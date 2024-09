Neues PS5-Upgrade erfüllt Fan-Wunsch: Sony kommt Spielern entgegen

Sony hat der PS5 ein brandneues Upgrade spendiert. Die Konsole bekommt somit ein paar neue Features und über eine neue Option werden sich viele Spieler ganz besonders freuen – schließlich wünschen sie sich schon seit Jahren, den Start-Bildschirm der PlayStation anpassen zu können.

PlayStation 5 bekommt Welcome Hub

Die größte Neuheit bei Sonys Update ist der Welcome Hub – Spieler erhalten auf ihrer PS5 damit einen Home Screen, den sie fast nach Belieben personalisieren können.



Es steht euch offen, den Willkommensbildschirm mit Widgets zu füllen und könnt ihn somit nach euren Vorlieben gestalten. Sony bietet verschiedene Widgets an, die zum Beispiel eure Trophäen oder Online-Freunde anzeigen. Ihr könnt ebenfalls den Akkustand eurer Controller oder eure Wunschliste prominent in den Vordergrund rücken.



Die einzelnen Widgets könnt ihr zusätzlich jeweils in ihrer Größe anpassen, damit ihr die wirklichen wichtigen Informationen direkt im Blick habt. Außerdem dürft ihr ein eigenes Hintergrundbild festlegen und könnt dafür zum Beispiel einen eurer Lieblingsscreenshots nutzen.

Anzeige

PS5 Welcome Hub: Trailer

Der Welcome Hub ist ab heute in den USA verfügbar und wird in Europa in den nächsten Wochen ausgerollt.



Als weitere große Neuerung dürfen sich Spieler auf das Party-Share-Feature freuen – damit könnt ihr euren Voice Chat mit jeder Social-Media- oder Messenger-App teilen.



Alle weiteren Details zum Update findet ihr auf der Seite des PlayStation-Blogs. (Quelle: PlayStation)

Anzeige

PS5-Fans wünschen sich PS4-Themes zurück

Der Welcome Hub dürfte viele PS5-Fans freuen, auch wenn sich viele weiterhin nach den dynamischen Themes aus der PS4-Ära sehen.



Seit dem Release der PlayStation 5 hat sich die Community lautstark nach diesem Feature bei Sony erkundigt. Auch wenn dieser Traum immer noch unerfüllt ist, bekommen sie nun immerhin mehr Möglichkeiten, den Startbildschirm zu personalisieren – ein Anfang ist gemacht.

PS5-Fans können sich wahrscheinlich auch bald über einen Steam-Knaller auf ihrer Konsole freuen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.