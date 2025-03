Kingdom Come Deliverance 2: Krizhans Karte lösen

In der Quest "Krizhans Schatzkarte" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr einen versteckten Schatz in einem Banditenlager finden. Wo die Karte hinführt, zeigen wir euch in unserer Lösung.

"Krizhans Schatzkarte" starten

Sprecht mit Gehilfe Krizhan in Pschitoky. Dieser hat eine Schatzkarte, die er selbst nicht entziffern kann. Gebt ihm 100 Groschen für die Karte, um den Auftrag zu beginnen.

Finde heraus, wohin die Karte führt

Die ziemlich detaillierte Karte führt euch zu einem feindlichen Banditenlager nördlich von Kuttenberg. Insgesamt müsst ihr hier auf fünf Banditen achten. Drei sitzen am Lagerfeuer, einer ist im Tunnel nördlich davon und der Banditenanführer gräbt am Ende des Tunnels mit einer Schaufel.

Die Karte führt euch zu diesem Banditenlager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr die Banditen erledigt, lootet den Banditenanführer, der die „Schatzkarte des Banditen“ bei sich trägt. Diese ist eine exakte Kopie von Krizhans Schatzkarte. Scheinbar seid ihr also einem Betrüger auf den Leim gegangen, der euch eine gefälschte Karte verkauft hat.

Grabe den Schatz aus

Die drei Gräber im Tunnel auszugraben, bringt euch ebenfalls keine Belohnungen. Allerdings könnt ihr die Banditen looten und es gibt auch zwei Kisten im Bereich zu öffnen, sodass ihr wenigstens etwas Beute machen könnt.

Am Ende des Minentunnels findet ihr den Banditenanführer und drei Gräber. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprich mit Krizhan über die Echtheit der Karte

Kehrt dann zu Krizhan in Pschitoky zurück und stellt ihn zur Rede. Durch einen Redekunst-Check gibt er zu, dass er die Karte gefälscht hat. Er war früher Student und hat gelernt, solche Karten zu zeichnen. Ihr könnt von ihm euer Geld zurückverlangen oder ihr verzichtet darauf. Es gibt ansonsten keine weitere Belohnung. Krizhan steht euch aber fortan als Fertigkeitentrainer für Handwerk (Lehrling), Wissenschaft (Lehrling) und Trinken (Lehrling) zur Verfügung.

Tipp: Lasst euch von ihm alle Fertigkeiten beibringen und klaut ihm das Geld danach direkt per Taschendiebstahl wieder. Dann kostet er zur Ausnahme mal von seiner eigenen Medizin.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

