Geheimtipp auf Steam: Fieses Strategie-Meisterwerk für 2 Euro schnappen

Eine der fiesesten Strategie-Ikonen gibt es jetzt gerade bei Steam zu einem absoluten Bestpreis. Falls ihr also schon immer mal so richtig böse sein wolltet, ist jetzt eure Zeit gekommen.

Dungeon Keepers 2 ist auch heute noch so böse wie kaum ein anderes Spiel

EA hat ein Portal in eure Kindheit geöffnet, zumindest, wenn ihr ein paar der besten Klassiker von früher auf Steam spielen wollt. Vor wenigen Tagen hat der Konzern den Release von Spielen wie Dungeon Keepers, Dungeon Keepers 2, Populous: The Beginning oder auch Command & Conquer: The Ultimate Collection auf der PC-Plattform angekündigt. Aber gleichfalls Retro-Liebhaber, welche die Games nicht kennen, sollten das Portemonnaie bereithalten.

Denn auch, wenn die Grafik bei diesen Spielen zu wünschen übrig lässt, verstecken sich hier doch wahre Perlen der Videospielgeschichte. Bis jetzt etwa ist mir kein anderes Spiel untergekommen, das so unverhohlen böse ist wie Dungeon Keepers 2.

EA stellt euch im Trailer vor, welche Kindheits-Klassiker ihr jetzt auf Steam bekommt:

EA bringt große Klassiker endlich auf Steam raus

In Dungeon Keepers schlagt ihr eure Untergebenen – oder setzt gleich die Daumenschrauben an

Von wegen, friedliches Strategiespiel. Die Dungeon-Keepers-Serie hat sich deshalb einen Namen gemacht, weil ihr hier als böse Tyrannen die „guten“ Helden von der Bildfläche schlachten müsst. Böse seid ihr aber nicht nur zu euren Feinden – auch bei euren Untergebenen könnt ihr recht fragliche Erziehungsmethoden anwenden.

Arbeiten eure Imps etwa nicht schnell genug, könnt ihr ihnen einen liebevollen Klaps verpassen (bei zu vielen sterben sie aber!). Andere Wesen in euren Truppen genießen es geradezu, wenn ihr sie in Foltermaschinen steckt. Weniger gern haben das die strahlenden Krieger der guten Seite, aber Daumenschrauben sind eben sehr überzeugend, wenn ihr sie auf eure Seite ziehen wollt.

Neben dem äußerst morbiden Humor, versteckt sich in Dungeon Keepers 2 ein spaßiger Mix aus Aufbaustrategie und Action-Rollenspiel. Meistens wacht ihr in der Gottperspektive über euer dunkles Reich, aber ihr könnt jederzeit die Kontrolle über eines eurer Wesen übernehmen. Dann könnt ihr euer Imperium in der First-Person-Perspektive erkunden.

Für 2 Euro bekommt ihr hier ein richtiges Meisterwerk, das jeder genießen kann, der ein Auge bei der Grafik zudrückt. Den Rabatt könnt ihr noch bis zum 21. März wahrnehmen.