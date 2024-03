Netflix zurück auf dem Thron: Alle sehen diesen neuen Fantasy-Film

Netflix hält sich stramm auf dem ersten Platz der Streaming-Charts – und das mit einem neuen Fantasy-Film, dessen Hauptdarstellerin den meisten Netflix-Nutzern bekannt sein sollte.

Netflix Facts

Damsel hat den Streaming-Drachen erobert

In den deutschlandweiten Streaming-Charts steht Netflix momentan wieder auf Platz 1, und zwar mit dem Fantasy-Abenteuer Damsel (Quelle: JustWatch). Einen Platz darunter wütet Netflix mit Dune und den dritten Platz konnte der Film Das Lehrerzimmer ergattern, den ihr gerade im Abo von Amazon Prime Video sehen könnt.

Anzeige

Ihr habt Damsel noch nicht geschaut? Schaut in den deutschen Trailer:

Damsel | Offizieller Trailer

Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown im Kampf gegen einen Drachen

Der Fantasyfilm Damsel (auf Netflix ansehen) will das alte Klischee der Jungfrau in der Not auf den Kopf stellen: Obwohl Elodie nach einer Hochzeitslist einem Drachen geopfert werden soll, kann sie sich gegen den bevorstehenden Tod erwehren. Anstatt aber nur auf ein weiteres Klischee auszuweichen – „Einzelgängerische Powerfrau statt hilflose Jungfrau“ – erzählt Damsel die Geschichte eines durchaus komplexeren Charakters, als es auf den ersten Blick scheint. Besonders das Ende des Films solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Anzeige

Darum geht es in Damsel: Elodie (Millie Bobby Brown) willigt ein, die Frau des Prinzen zu werden. Die königliche Familie will sie aber nicht als Schwiegertochter, sondern versucht, sie an einen Drachen zu verfüttern, um einen Fluch zu brechen. Die märchenhafte Story ist keineswegs neu, untergräbt das Konzept der „Damsel in der Not“ aber ordentlich.

Anzeige

Die britische Schauspielerin Millie Bobby Brown sollten viele noch aus der beliebten Netflix-Serie Stranger Things kennen, wo sie die Rolle von Elfi übernommen hatte.

Damsel kann zwar nur gemischte Wertungen auf IMDb einheimsen, schafft auf Rotten Tomatoes jedoch einen Zuschauer-Score von immerhin 73 Prozent. Der Fantasyfilm ist am 8. März auf Netflix erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.