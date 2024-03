Sonys Spider-Man Universe: Alle Filme & Serien

Mit „Sonys Spider-Man Universe“ (kurz SSU) startete Sony 2018 sein eigenes Film-Universum mit den Charakteren aus den Spider-Man-Comics – die bisherigen Spider-Man-Filme gehören aber nicht zu dem Film-Universum. Welche Serien und Filme zum SSU gehören und was Sony mit den Rechten noch vorhat, erfahrt ihr hier.

Sony Facts

Anzeige

Filme des SSU

Titel Release Venom 1. Oktober 2018 Venom: Let There Be Carnage 14. September 2021 Morbius 23. März 2022 Madame Web 14. Februar 2024 Kraven the Hunter 29. August 2024 Venom: The Last Dance 25. Oktober 2024

Als nächstes bekommt Sergei Kravinoff, der russische Großwildjäger dessen Lebensziel es ist, Spider-Man zu erlegen, in „Kraven the Hunter“ seinen eigenen Kinofilm im SSU:

Kraven the Hunter - Trailer Deutsch

Serien des SSU

Serie

Staffel

Folgen Release Silk: Spider-Society 1 TBA TBA Spider-Man Noir 1 TBA TBA

Anzeige

Was ist Sonys Spider-Man Universe?

Das SSU startete ursprünglich mit dem Film „Venom“ 2018 unter dem Namen „Sony Pictures Universe of Marvel Characters“ (kurz SPUMC), wurde dann aber 2021 in „Sonys Spider-Man Universe“ umbenannt. Es ist ein Film-Universum ähnlich dem „Marvel Cinematic Universe“ (kurz MCU) gehört diesem aktuell aber nicht offiziell an.

Anzeige

Zwar ist Spider-Man ein Marvel-Superheld, die Filmrechte liegen jedoch bei Sony und nicht bei Disney und Marvel. Durch die Zusammenarbeit der drei Filmstudios gehören die aktuellen Spider-Man-Filme mit Tom Holland zum MCU. Und auch die vorherigen Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und Andrew Garfield wurden mit „Spider-Man: No Way Home“ (2021) rückwirkend mit dem Multiversum des Marvel-Film-Universums verbunden.

„Sonys Spider-Man Universe“ hat entgegen seines Namens selbst noch keinen Auftritt von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft gesehen. Das Film-Universum beschäftigt sich bisher nur mit eigenen Filmen zu Widersachern und Wegbegleitern des Spinnenmanns. Jedoch hat Sony in beiden „Venom“-Filmen Bezüge zum MCU eingebaut. Ob sich Sony, Disney und Marvel in Zukunft dazu entscheiden, die beiden Film-Universen offiziell zu verbinden oder ob Sony womöglich eigene Spider-Man-Filme mit neuem Darsteller für das SSU produzieren wird, ist noch offen.

Anzeige

Welche Superhelden-Fähigkeit hättest du?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.