Sony macht die PS5 deutlich teurer – seid ihr als nächstes dran?

Es ist mal wieder so weit: Sony dreht an der Preisschraube und will jetzt mehr Geld für die PS5 sehen – zumindest in Japan. Aber sollten sich auch deutsche Kunden auf die nächste Preiserhöhung gefasst machen und lieber jetzt noch zuschlagen?

Sony erhöht den Preis der PS5 in Japan

Normalerweise wird eine Konsole im Laufe der Zeit immer günstiger. Schließlich können die Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren oder durch Einsparungen beim Material nach und nach immer mehr Kosten einsparen. Zudem sorgt sie sinkende Nachfrage eigentlich auf natürlichem Weg für einen Preisverfall im Handel.



Bei der PS5 sieht das jedoch anders aus – zumindest in Japan. Wie Sony in einem offiziellen Blogeintrag enthüllt, hat man sich dazu entschlossen, die Preise für diverse PlayStation-Produkte und auch die Preise für die Konsolen selbst ab dem 2. September stark zu erhöhen (Quelle: Sony) – hier eine Auswahl:

Produkt Alter Preis Neuer Preis PS5 (Disc Edition) 66.980 Yen (415,54 Euro) 79.980 Yen (496,20 Euro) PS5 (Digital Edition) 59.980 Yen (372,12 Euro) 72.980 Yen (452,77 Euro) PlayStation Portal 29.980 Yen (186,00 Euro) 34.980 Yen (217,02 Euro) DualSense-Controller 9.480 Yen (58,81 Euro) 11.480 Yen (71,22 Euro)

Sony selbst hat dafür folgende Begründung parat: „Wir haben diese Entscheidung angesichts der Auswirkungen des rauen externen Umfelds, einschließlich der jüngsten Veränderungen in der globalen Wirtschaftslage, auf unser Geschäft getroffen.“



Für die japanische Kundschaft ist das ein harter Schlag. Für Kunden in Europa können wir jedoch Entwarnung geben. Hier gibt es aktuell keine Anzeichen für weitere Preisanpassungen (Quelle: VGC).

Warum steigen die PS5-Preise in Japan so stark?

Ein wichtiger Punkt für die Preisanpassung dürfte auch der schwächelnde Yen sein. Der Kurs der japanischen Währung befindet sich seit Jahren im Sinkflug und hat seit dem Sommer 2019 im direkten Vergleich zum Euro über 25 Prozent verloren:

Der Yen-Kurs fällt seit fünf Jahren rapide. (Stand: 27. August 2024) (© Google Finance)

Mit anderen Worten: Der Yen ist international immer weniger wert. In den letzten paar Wochen gab es zwar einen kleinen Aufschwung, doch der kann das Defizit der letzten Jahre nicht ansatzweise ausgleichen. Dass Sony nun also auf dem Heimatmarkt die Preise anzieht, ist durchaus verständlich.



Fraglich bleibt aber, ob der Preis für die PS5 vielleicht trotz der Erhöhung in ein paar Monaten wieder fällt. Schließlich rechnet die Gerüchteküche fest damit, dass dieses Jahr noch die PS5 Pro an den Start geht – auch wenn Sony sich bei diesem Thema dumm stellt:

