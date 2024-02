Spy × Family: Staffel 1 & 2 kostenlos im Stream sehen

„Spy × Family“ basiert auf der 2020 gestarteten gleichnamigen Manga-Reihe von Tatsuya Endō. Wann und wo ihr die Folgen von „Spy × Family“ sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Ihr findet beide Staffeln von „Spy × Family“ bei Crunchyroll. Aktuell könnt ihr die komplette Serie auf Deutsch (GerDub) und im OmU kostenlos mit zusätzlicher Werbung bei dem Anime-Streamingdienst sehen. Wer keine Lust auf Werbung hat, benötigt mindestens das Fan-Abo (ab 6,99 Euro im Monat).

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Premiere OmU

Premiere GerDub TV-Premiere (Maxx) Staffel 1 1 (1) Operation Strix 9.4.22 16.4.22 12.12.23 2 (2) Eine Frau muss her 16.4.22 23.4.22 13.12.23 3 (3) Der große Prüfungsplan 23.4.22 30.4.22 14.12.23 4 (4) Elterngespräch an der Eliteschule 30.4.22 7.5.22 15.12.23 5 (5) Bestanden oder durchgefallen? 7.5.22 14.5.22 18.12.23 6 (6) Der Gute-Freunde-Plan 14.5.22 28.5.22 19.12.23 7 (7) Der Sohn der Zielperson 21.5.22 4.6.22 20.12.23 8 (8) Der Anti-Gehimpolizei-Verhüllungsplan 28.5.22 11.6.22 21.12.23 9 (9) Die Turteltäubchen-Tarnung 4.6.22 18.6.22 22.12.23 10 (10) Der große Völkerball-Plan 11.6.22 25.6.22 27.12.23 11 (11) Stella 18.6.22 2.7.22 28.12.23 12 (12) Penguin Park 25.6.22 9.7.22 29.12.23 13 (13) Project Apple 1.10.22 22.10.22 2.1.2024 14 (14) Entschärft die Zeitbombe 8.10.22 22.10.22 3.1.2024 15 (15) Ein neues Familienmitglied 15.10.22 29.10.22 4.1.2024 16 (16) Yors Küche / Der große Liebesplan der Informanten 22.10.22 5.11.22 5.1.2024 17 (17) Mission Greifer / Full Metal Lady / Reisomelette 29.10.22 12.11.22 8.1.2024 18 (18) Der Hauslehrer-Onkel / Daybreak 5.11.22 19.11.22 9.1.2024 19 (19) Rache an den Desmonds / Mama wird zum Wind 12.11.22 26.11.22 10.1.2024 20 (20) Die Untersucheng des Allgemeinen Krankenhauses / Die Entschlüsselung des Geheimcodes 19.11.22 3.12.22 11.1.2024 21 (21) Nightfall / Das erste Eifersuchtserlebnis 26.11.22 10.12.22 12.1.2024 22 (22) Das Untergrund-Tennisturnier Campbelldon 3.12.22 17.12.22 15.1.2024 23 (23) Unerschütterlich vorwärts 10.12.22 24.12.22 16.1.2024 24 (24) Mutter und Ehefrau / Shopping mit Freunden 17.12.22 31.12.22 17.1.2024 25 (25) Der erste Kontakt 24.12.22 28.1.23 18.1.2024 Staffel 2 1 (26) Beschatten wir Papa und Mama 7.10.23 4.11.23 TBA 2 (27) Bonds Überlebensstrategie / Damians Exkursion 14.10.23 4.11.23 TBA 3 (28) Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / Erwachen 21.10.23 11.11.23 TBA 4 (29) Süße Weißheit / Der große Liebesplan des Informanten II 28.10.23 18.11.23 TBA 5 (30) Operation Grenzüberschreitung 4.11.23 25.11.23 TBA 6 (31) Panik auf dem Luxuskreuzer 11.11.23 2.12.23 TBA 7 (32) Wem dient diese Mission? 18.11.23 9.12.23 TBA 8 (33) Sinfonie an Board / Der Kräutertee meiner Schwester 25.11.23 16.12.23 TBA 9 (34) Die Hand gen Zukunft 2.12.23 23.12.23 TBA 10 (35) Spaß auf der Urlaubsinsel / Die Prahlerei danach 9.12.23 30.12.23 TBA 11 (36) Verliebt in Berlint / Nightfalls Alltag 16.12.23 13.1.24 TBA 12 (37) Ein Teil der Familie 23.12.23 20.1.24 TBA

„Spy × Family Code: White“ (Film)

Der Film mit dem Namen „Spy × Family Code: White“ ist am 22. Dezember 2023 in den japanischen Kinos angelaufen. Crunchyroll bringt den Film auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählte Lichtspieltheater. Kinostart der deutschen Synchronfassung ist der 23. April 2024.

Die Story des Films ist eine noch nicht aus den Mangas bekannte Geschichte, die vom Original-Manga-Autor Tatsuya Endō geschrieben wurde. Nachdem Loid von Operation Strix abgezogen werden soll, beschließt er Anya dabei zu helfen, einen Kochwettbewerb an der Eden-Akademie zu gewinnen. Er plant, das Leibgericht des Direktors zu kochen, um wieder näher an diesen heranzukommen und seine Ablösung somit zu verhindern.

Manga statt Anime?

Falls ihr direkt dort einsteigen wollt, wo die letzte Folge der zweiten Staffel von „Spy × Family“ endet, müsst ihr mit dem 9. Band des Mangas beginnen. In Episode 37 des Animes wird Kapitel 58 und 59 des Mangas verarbeitet. Der neunte Band enthält Kapitel 54 bis 61.

Spy x Family – Band 9 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2024 13:31 Uhr

