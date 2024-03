Rise of the Ronin: Koop, Crossplay und Splitscreen

Besitzt Rise of the Ronin eigentlich Crossplay und einen Koop-Modus? Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu den Themen wissen müsst.

Rise of the Ronin Facts

Hat Rise of the Ronin einen Coop-Modus?

Ja, Rise of the Ronin hat einen Koop-Modus. Ihr könnt mit bis zu zwei anderen Spielern euch zusammenschließen und Missionen abschließen. Allerdings schaltet sich das Feature erst nach ungefähr vier Spielstunden frei. Zudem könnt ihr nicht jede Mission zusammen absolvieren. Was ihr außerdem beachten müsst, ist der Fakt, dass ihr ein aktives PS-Plus-Abonnement besitzen müsst, um mit euren Freunden an einer Online-Coop-Session teilzunehmen.

In den Langhäusern könnt ihr Koop-Sitzungen mit individuellen Einstellungen starten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wir fassen euch die wichtigsten Informationen zusammen:

Ihr könnt mit eingeladenen Freunden, anderen Spielern im Spiel oder K.I.-gesteuerten Verbündeten, die übrigens ebenfalls für die Trophäen wichtig sind, gemeinsam im Koop spielen.

Der Host bestimmt hierbei die Einstellungen der Sitzung.

Ihr ladet Mitspieler entweder am Start einer Mission ein, über einen Banner, oder über euer Langhaus (wo ihr euch eure Fertigkeiten zurücksetzen könnt). Wenn ihr in einem eurer Langhäuser die Coop-Sitzung starten wollt, geht ihr ins Langhaus ->Kooperation -> Beitreten/Rekrutieren/Raumsuche. In den Langhäusern der Städte können Koop-Gruppen zusammengestellt werden, um bereits abgeschlossene Missionen gemeinsam zu wiederholen. Hierfür könnt ihr das Testament der Zeit benutzen.

Ist der offene Koop-Modus dauerhaft aktiviert, können Spieler auch mitten in Missionen dazustoßen. In diesem Fall werden K.I.-Verbündete ersetzt, die dann beim letzten aktivierten Banner spawnen.

Gibt es Crossplay und Splitscreen?

Da Rise of the Ronin ein PlayStation5-Exklusivspiel ist, besitzt das Action-RPG keine Crossplay-Funktion. Ebenfalls hat das Spiel keinen Splitscreen-Modus. Koop-Sitzungen können also nur online stattfinden. Denkt jedoch daran, dass alle Mitspieler ein aktives PS-Plus-Abonnement besitzen müssen.

