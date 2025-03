Suikoden 2 Remaster: Alle Charaktere finden und das beste Ende erreichen

Im Rollenspiel-Klassiker Suikoden 2 können sich mehr als 120 Charaktere eurer Gruppe anschließen, wobei manche von ihnen nur temporär dabei sind, während andere dauerhaft an eurer Seite kämpfen. Für das beste Ende des Spiels müsst ihr 108 von ihnen rekrutieren - die 108 Sterne des Schicksals. Welche das sind und wo ihr sie bekommt, verraten wir in diesem Guide.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

108 Sterne des Schicksals finden

Wir haben euch hier alle Charaktere aufgelistet, die für das beste Ende nötig sind. Wichtig dabei ist, dass ihr zwischendurch eure Burg aufwerten müsst, um bestimmte Charaktere in eure Gruppe aufnehmen zu können. Eure Burg steigt automatisch eine Stufe auf, wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Rekruten gesammelt habt.

Optionale Charaktere, die ihr eventuell übersehen könntet, haben wir in diesem Guide entsprechend markiert. Wir haben versucht, die Reihenfolge an euren Fortschritt in der Story anzupassen. Schaut euch zur Vorsicht immer ein paar Charaktere im Voraus in dem Guide an, damit ihr nicht aus Versehen einen optionalen Charakter überspringt.

Anzeige

1. Euer Charakter

Wir selbst sind Teil der 108 Sterne des Schicksals. Allerdings müsst ihr nichts tun, um diesen Charakter zu bekommen.

2. Mukumuku

Der erste optionale Charakter, den ihr finden könnt, ist Mukumuku. Wenn ihr das erste Mal die Stadt Kyaro betretet, müsst ihr, bevor ihr mit Nanami sprecht, dreimal hintereinander mit einem großen Baum interagieren. Der befindet sich in dem gleichen Teil der Karte, in dem sich euer Haus befindet. Ihr geht jedoch den Weg rechts von dem Gebäude nach oben. Dort könnt ihr den Baum gar nicht verfehlen.

Anzeige

In Kyaro müsst ihr, bevor ihr euer Haus betretet, rechts abbiegen zu einem Baum, um Mukumuku zu bekommen. (© Screenshot GIGA)

3. Nanami

Diesen Charakter, eure Schwester, bekommt ihr automatisch durch die Story.

4. Gengen

Diesen Charakter lernt ihr im Laufe der Story automatisch kennen, wenn ihr im Fort questet. Nach eurer Rückkehr aus Kyaro könnt ihr ihn einfach bei der Bardame Leona für eure Gruppe rekrutieren.

5. Rikimaru (Optional)

Nachdem ihr aus Kyaro zurück zum Fort kommt, bekommt ihr den Auftrag, weitere Söldner anzuheuern. Dann findet ihr Rikimaru im Dorf Ryube. Er liegt dort hungernd am Boden. Ihr müsst sein Essen bezahlen, dann schließt er sich euch an.

6. Millie

Millie sprecht ihr ebenfalls im Dorf Ryube an. Sie befindet sich im Norden und gehört zur Story des Spiels. Mit ihr zusammen sollt ihr Bonaparte besuchen, der der zweite Boss aus der Geschichte ist. Nach dem Sieg über Bonaparte schließt sie sich euch automatisch an.

Anzeige

7. - 8. Kinnison & Shiro (Optional)

Für die beiden müsst ihr in den Wald nördlich von Ryube gehen. Wählt direkt im ersten Abschnitt den Weg nach links. Dort findet ihr ein Vogelei, das ihr zurück in die Baumkrone legen sollt. Im Anschluss müsst ihr einige Ortswechsel vollziehen (am besten den Kampf gegen Bonaparte). Im Anschluss kehrt ihr zu dem Baum zurück und Kinnison und Shiro schließen sich euch an.

9. Zamza (Optional)

Diesen Charakter bekommt ihr, wenn ihr in Toto in das Gasthaus geht. Ihr müsst Nanami mit in der Gruppe haben. Dann schließt Zamza sich euch am Ende des Gesprächs an.

10. Apple

Sie schließt sich der Gruppe an, nachdem ihr in Muse ein Holzamulett gekauft und dann in die Ruinen von Toto zurückgekehrt seid.

Anzeige

11. Hanna (Optional)

Kehrt direkt nach Toto zurück, nachdem Apple sich eurer Gruppe angeschlossen hat. Dann trefft ihr kurz hinter dem Eingang Hanna, die sich nach einem Dialog anschließt.

12. Tsai

Schließt sich euch automatisch im Laufe der Story an, wenn ihr ihn um Hilfe bei den Feuerspeeren bittet.

13. Tuta (Optional)

Nachdem ihr um das Fort gekämpft und es endlich nach Muse geschafft habt, bekommt ihr in der Story von Jess einen Auftrag. Danach lauft ihr direkt vom Palast in Richtung Süden. Vor dem ersten Haus auf der östlichen Seite steht dann das Mädchen Tuta, das sich nach dem Gespräch der Gruppe anschließt.

Tuta steht in Muse vor einem Haus und schließt sich euch mit der richtigen Mission an. (© Screenshot GIGA)

14. Anita (Optional)

Nachdem ihr den ersten Auftrag von Jess bekommen habt, könnt ihr in der Taverne von Muse mit Anita sprechen. Ihr müsst einige Bitten erfüllen, etwa ein Gegengift holen und Komplimente machen. Nach einigen Versuchen schließt sie sich dann der Gruppe an.

15. Templeton (Optional)

Ihr findet Templeton im Söldnerfort, nachdem ihr von Jess eure Mission erhalten habt. Folgt Templeton dann nach Toto, um ihn in eure Gruppe zu holen. Diesen Schritt könnt ihr theoretisch auch nach dem Sieg über Solon Jhees Armee vollziehen, weil ihr dann näher an dem Fort seid und nicht so weit laufen müsst.

16. Gilbert (Optional)

Nachdem ihr den Grenzaußenposten besucht habt, folgt eine Schlacht bei der Stadt Muse. Hier dürft ihr die Truppe von Gilbert nur verwunden, nicht aber besiegen. Nur so kommt ihr an den Charakter.

17. - 19. Eilie, Rina & Bolgan

Alle drei schließen sich in Coronet automatisch eurer Gruppe an, nachdem ihr Tai Ho im Chinchirorin besiegt habt.

20. - 21. Flik & Viktor

Sie schließen sich der Gruppe automatisch vor dem Treffen mit Granmeyer in South Window City an.

22. Freed Y

Schließt sich sofort im Anschluss an das Treffen mit Granmeyer der Gruppe an.

23. Oulan (Optional)

Betretet im Anschluss an das Treffen mit Granmeyer die Stadt Kuskus mit einer Gruppe nur aus weiblichen Charakteren, von eurem abgesehen. Sprecht dann die Dame direkt am Eingang an. Verlasst die Stadt noch einmal und geht wieder hinein, dann schließt sich Oulan euch an.

24. Shu

Schließt sich im Laufe der Story in Radat der Gruppe an.

25. - 28. Huan, Luc, Leona & Barbara

Die vier Charaktere treten automatisch der Gruppe bei, nachdem ihr die Armee von Solon Jhee besiegt habt.

29. Richmond (Optional)

Nach dem Kampf gegen die Armee könnt ihr mit Richmond in Radat sprechen. Nachdem ihr eine Runde Kopf oder Zahl verloren habt, geht in das Restaurant und sprecht mit einer Person links der Tür. Diese gibt euch eine Münze, die Richmond verwenden soll. Richmond gesteht seinen Trick ein und schließt sich der Gruppe an.

30. Yoshino (Optional)

Sie befindet sich östlich von Richmond in Radat. Sprecht mit ihr, während ihr Freed Y in der Gruppe habt. Dann schließt sie sich euch an.

31. Amada (Optional)

Besiegt Amada im Duell in Radat, nachdem ihr zugestimmt habt, Fitcher nach Two River zu bringen.

32. - 33. Tai Ho & Yam Koo (Optional)

Gewinnt 5.000 Potch von Tai Ho im Chinchorin in Kuskus, nachdem ihr zugestimmt habt, Fitcher nach Two River zu bringen. Yam Koo schließt sich dann automatisch mit an.

34. - 35. Alex & Hilda (Optional)

Ihr findet die beiden in South Window im oberen Stockwerk des Gasthauses. Nach einem Gespräch schließen sie sich euch an.

36. Adlai (Optional)

Dieser Charakter befindet sich in South Window in einem Haus im Osten. Ihr müsst ihm einen Holzschild, ein Jizo-Opfer und eine Wind-Rune bringen. Alles Drei könnt ihr bei Händlern kaufen. Wichtig ist, dass ihr die Wind-Rune auf ihn werft und sie ihm nicht überreicht!

37. Clive (Optional)

Zuerst müsst ihr im Vorfeld bereits mit Elza in Muse City gesprochen haben. Sie überreicht euch ein Paket. Danach duellieren sich Elza und Clive. Sprecht mit Clive, nachdem ihr ein Boot bekommen habt (das passiert im Laufe der Story). Ihr sollt ihn dann mit nach Lakewest nehmen. Dann tritt Clive der Gruppe bei.

38. Taki (Optional)

Taki ist eine alte Dame, die nördlich vom Gasthaus wohnt. Sprecht ein paar Mal mit ihr, dann schließt sie sich der Gruppe an.

39. Hans (Optional)

Ihr findet Hans im oberen Stockwerk des Gasthauses in Two River. Erlaubt ihm, einen Laden in eurer Burg zu eröffnen, und er schließt sich der Gruppe an.

40. Tetsu (Optional)

Kaufe Gebratene Tacos (4 Stück) in Two River und verfüttere sie an ein Teammitglied, bis es “dampft”. Kehre danach nach Lakewest zurück und spricht mit Tetsu, der sich im Norden in einem Haus befindet und sich dann der Gruppe anschließt.

41. - 43. Chaco, Ridley & Fitcher

Die drei Charaktere schließen sich automatisch nach der Rettung von Two River der Gruppe an.

An dieser Stelle muss eure Burg Stufe 2 erreicht haben. Das geschieht, wenn ihr mindestens 31 Charaktere gesammelt habt. Ihr solltet aber bereits bei 42 Charakteren sein.

44. Hai Yo (Optional)

Nach der Aufwertung eurer Burg auf Stufe 2 könnt ihr mit Hai Yo auf der Terasse der Küche sprechen. Dann schließt er sich euch an.

45. Stallion (Optional)

Diesen Charakter bekommt ihr, wenn ihr 50 Mal aus Kämpfen geflüchtet seid. Ihr müsst ihn im Anschluss in Radat zu einem Rennen herausfordern. Dabei handelt es sich um den Typen mit blauen Haaren nördlich vom Eingang der Stadt.

46. Shilo (Optional)

Gewinnt 5.000 Potch von ihm in Chinchorin im Gasthaus von Lakewest.

47. Sid (Optional)

Sid befindet sich in der Kanalisation von Two River. Um ihn zu rekrutieren, benötigt ihr Chaco in eurer Gruppe.

48. Gabocha (Optional)

Er schließt sich eurer Gruppe an, wenn ihr mit ihm sprecht, während Gengen in eurer Gruppe ist. Er wohnt im Haus links vom Trankhändler im Koboldbereich von Two River.

49. - 50. Meg & Gadget (Optional)

Meg trefft ihr an der Grenze Greenhill/Muse. Sie führt dort einen Dialog mit den Wachen. Ihr müsst einfach nur mit ihr sprechen. Gadget schließt sich direkt mit an.

51. Wakaba (Optional)

Sobald ihr Level 30 erreicht habt, könnt ihr im Walddorf vor dem Rüstungshändler mit Wakaba sprechen. Dann schließt sie sich der Gruppe an.

52. Tony (Optional)

Tony wohnt im Haus des Ältesten im Walddorf. Sprecht zweimal mit ihm, dann schließt er sich der Gruppe an.

53. - 54. Hix & Tengaar (Optional)

Ihr müsst zuerst mit Hix und Tengaar in ihrer Unterkunft in Lakewest sprechen. Danach geht ihr ins Kobolddorf und helft Hix bei seinen Aufgaben. Diese werden im Laufe der Quest-Reihe genau erklärt. Im Anschluss daran schließen sich die beiden der Gruppe an.

55. Teresa

Tritt der Gruppe automatisch bei der Flucht aus Greenhill bei.

56. - 57. Nina & Shin

Treten der Gruppe automatisch nach der Flucht aus Greenhill bei.

58. Emilia

Schließt sich der Gruppe automatisch nach der Befreiung Greenhills an.

59. Jeane (Optional)

Sprecht mit ihr im Runenladen von Two River, nachdem ihr die Mission in Greenhill abgeschlossen habt.

60. Yuzu (Optional)

Mit Yuzu sollt ihr drei Schafe im Kobolddorf suchen. Im Anschluss müsst ihr ihr erlauben, in eurer Burg zu bleiben. Die Greenhill-Mission muss zuvor abgeschlossen worden sein.

61. Viki (Optional)

Viki schließt sie euch auf dem Waldweg nach Matilda an, nachdem ihr die Mission in Greenhill abgeschlossen habt. Ihr müsst ihr natürlich erlauben, bei euch zu übernachten.

62. - 63. Humphrey & Futch (Optional)

Sprecht mit Humphrey im Dorf Highway während der ersten Mission in Rockaxe. Nach dem Gespräch müsst ihr im Gasthaus übernachten und ihm dann zustimmen, bei der Mission im Mount Rakuten zu helfen. Futch schließt sich automatisch mit an.

64. - 65. Camus & Miklotov

Die beiden treten der Gruppe automatisch nach der Mission in Rockaxe bei.

66. - 67. Kiba & Klaus

Kiba tritt der Gruppe automatisch bei, nachdem ihr seine Firma besiegt habt. Klaus kommt direkt mit.

An dieser Stelle benötigt ihr die Burg auf Stufe 3. Das erreicht ihr durch das Sammeln von mindestens 61 Rekruten. Ihr solltet bei 67 angekommen sein.

68. Connell (Optional)

Sprecht mit ihm im Walddorf, wenn ihr ein Sound-Set in eurem Inventar habt. Das wird von Monstern auf dem Waldweg nach Matilda gedroppt.

69. Badeaux (Optional)

Geht mir Shiro in der Gruppe zum Waldweg nach Matilda und sprecht dann mit Badeuax. Ihr müsst diesen Charakter rekrutieren, um im Anschluss zwei Monster eurer Gruppe hinzufügen zu dürfen.

70. - 71. Feather & Ayda (Optional)

Feather ist eines der Monster. Geht, nachdem ihr Badeaux rekrutiert habt, ins Walddorf, besiegt die Greife und verwendet einen der beiden Kristalle von Badeaux. So bekommt ihr Feather. Falls ihr den Kampf verliert, könnt ihr ihn nicht mehr rekrutieren. Als Alternative findet ihr am Ende noch Abizboah als 108. Charakter.

Ayda schließt sich automatisch an, wenn ihr Feather rekrutiert. Andernfalls müsst ihr mit ihr hinter ihrem Haus im Walddorf sprechen.

72. Sigfried (Optional)

Siegfried ist das zweite Monster, das ihr rekrutieren könnt. Geht mit einer weiblichen Jungfrau durch den Wald hinter dem Kobolddorf. Als Jungfrau zählen beispielsweise Mikumiku oder Sierra. Ihr müsst zudem Hix und Tengaar zuvor rekrutiert haben.

73. Lebrante (Optional)

Lebrante befindet sich im Schätzerladen in Radat. Ihr benötigt eine Celadon Urne, die ihr in der Handelsstation in Gregminster kaufen könnt.

74. Simone (Optional)

Sprecht mit Simone in Radat, während ihr eine Rosenbrosche in eurem Inventar habt. Die bekommt ihr im Item-Laden von Banner.

75. Kasumi oder Valeria

Ihr müsst eine von beiden wählen, während ihr bei Präsident Lepant im Palast seid.

76. Sheena

Tritt der Gruppe automatisch bei, nachdem ihr Präsident Lepant getroffen habt.

77. Lorelai (Optional)

Sprecht mit ihr in Gregminster.

78. Gordon (Optional)

Gordon befindet sich in der Handelsstation von Gregminster und ihr müsst ihm zustimmen, 50.000 Potch Gewinn durch Handel zu machen. Es zählt auch schon der Fortschritt, den ihr vorher gemacht habt.

79. Mondo (Optional)

Mondo befindet sich in Rokkaku. Das erreicht ihr, wenn ihr auf dem Weg nach Greminster die Leitern hochklettert. Allerdings müsst ihr Kasumi in eurer Gruppe haben, damit er sich euch anschließt. Sollte euer Schloss bereits Stufe 4 erreicht haben, geht das auch mit Valeria als Begleiter.

80. Sasuke (Optional)

Schließt sich euch an, wenn ihr Mondo rekrutiert und Kasumi in eurer Gruppe habt.

81. Bob (Optional)

Bob befindet sich im Kobodlbereich von Two River in der Nähe vom Übungsplatz und kann rekrutiert werden, wenn ihr mindestens 80 Charaktere in eurem Team habt.

82. Tomo (Optional)

Hierfür müsst ihr den Punkt in der Story erreichen, in dem Tsai sagt, dass er Teile aus seinem Haus benötigt (nach der Rekrutierung von Kasumi oder Valeria). Geht dann mit ihm in der Gruppe zu seinem Haus im Wald von Ryube zurück und dort schließt sich Tomo an.

83. Killey (Optional)

Killey befindet sich in South Window. Erzählt ihm etwas über Alex und sprecht danach mit Alex in eurer Burg. Im Anschluss müsst ihr Killey immer wieder fragen, ob er sich euch anschließen möchte. Irgendwann gibt er nach.

84. Annallee (Optional)

Annallee wohnt ebenfalls in South Window. Sprecht mit ihr nach der Szene mit Sasarai im Gasthaus und danach mit ihr vor der Stadthalle.

85. Karen (Optional)

Karen kann nach dem Sieg über Luca Blight im Gasthaus von Kuskus angesprochen werden. Wenn ihr dann mit ihr tanzt, schließt sie sich euch an.

86. Max (Optional)

Max tritt eurer Gruppe in South Window bei, nachdem Luca Blight besiegt wurde. Bei ihm handelt es sich um einen älteren Mann mit Rüstung und blauem Umhang.

87. Hoi (Optional)

Hoi befindet sich vor dem Restaurant von Radat. Er schließt sich euch nach dem Sieg über Luca Blight an.

88. L. C. Chan (Optional)

Ihr müsst die Unterkunft von L. C. Chan in Crom mit Wakaba in der Gruppe betreten. Anschließend sollt ihr ihm folgen und geht hinter den Item-Laden.

89. Tenkou (Optional)

Tenkou befindet sich in Crom. Sprecht mit ihm nach dem Sieg über Luca Blight und mit einem Fenstersatz im Inventar. Dann schließt er sich euch an.

90. Raura (Optional)

Raura könnt ihr erst bekommen, wenn Jeane rekrutiert wurde. Ihr müsst sie in Tinto ansprechen und ihr erzählen, dass sich Jeane bei euch in der Burg befindet.

91. - 97. Kahn, Sierra, Gijimu, Lo Wen, Koyu, Marlowe & Hauser

All diese Charaktere schließen sich euch nach dem Sieg über den Boss Neclord an.

98. Jess (Optional)

Schließt sich euch nach dem Sieg über Neclord an, aber nur, wenn ihr seine Entschuldigung annehmt!

99. Georg (Optional)

Nachdem ihr Neclord besiegt habt, könnt ihr Georg am Bergweg nach Tigermouth rekrutieren.

100. Gantetsu (Optional)

Gantetsu schließt sich euch erst nach dem Sieg über Neclord an. Er befindet sich in South Window. Die Stärke eurer Gruppe muss zusammengezählt mindestens 400 betragen, damit er dies tut.

101. Pico (Optional)

Pico findet ihr in einer Unterkunft in Greenhill nach der Befreiung der Stadt. Ihr müsst zuvor jedoch Annallee rekrutiert haben und dürft diese nicht in der Gruppe mitführen.

102. Alberto (Optional)

Alberto befindet sich im Rüstungsladen in Tinto. Für ihn müsst ihr ebenfalls im Vorfeld Annallee reukrutiert haben.

An dieser Stelle benötigt ihr die Burg auf Stufe 3. Das erreicht ihr durch das Sammeln von mindestens 100 Charakteren. Ihr solltet bei 102 angekommen sein.

103. Jude (Optional)

Um Jude zu rekrutieren, müsst ihr zuerst mit ihm in der Akademie von Greenhill sprechen. Danach sollt ihr ihm Lehm bringen, welches ihr von einem Bewohner im Walddorf bekommen könnt.

104. Tessai (Optional)

Tessai ist der Waffenschmied in Kuskus und schließt sich euch an, wenn ihr Viktor mit dem Star Dragon Sword ausgerüstet in der Gruppe habt.

105. Vincent (Optional)

Vincent findet ihr in Radat, wo Simone vorher stand. Simone muss zuvor rekrutiert worden und ein aktiver Teil der Gruppe sein.

106. Genshu (Optional)

Genshu lebt ihm Hafen von Coronet und schließt sich euch erst an, wenn die Waffe eines Gruppenmitglieds mindestens Level 14 erreicht hat.

107. Pesmerga (Optional)

Diesen Charakter findet ihr am Ende der Höhle des Windes.

108. Mazus (Optional)

Mazus findet ihr in den Tinto-Minen. Sprecht mit ihm und er schließt sich euch an, wenn ihr mindestens 100 Charaktere rekrutiert habt.

Optional: Abizboah

Abizboah ist das dritte Monster im Kontext der Kristalle von Badeaux. Falls ihr Feather oder Siegfried also nicht bekommen habt, könnt ihr euch hier eine Alternative holen. Geht zu dem See in den Tinto-Minen und setzt den Hör-Kristall ein.

15 Gaming-Fragen, die ihr nur als wahres Kind der 90er beantworten könnt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.