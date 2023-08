Die Anime-Adaption „Jujutsu Kaisen“ des gleichnamigen Mangas von Gege Akutami gehörte zu den erfolgreichsten Anime-Neustarts 2020. Aktuell läuft die zweite Staffel der Serie im Simulcast als OmU. Wo ihr die aktuellen Folgen der Serie sowie den Prequel-Film Jujutsu Kaisen 0 sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Jujutsu Kaisen im Stream

Hierzulande ist Jujutsu Kaisen bei dem Anime-Streamingdienst „Crunchyroll“ im Stream verfügbar. Wo ihr welche Inhalte sehen könnt, haben wir euch hier in einer Übersicht zusammengefasst:

DVD-Release

Seit August 2022 erscheint Jujutsu Kaisen unter Crunchyroll als DVD- und Blu-ray-Volumes mit deutscher Tonspur. Der Veröffentlichungsplan sieht wie folgt aus:

Episodenliste

Folge Deutscher Titel OmU GerDub Staffel 1 1 (1) Ryōmen Sukuna 2.10.20 20.11.20 2 (2) Für mich selbst 9.10.20 27.11.20 3 (3) Das Stahlmädchen 16.10.20 4.12.20 4 (4) Der unheilvolle Fluchuterus 23.10.20 11.12.20 5 (5) Der unheilvolle Fluchuterus, Teil 2 30.10.20 18.12.20 6 (6) Nach dem Regen 6.11.20 25.12.20 7 (7) Überfall 13.11.20 1.1.21 8 (8) Langeweile 20.11.20 8.1.21 9 (9) Kleingetier und Umkehrvergeltung 27.11.20 15.1.21 10 (10) Ruhender Wandel 4.12.20 22.1.21 11 (11) Starrsinn 11.12.20 29.1.21 12 (12) An dein zukünftiges Ich 18.12.20 5.2.21 13 (13) Bis morgen 25.12.20 12.2.21 14 (14) Austausch mit der Kyōto-Schwesternschule – Team-Wettkampf 0 – 15.1.21 5.3.21 15 (15) Austausch mit der Kyōto-Schwesternschule – Team-Wettkampf 1 – 22.1.21 12.3.21 16 (16) Austausch mit der Kyōto-Schwesternschule – Team-Wettkampf 2 – 29.1.21 19.3.21 17 (17) Austausch mit der Kyōto-Schwesternschule – Team-Wettkampf 3 – 5.2.21 26.3.21 18 (18) Weise 12.2.21 2.4.21 19 (19) Schwarzer Blitz 19.2.21 9.4.21 20 (20) Atypisch 26.2.21 16.4.21 21 (21) Jujutsu Kōshien 5.3.21 23.4.21 22 (22) Der Ursprung des blinden Folgens 12.3.21 30.4.21 23 (23) Der Ursprung des blinden Folgens, Teil 2 19.3.21 7.5.21 24 (24) Komplizen 26.3.21 14.5.21 Staffel 2 1 (25) Der versteckte Schatz 6.7.23 TBA 2 (26) Der versteckte Schatz, Teil 2 13.7.23 TBA 3 (27) Der versteckte Schatz, Teil 3 20.7.23 TBA 4 (28) Der versteckte Schatz, Teil 4 27.7.23 TBA 5 (29) Der verdorbene Schatz 3.8.23 TBA 6 (30) TBA 31.8.23 TBA 7 (31) TBA TBA TBA 8 (32) TBA TBA TBA 9 (33) TBA TBA TBA 10 (34) TBA TBA TBA ...

Prequel-Film & 2. Staffel

Nach der ersten Staffel wird zuerst die Vorgeschichte der Serie in dem Prequel-Film „Gekijouban Jujutsu Kaisen 0“ behandelt. Der Film lief in Japan am 24. Dezember 2021 und in Deutschland am 29. März 2022 in den Kinos an.

Die zweite Staffel von „Jujutsu Kaisen“ läuft seit dem 6. Juli 2023 als Simulcast als OmU auf Crunchyroll. Eine deutsche Vertonung folgt. Wann diese Erscheinen soll, wurde zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht bekanntgegeben.

