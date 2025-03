Kingdom Come Deliverance 2: Adlerschießen (Schießwettbewerb gewinnen)

Im Auftrag "Adlerschießen" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr den Schießwettbewerb der Bergleute gewinnen und habt dafür nur einen Versuch. Wie ihr diese Aufgabe meistert und euch so die einzigartige Bergmannsarmbrust sichert, erfahrt ihr in unserer Lösung mit Video.

"Adlerschießen" starten

Dieser Auftrag beginnt direkt nach Ende der Nebenquest „Die Gestreiften Tonis“. Begebt euch morgens (ca. ab 7 Uhr) zum markierten Ort im Osten von Kuttenberg und sprecht mit Vorarbeiter Vlach. Ihr sollt im Namen der gestreiften Tonis am Schießwettbewerb teilnehmen. Dieser wird mit einer Armbrust absolviert. Solltet ihr keine dabei haben, wird euch eine gestellt, also keine Sorge.

Wichtiger Hinweis: Der Schießwettbewerb ist eine echte Herausforderung, vor allem dann, wenn eure Schießkunst-Fertigkeit noch nicht so hoch ist. Zudem habt ihr nur einen Versuch, den Wettbewerb zu gewinnen. Speichert also mit Retterschnaps, bevor ihr mit Vlach sprecht. Ihr könnt die Quest auch noch offen lassen und sie später erledigen, sie ist nicht zeitkritisch.

Schießwettbewerb gewinnen

Euer Ziel ist es, so viele Strohvögel abzuschießen, wie ihr könnt. Es gibt insgesamt neun Vögel, allerdings habt ihr zwei Konkurrenten, die ebenfalls auf die Vögel schießen. Es ist zunächst einmal knifflig, die kleinen Strohvögel vom Schießstand aus zu sehen. Auf dem folgenden Bild haben wir euch daher ihre Standorte markiert.

Mindestens 4 der 9 Ziele müsst ihr für den Sieg treffen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beachtet allerdings, dass es zufällig ist, an welcher Position ihr steht (Links, Mitte oder Rechts). Wenn ihr einen Schützentrunk habt, lohnt es sich, ihn vor dem Wettbewerb einzusetzen. Das Alchemie-Rezept dafür seht ihr im verlinkten Guide.

Um den Wettbewerb zu gewinnen, müsst ihr mindestens vier Ziele treffen. Ihr könnt euch höchstens einen Fehlschuss erlauben, ansonsten reicht die Zeit nicht aus und eure Konkurrenten schießen die restlichen Ziele vor euch ab. Wegen der langen Nachladedauer der Armbrust sollte jeder Schuss sitzen. Im folgenden Video zeigen wir euch das Adlerschießen auch noch einmal im Detail:

Kingdom Come Deliverance 2: So gewinnt ihr das "Adlerschießen" Abonniere uns

Belohnungen für den Schießwettbewerb

Solltet ihr verlieren, erhaltet ihr nur 60 Groschen. Gelingt euch hingegen der Sieg, bekommt ihr folgende Belohnungen:

Bergmannsarmbrust (360 Kraft)

Marke des Vogelkönigs (Silbermarke für das Würfelspiel)

150 Groschen + weitere 225 Groschen von Vlach, falls ihr sie annehmt

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

