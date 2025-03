Kingdom Come Deliverance 2: Charisma erhöhen (Bestes Outfit, Kleidung & Ringe)

Wenn ihr in Kingdom Come Deliverance 2 euer Charisma verbessern wollt, ist der beste Weg die richtige Kleidung. Wie ihr euch das beste Charisma-Outfit zusammenstellen könnt, um euer Charisma schnell zu steigern, erfahrt ihr hier.

Charisma direkt zu Beginn verbessern

Den besten Tipp, den wir euch zum Steigern von Charisma geben können, ist es, euch direkt nach Spielbeginn zum interessanten Ort "Verunglücktes Zweirad" südlich von Troskowitz zu begeben. Am Flussufer nahe der Nebakover Mühle könnt ihr hinunter zum Ufer laufen, wo eine versteckte Kiste steht. Den Schlüssel zur Kiste hat das Skelett etwas links der Truhe. Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort der Kiste mit dem Charisma-Outfit:

Kingdom Come Deliverance 2: Fundort vom Charisma-Outfit

auf YouTube

In der Kiste findet ihr eine komplette Garnitur an Kleidungsstücken, die euer Charisma direkt auf Stufe 17 heben. Für die ersten Spielstunden ist dies mehr als genug und hilft euch beim Beeindrucken und Überreden von NPCs. Ihr könnt das Outfit auch benutzen, um auf die Hochzeit in der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" zu gelangen.

Bestes Charisma-Outfit

Euer totaler Charismawert berechnet sich aus euren Charakterwerten, Perks, wie schmutzig ihr seid und welche Kleidung und Schmuck ihr tragt. Kleidung hat dabei den größten Einfluss. Jedes Kleidungsstück hat einen eigenen Charismawert und aus allen ausgerüsteten Kleidungsstücken wird der Durchschnittswert berechnet. Maximal könnt ihr 30 Charisma erreichen. Die besten Werte in jedem Ausrüstungsslot erreicht ihr mit den folgenden Outfits:

Beste Kappe/Hut: Chaperon mit Brosche/Edler Hut

Chaperon mit Brosche/Edler Hut Beste Kopfpolsterung: Bezaubernder Kranz (Twitch Drop)

Bezaubernder Kranz (Twitch Drop) Bester Gugel: Brokatgugel

Brokatgugel Bester Mantel: Enganliegender Mantel/Bürgergewand

Enganliegender Mantel/Bürgergewand Beste Tunika: Bürgerpourpoint/Kurze Pourpoint

Bürgerpourpoint/Kurze Pourpoint Beste Handschuhe: Edle Handschuhe

Edle Handschuhe Beste Hose: Beinlinge mit Strumpfbändern

Beinlinge mit Strumpfbändern Beste Schuhe: Höflingsstiefel

Höflingsstiefel Bester Ring: Massiver Goldring/Ring mit goldenem Kreuz

Massiver Goldring/Ring mit goldenem Kreuz Beste Halskette: Goldkreuz mit Granaten

Fast alle diese Kleidungsstücke könnt ihr bei Schneidern in Kuttenberg kaufen oder klauen. Die besten Ringe und Halsketten bekommt ihr größtenteils über die Schatzkarten in KCD 2.

Tipp: Ihr könnt natürlich auch als Ritter einen hohen Charismawert erreichen. Mehr dazu in unserem Guide zur besten Rüstung.

