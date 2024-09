Sony bittet Gamer zur Kasse: PS5-Controller wird teurer

Schlechte Nachrichten für PS5-Spieler: Nachdem das Unternehmen kürzlich in Japan und den USA die Preise für den DualSense-Controller angezogen hat, kostet das Gamepad jetzt auch hierzulande mehr als vorher.

Update vom 11. September 2024:



Anfang der Woche hat Sony die Preise des DualSense-Controllers in den USA erhöht, nun folgt auch der europäische Markt.



Im offiziellen Sony-Store kosten die Standard-PS5-Gamepads nun 74,99 Euro – zum Release waren es noch 69,99 Euro. Neuere Farbvarianten wie Cobalt Blue oder Sterling Silver kosten dagegen mit 79,99 Euro nochmal 5 Euro mehr.

Originalartikel vom 9. September 2024:

PS5: DualSense-Controller wird teurer

Seit dieser Konsolengeneration hat sich ein ungeschriebenes Gesetz der Gaming-Branche geändert: Konsolen und ihr Zubehör werden im Laufe ihrer Lebenszeit nicht mehr günstiger, sondern teurer.



Obwohl die PS5 mittlerweile 4 Jahre auf dem Buckel hat, kostet sie seit der kontroversen Preiserhöhung 2022 hierzulande mehr als noch bei ihrem Release.



Sony gibt sich damit jedoch offensichtlich nicht zufrieden und passt in verschiedenen Regionen die Preise für seine Produkte weiter an – nach oben wohlgemerkt.

In den USA hat Sony nun den Preis für den DualSense-Controller erhöht – von 70 US-Dollar auf 75 US-Dollar. Dies betrifft alle Farbversionen des Gamepads und wurde sowohl bei Händlern wie Best Buy als auch auf der offiziellen PlayStation-Store-Seite umgesetzt. (Quelle: VGC)



Die Preiserhöhung folgt auf ein noch umfassenderes Manöver in Japan – dort wurden sowohl die Konsole als auch der Controller teils massiv teurer gemacht.

Preiserhöhung für PlayStation-Fans: Sony bittet Spieler zur Kasse

Angesichts der jüngsten Entwicklungen sollten sich auch europäische PS5-Gamer nicht mehr sicher fühlen. Sony hat zwar bislang noch keine Preiserhöhung angekündigt, doch die Richtung, in die sich PlayStation mit seiner Preispolitik bewegt, ist ziemlich eindeutig.



Ebenfalls interessant wird zu sehen sein, wie viel Sony für die PS5 Pro veranschlagen wird – die Konsole ist zwar offiziell noch nicht angekündigt, wurde jedoch bereits mehrfach geleakt.



Momentan scheint es jedenfalls sicher, dass Sony das Konsolen-Upgrade keinesfalls zu einem Kampfpreis verhökern wird. Viel mehr ist mit einem ähnlichen Preis-Schock wie bei der PSVR2 zu rechnen.

Sonys PlayStation 6 wird vermutlich richtig teuer werden:

