Kalle am besten tötet, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Hübscher Kalle" starten

Sprecht ein paar Tage nach Abschluss des Auftrags „Fäule“ mit Gules in Semin. Ein Questsymbol erscheint, sobald genug Zeit vergangen ist. Dieses Mal sollt ihr den hübschen Kalle aus Gules alter Bande zur Strecke bringen.

Hübschen Kalle töten

Der gesuchte Bandit hat sich im Köhlerlager westlich vom Vidlak-Teich niedergelassen. Das Köhlerlager wird euch auf der Karte markiert. Sprecht ihn im Lager an und fordert ihn zu einem Duell heraus. Packt ihn dabei bei seiner Ehre und nutzt Redekunst, damit er darauf eingeht. Sollte der Redekunst-Check scheitern, müsst ihr ihn und alle Köhler im Lager besiegen.

Anzeige

Der hübsche Kalle läuft durch das Köhlerlager und hat keine feste Position. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Das Köhlerlager und auch der Weg, der daran vorbeiführt, ist mit Beginn der Quest eine blaue Sperrzone. Ihr werdet von Kalle und den Arbeitern direkt zur Rede gestellt, sobald ihr den Bereich betretet.

Anzeige

Habt ihr Kalle im Duell erledigt, flüchten alle Köhler aus dem Lager und ihr könnt Kalle looten. Als Beweis müsst ihr den „Hut des Hübschen Kalle“ von ihm nehmen. Schnappt euch aber auch seine Truhenschlüssel. Da das Köhlerlager nun komplett leer ist, könnt ihr mit den Schlüsseln ungestört die drei Truhen in den drei kleinen Hütten öffnen und so weitere Beute machen.

Zu Gules zurückkehren

Kehrt dann zu Gules zurück und zeigt ihm den Hut, um die Quest abzuschließen. Fragt ihn danach, ob ihr den Hut behalten könnt, um dieses einzigartige Kleidungsstück in eure Sammlung aufzunehmen.

Übrigens: Sofern ihr die Köhler verschont habt, wird euch Gules bei der Folgequest „Johann der Schlund“ ein paar Tage später 125 Groschen von den Köhlern als Dankeschön geben.

Anzeige

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Erkennst du diese Spiele anhand ihrer Explosionen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.