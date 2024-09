95 Prozent positiv auf Steam: Gefeierte Aufbau-Sim erobert die Charts

Nach 4 Jahren in der Early-Access-Phase und großartigen Bewertungen feiert die außergewöhnliche Aufbau-Sim Satisfactory endlich ihren vollwertigen Release auf Steam – und das mit einer starken Platzierung in den Bestsellern. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Von Juni 2020 bis zum 10. September 2024 befand sich die Aufbausimulation Satisfactory auf Steam in der Early-Access-Phase.



Das Spiel konnte von Beginn an einen starken Eindruck bei der Community hinterlassen, was wohl auch an der ungewöhnlichen Ego-Perspektive und den unterhaltsam-umgesetzten Kampf- und Erkundungselementen liegt.



Nun ist das Steam-Highlight endlich in seiner 1.0-Version erschienen. Falls ihr auf den offiziellen Release gewartet habt, könnt ihr euch Satisfactory jetzt noch bis zum 24. September 2024 für 35,09 Euro statt 38,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Satisfactory Coffee Stain Studios

Satisfactory: Steam-Sim endlich aus dem Early Access raus

In der Open World von Satisfactory ist es eure Aufgabe, auf einem fremden Planeten eine funktionierende Fließbandproduktion einzurichten, am Laufen zu halten und zu optimieren.



Dafür müsst ihr eure eigene Fabrik bauen, ein Netzwerk mit Außenposten errichten und den Transport von wichtigen Gütern überwachen. Außerdem könnt ihr eure Umgebung erkunden und müsst euch dabei auch hin und wieder gegen Angriffe der feindlich gesinnten Fauna wehren.

Das Aufbau-Highlight Satisfactory hat auf Steam derzeit eine äußerst positive Bewertung bei über 145.000 abgegebenen Stimmen.

Steam-Highlight: Beliebte Aufbau-Sim feiert Release. (© Coffee Stain Publishing / Valve)

Steam-Charts: Aufbau-Sim landet Bestseller-Erfolg

Zum Release arbeitet sich Satisfactory in den Steam-Charts nach oben und sichert sich einen beeindruckenden vierten Platz – direkt hinter dem Steam Deck, Counter-Strike 2 und Warhammer 40,000: Space Marine 2. (Quelle: Steam)

