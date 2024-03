Spy × Family: Fortsetzung lesen oder auf Staffel 3 warten?

Eine dritte Staffel von „Spy × Family“ ist noch nicht offiziell angekündigt – vorher kommt sowieso erst der Film in die deutschen Kinos. Bei dem riesigen Erfolg des Animes ist eine Fortsetzung aber sehr wahrscheinlich. Welche Möglichkeiten ihr habt, die Geschichten der Familie Forger trotzdem weiter zu verfolgen, erfahrt ihr hier.

Warten auf Staffel 3

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Ankündigung für „Spy × Family“ Staffel 3 von Wit Studio oder CloverWorks, den beiden Anime-Studios hinter der Serie. Das die Anime-Serie bei dem großen Erfolg der ersten beiden Staffeln fortgesetzt wird, ist aber relativ sicher. Zwischen dem Ende der ersten und Anfang der zweiten Staffel sind 10 Monate vergangen. Wenn der Produktionsabstand so auch für Staffel 3 eingehalten wird, sollten wir frühestens im Oktober 2024 mit neuen Folgen rechnen.

Fortsetzung im Manga lesen

Falls ihr nicht länger auf Staffel 3 warten möchtet, könnt ihr auch mit dem Manga direkt dort einsteigen, wo die letzte Folge der zweiten Staffel von „Spy × Family“ endete. Dafür müsst ihr mit dem 9. Band des Mangas beginnen. In Episode 37 des Animes wird Kapitel 58 und 59 des Mangas verarbeitet. Der neunte Band enthält die Kapitel 54 bis 61. Aktuell gibt es 13 Bänder, 10 davon bereits auf Deutsch. Der 11. Band erscheint hierzulande am 5. April 2024 (bei Amazon ansehen).

Spy x Family – Band 9 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.03.2024 11:41 Uhr

„Spy × Family Code: White“ (Film)

Der Film mit dem Namen „Spy × Family Code: White“ ist am 22. Dezember 2023 in den japanischen Kinos angelaufen. Crunchyroll bringt den Film auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählte Lichtspieltheater. Kinostart der deutschen Synchronfassung ist der 23. April 2024.

Spy x Family Code: White - Trailer Deutsch

Die Story des Films ist eine noch nicht aus den Mangas bekannte Geschichte, die vom Original-Manga-Autor Tatsuya Endō geschrieben wurde. Nachdem Loid von Operation Strix abgezogen werden soll, beschließt er Anya dabei zu helfen, einen Kochwettbewerb an der Eden-Akademie zu gewinnen. Er plant, das Leibgericht des Direktors zu kochen, um wieder näher an diesen heranzukommen und seine Ablösung somit zu verhindern.

