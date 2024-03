Traumstart auf Steam: Neue Open-World-Simulation erntet Begeisterung

Ein Sci-Fi-Abenteuer mit einer hübschen Open World kann direkt zum Early-Access-Release auf Steam durchstarten. Die Community hat sofort Gefallen an der First-Person-Farming-Sim Lightyear Frontier gefunden.

Mit Lightyear Frontier legt eine Sci-Fi-Farming-Sim aktuell einen beachtlichen Release auf Steam hin. Das Open-World-Game ist gerade erst am 19. März 2024 in die Early-Access-Phase gestartet und kann sich bereits über eine sehr positive Wertung sowie einen Platz in der erlesenen Bestseller-Liste der Plattform freuen.

Lightyear Frontier: Open-World-Sim hebt auf Steam ab

In Lightyear Frontier baut ihr euch in aller Ruhe euer eigenes außerirdisches Idyll am Ende des Weltalls auf. Ihr befindet euch auf einem entlegenen Planeten und verbringt eure Zeit damit, die faszinierende Open World zu erkunden sowie eure eigene Exofarm zu pflegen und verschiedene Pflanzen anzubauen – ganz ohne Survival- oder Kampfelemente.

Dabei könnt ihr euch stets auf euren Mech verlassen, den ihr im Laufe des Spiels anpassen und upgraden könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr außerdem noch bis zu zwei Freunde zu eurem Weltraum-Farming-Abenteuer einladen.

Schaut euch hier den Trailer zu Lightyear Frontier an:

Lightyear Frontier: Reveal-Trailer

Auf Steam kommt Lightyear Frontier zum Start der Early-Access-Phase bereits gut in der Community an. Nach den ersten 100 abgegebenen Stimmen steht das Spiel bei einer sehr positiven Wertung. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr euch die Sci-Fi-Sim bis zum 30. März 2024 als Einführungsangebot für 19,99 Euro statt 24,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Lightyear Frontier FRAME BREAK

Steam-Charts: Sci-Fi-Simulation landet in den Bestsellern

In den Steam-Bestsellern steigt Lightyear Frontier auf einem beachtlichen neunten Rang ein – eine starke Platzierung nicht zuletzt deswegen, weil auf Steam noch bis zum 21. März zahlreiche namhafte Spiele stark im Preis reduziert sind. Die friedliche Sci-Fi-Simulation schert das allerdings wenig und lässt Hochkaräter wie zum Beispiel Sons of the Forest, Hogwarts Legacy und EA Sports FC 24 im Topseller-Ranking hinter sich.

