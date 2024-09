Nur 99 Cent statt 49,99 Euro: PlayStation verramscht Open-World-Racer

Auf der PlayStation können Racing-Fans aktuell einen Mega-Deal machen. The Crew 2 ist knallhart reduziert. Der Ubisoft-Racer bietet eine gigantische Open World, ein ungewöhnliches Konzept und jede Menge Fahrzeuge – vom Auto bis zum Flugzeug ist wirklich alles dabei.

The Crew 2: Großes Rennspiel, kleiner Preis

Sparfüchse und Rennspiel-Fans aufgepasst! Der umfangreiche Racer The Crew 2 befindet sich derzeit im Sale. Statt der regulären 49,99 Euro zahlt ihr aktuell nur schlappe 99 Cent. Das entspricht satten 98 Prozent Rabatt. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 24. September!

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Crew 2 ansehen:

The Crew 2 - Official Trailer | Ubisoft E3 2018

Im Gegensatz zu anderen großen Rennspielserien wie Forza oder Gran Turismo könnt ihr in The Crew 2 nicht nur Autos steuern, sondern auch Motorräder, Speedboote und sogar Flugzeuge. Damit macht ihr dann die USA unsicher und absolviert in einer gigantischen Open World diverse Rennen.

Gut zu wissen: The Crew 2 ist auch im Xbox Store reduziert:

So kommt The Crew 2 bei den Spielern an

Auf Steam schneidet das Rennspiel mit einem User-Score von 82 Prozent ziemlich gut ab. Die internationale Fachpresse war zwar weniger angetan von The Crew 2 (siehe Metacritic), aber gemessen am besonders schmalen Preis sollte das verkraftbar sein. Übrigens: Auch auf Steam ist The Crew 2 im Angebot.

VideoGamer schrieb seinerzeit im Review:

„Es ist nicht schlecht, aber abgesehen von dem einzigartigen Gimmick, dass man jederzeit das Fahrzeug wechseln kann, fehlt es The Crew 2 an Einfallsreichtum, und am Ende ist das Rennspiel nur ziemlich durchschnittlich.“

