Rise of the Ronin: Spielzeit und Kapitelübersicht

Rise of the Ronin schickt euch auf eine Reise durch Japan, das aufgrund von Krieg erschüttert ist. Viele Spieler fragen sich, wie viel Spielzeit das Action-RPG von Team Ninja bietet. Im Folgenden beantworten wir es euch und listen zudem noch alle Kapitel auf.

Rise of the Ronin Facts

Spieldauer von Rise of the Ronin

Wenn ihr euch in Rise of the Ronin einzig und allein auf die Hauptstory konzentriert, liegt die Spielzeit bei etwa 20 bis 25 Stunden. Je nach Schwierigkeitsgrad, kann sich die Spieldauer jedoch verlängern beziehungsweise verkürzen.

Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt, liegt ihr bei circa 50 Stunden. Für sie müsst ihr unter anderem alle 58 Bindungsmissionen absolvieren, alle 100 Katzen finden und alle 44 Fotografieorte abschließen. Falls ihr die 100 % erreichen möchtet, beträgt die Spieldauer 50+ Stunden. Nach Abschluss der Story erhaltet ihr nämlich Zugang zur Mitternachts-Schwierigkeit. Durch sie könnt ihr alle Missionen erneut auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und Loot auf dem Seltenheitsgrad „Unübertroffen“ erhalten, der sonst nirgends droppt.

Während der Spielzeit müsst ihr zudem Entscheidungen treffen, die sich auf euren Spielverlauf auswirken. Wenn ihr nach Abschluss der Kampagne einen unterschiedlichen Weg einschlagen wollt, könnt ihr durch das Feature „Testament der Seele“ bereits abgeschlossene Missionen erneut spielen und andere Entscheidungen treffen. Hierdurch kann der Ablauf verschiedener Missionen variieren.

Kapitelübersicht von Rise of the Ronin

Durch das Feature „Testament der Seele“ könnt ihr nicht nur neue Entscheidungen treffen, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Gebieten hin und her wechseln. Rise of the Ronin besitzt nämlich nur drei Kapitel, die jedoch zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Regionen stattfinden:

Kapitel 1: Schwarze Schiffe, lange Schatten (1853 bis 1860)

Schwarze Schiffe, lange Schatten (1853 bis 1860) Kapitel 2: Städte der Finsternis (1863 bis 1864)

Städte der Finsternis (1863 bis 1864) Kapitel 3: Der Aufstieg eines neuen Japan (1864 bis 1868)

Kapitel 1 spielt im Gebiet Yokohama, Kapitel 2 in den Bereichen Edo und Kyoto und Kapitel 3 erneut in Edo. Insgesamt bietet Rise of the Ronin also drei unterschiedliche Gebiete, die ihr erkunden könnt.