Anime-Sensation endlich im deutschen Stream: Verpasst dieses Meisterwerk nicht

Der Regisseur vom Anime-Meisterwerk Your Name hat dieses Jahr einen neuen Film in die deutschen Kinos gebracht, den ihr jetzt endlich streamen könnt. Wie auch Your Name wird der Film besonders aufgrund seiner tollen Animationen, der originellen Story und der herzerwärmenden Charaktere gehypt.

Suzume ist ein Film, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Wenn ihr Suzume nicht schon im Kino Anfang des Jahres gesehen habt, so könnt ihr ihn jetzt endlich an einem kuscheligen Winterabend streamen. Hinter dem Fantasy-Anime-Film steckt Makoto Shinkai, der schon mit Your Name und Weathering With You die Fans begeistern konnte. Seine Filme sind wunderschön animiert und erzählen originelle und melancholische Wohlfühl-Geschichten, welche die meisten Zuschauer nicht so schnell vergessen werden.

Ihr seid noch nicht überzeugt? Schaut in den Trailer zu Suzume:

Suzume: Offizieller Trailer

Eine kleine Zusammenfassung ohne Spoiler: Suzume erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der 17-jährigen Suzume, die in ihrem japanischen Heimatdorf einen mysteriösen Fremden trifft, der auf der Suche nach Türen ist. Bald findet sie heraus, dass es sich dabei nicht um normale Türen handelt – sondern um Portale, welche Japan bedrohen, sollten sie nicht geschlossen werden. Gemeinsam mit dem rätselhaften Souta schließt sie weitere Türen – doch das Ganze nimmt eine Wende, als Souta in bizarre Gefahr gerät.

Suzume ist ein Film, den ihr am besten ohne weitere große Vorkenntnisse anschaut. Euch erwartet ein Fantasy-Meisterwerk mit einer mitreißenden Romanze und großen sowie kleinen Themen, die Shinkai ebenso wunderbar in diesem Film umsetzt, wie auch schon in Your Name. Übrigens solltet ihr auf jeden Fall Your Name nachholen, falls ihr auch diesen Film noch nicht gesehen habt.

Streamen könnt ihr Suzume bereits ab dem 17. November 2023, und zwar exklusiv auf dem Anime-Streaming-Service Crunchyroll (Quelle: Crunchyroll).

