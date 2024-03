Netflix hat die Nase vorn: Jeder will jetzt diesen Blockbuster sehen

Wer schaut was und vor allem warum? In den US-amerikanischen Streaming-Charts setzt sich ein Blockbuster aus dem Jahr 2021 jetzt ganz nach vorn. Hierzulande könnt ihr die Neuverfilmung von „Dune“ direkt mit einem Netflix-Abo sehen. Aber warum ist der Science-Fiction-Film gegenwärtig eigentlich so populär?

Die gleichnamige Romanreihe von Frank Herbert galt bisher noch immer als nahezu unmögliche Herausforderung für jeden Regisseur. Ziemlich gut gemeistert hat dies zuletzt jedoch Filmemacher Denis Villeneuve. Vor drei Jahren begeisterte nämlich seine Interpretation des anspruchsvollen Stoffes Kritiker und Kinopublikum.

Hierzulande bei Netflix: Jeder will jetzt „Dune“ sehen

Momentan wird „Dune“ in den USA wie kein anderer Film bei den Streaming-Anbietern geschaut. Aktuell schlägt „Dune“ sogar die diesjährige Oscar-Sensation „Oppenheimer“ (Quelle: Reelgood). In Amerika läuft „Dune“ bei HBO Max, in Deutschland hat allerdings Netflix die Nase vorn. Der Streaming-Anbieter zeigt den Film derzeit als einziger Anbieter im Rahmen einer Flatrate (bei Netflix ansehen). Im letzten Jahr hatte Amazon Prime Video zunächst dieses Privileg.

In den USA bei Max beziehungsweise vormals HBO Max, in Deutschland hingegen bei Netflix – Dune: Part One. Interessant: Selbst „Dune“ von David Lynch aus dem Jahr 1984 findet sich aktuell in den Top 10 – aktuell Platz 7.(Bildquelle: Reelgood)

Auch in Deutschland findet sich „Dune“ in den Top 10 von Netflix, belegt momentan aber nur den 6. Platz. Aber warum ist der Film in den USA gerade so populär. Dies hängt wohl mit dem Kinostart der Fortsetzung zusammen. „Dune: Part Two“ läuft in den USA seit dem 1. März in den Lichtspielhäusern und ist ein voller Erfolg. Aktuell ist „Dune: Part Two“ sogar der bisher erfolgreichste Kinofilm des laufenden Jahres.

Der Trailer zum Film:

Dune - Trailer Deutsch

Verständlich, dass man da den ersten Teil erst mal sehen will, bevor man ins Kino zur Fortsetzung rennt. Genau dies geschieht allem Anschein nach gerade. Die Leute wollen am Phänomen „Dune“ teilhaben, müssen dafür ihre Hausaufgaben machen und den bisherigen Stoff im Heimkino nachholen.

Kritiker und Zuschauer sind begeistert

Lohnen tut sich dies in jedem Fall. Eine aktuelle IMDb-Bewertung von 8,0 macht „Dune“ zum Pflichtprogramm. Selbiges gilt für das Kritikervotum von 83 Prozent bei Rotten Tomatoes. Die Zuschauer sind mit 90 Prozent Zustimmung sogar noch mehr von der Verfilmung überzeugt. Villeneuve gelingt etwas, woran gar ein Meister seines Faches wie David Lynch einst scheiterte.

Belohnt wurde dies unter anderem bei den Oscars 2022. Von ganzen 10 Nominierungen konnte „Dune“ am Ende 6 der begehrten Statuen mit nach Hause nehmen. Wenn auch ihr mitreden wollt, schaut euch also „Dune“ bei Netflix an und geht anschließend zur Fortsetzung ins Kino.