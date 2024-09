Die PS5 Pro ist eine Ohrfeige – und wir haben sie wirklich verdient

Stark, stärker, PS5 Pro: Die neue Sony-Konsole ist ein echtes Ungeheuer und setzt Leistungsmaßstäbe. Für mich ist sie aber eins: Die Fortsetzung eines fragwürdigen Trends.

Ein Kommentar von Kaan Gürayer

Die PS5 Pro: Ein teurer Spiegel unserer Gaming-Kultur

Die Ankündigung der PlayStation 5 Pro hat die Gaming-Welt in Aufruhr versetzt. Mit stärkerer Leistung und der Möglichkeit, 4K-Spiele in 60 FPS darzustellen, scheint Sony den Traum vieler Gamer zu erfüllen. Doch der stolze Preis von 799 Euro, das fehlende Disk-Laufwerk und der nicht enthaltene Standfuß werfen Fragen auf.



Seit Jahren lässt sich die Gaming-Community von der Spieleindustrie wie eine Melkkuh behandeln. Kaputte Spiele wie Cyberpunk 2077 werden achselzuckend hingenommen, während der Geldbeutel für immer teurere Hardware und Spiele geöffnet wird. Mikrotransaktionen, einst ein Schreckgespenst, sind zur Normalität geworden. Die PS5 Pro ist nur die logische Konsequenz dieser Entwicklung – eine überteuerte Konsole für eine Zielgruppe, die bereit ist, jeden Preis zu zahlen.

FPS statt Spielspaß: Die Prioritäten der modernen Gamer

Die Fokussierung auf technische Aspekte wie Auflösung und Bildwiederholrate (FPS) hat das Gameplay in den Hintergrund gedrängt. Gamer diskutieren leidenschaftlicher über die Anzahl der Pixel als über die Qualität der Geschichten oder die Innovationen im Spieldesign. Die PS5 Pro bedient genau diesen Trend, indem sie mit beeindruckenden technischen Daten glänzt, während grundlegende Elemente wie ein Disk-Laufwerk als optionales Extra verkauft werden.

PS5 Pro: Die Konsole, die wir verdient haben

Die PlayStation 5 Pro ist nicht einfach nur eine neue Konsole – sie ist ein Spiegel unserer aktuellen Gaming-Kultur. Eine Kultur, in der technische Spezifikationen über Spielspaß triumphieren und in der die Bereitschaft, immer tiefer in die Tasche zu greifen, keine Grenzen kennt.



Sony hat erkannt, was viele Gamer wollen, und liefert genau das: eine leistungsstarke, aber überteuerte Maschine, die mehr Statussymbol als Spielgerät ist. Die PS5 Pro ist die Konsole, die wir verdient haben – ein teures Monument unserer eigenen Kompromissbereitschaft.

PlayStation 5 Pro: der offizielle Reveal-Trailer

