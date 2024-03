Gratis für Prime-Mitglieder: Endlich zeigt Amazon diesen Blockbuster

Wer ein Prime-Abo von Amazon besitzt, der kommt schon bald in den Genuss eines genreübergreifenden Blockbusters aus dem Jahr 2022. „Nope“ von Regie-Talent Jordan Peele gab es bisher nur bei Sky beziehungsweise WOW ohne Aufpreis zu sehen. Jetzt verraten wir euch, ab wann ihr den Film endlich auch im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video sehen könnt – lange dauert es nicht mehr.

„Nope“ ab dem 22. März bei Amazon Prime Video

Lange müssen Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime Video nicht mehr warten, denn bereits ab dem 22. März 2024 zeigt der Streaming-Anbieter den US-amerikanischen Spielfilm „Nope“. Wer ein Prime-Abo hat, der sieht den Film dann ohne Aufpreis, quasi also kostenlos (bei Amazon Prime Video ansehen).

In den deutschen Kinos lief „Nope“ bereits im August 2022, im darauffolgenden Frühjahr kamen Sky- beziehungsweise WOW-Abonnenten in den Genuss des Films, jetzt sind auch Prime-Kunden an der Reihe.

Der Film vereint Elemente verschiedener Filmgenres – Western, Horror-und Science-Fiction-Film sowie Satire finden Verwendung. Und worum gehts bei solch einem Mix? Auf einer Pferderanch werden seltsame Erscheinungen am Himmel beobachtet. Zwei erwachsene afroamerikanische Geschwister versuchen zu beweisen, dass es sich um UFOs handelt.

Der Trailer verrät noch etwas mehr:

Nope - Trailer 2 Deutsch

Wissenswert: Wie schon bei seinem fulminanten Regie-Debüt „Get Out“ aus dem Jahr 2017 schnappt sich Jordan Peele erneut den mittlerweile bekannten Schauspieler Daniel Kaluuya für eine der Hauptrollen. Mit Erfolg, denn an den Kinokassen konnte der Genrefilm immerhin weit über 170 Millionen US-Dollar wieder einspielen.

Meinungsbild bei Kritikern und Zuschauern

Auch die Kritiker waren voll des Lobes. Bei Rotten Tomatoes erhält „Nope“ von 470 Profi-Kritikern ein positives Votum von 83 Prozent. Zusammengefasst liest sich dieses dann so (übersetzt): „Bewundernswert für seine Originalität und seinen Ehrgeiz, selbst wenn seine Reichweite sein Potenzial übersteigt, fügt Nope dem wachsenden Arsenal von Jordan Peele ein spielbergisches Spektakel hinzu.“

Bei den Zuschauern gab es dann in Summe vor allem eine solide, wenngleich nicht herausragende Beurteilung – 69 Prozent sind nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Ähnlich die IMDb-Bewertung von 6,8 Punkten. „Nope“ von Jordan Peele ist sicherlich sehenswert, reicht aber an dessen Debüt „Get Out“ noch nicht heran. Für gute Unterhaltung auf Amazon Prime Video ist aber ab dem 22. März allemal gesorgt.

