Netflix-Hit verlängert: Avatar kommt wieder – doch Fans sind irritiert

Netflix sorgt bei Fans von „Avatar: Herr der Elemente“ für Freude und Wehmut zugleich: Zwei weitere Staffeln der beliebten Serie sind in Produktion – doch danach soll wohl Schluss sein, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Netflix: Zwei neue Staffeln „Avatar: Der Herr der Elemente“

Für Fans von „Avatar: Der Herr der Elemente“ ist es eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich: Die Ankündigung von Netflix, die Realverfilmung um zwei weitere Staffeln zu verlängern, sorgt für Begeisterung. Der Start der neuen Adaption am 22. Februar 2024 machte schließlich deutlich, dass die Geschichte um Aang, Katara und ihre Freunde noch lange nicht auserzählt ist.

Doch während die Freude über die Fortsetzung groß ist, gibt es auch Berichte, dass mit der dritten Staffel bereits das Ende der Serie eingeläutet wird. Ein wesentlicher Grund dafür soll das Alter der Kinderdarsteller sein, welche die jungen Helden verkörpern (Quelle: Deadline).

Der unvermeidliche Alterungsprozess der Darsteller stellt für die Produktion eine gewisse Herausforderung dar, die Netflix mit dem möglichen Ende nach drei Staffeln zu umgehen versucht. Die Hauptfigur Aang, gespielt von Gordon Cormier, ist bereits deutlich älter als sein Charakter.

Sollte es tatsächlich bei drei Staffeln bleiben, wäre das nicht ungewöhnlich – im Gegenteil, es würde sich nahtlos in das bestehende Avatar-Universum einfügen. Auch die ursprüngliche Zeichentrickserie wurde in drei Staffeln erzählt. Bei der Nachfolgeserie „Legend of Korra“ war ebenfalls nach drei Staffeln Schluss.

Netflix: Avatar nimmt gerade erst Fahrt auf

Netflix selbst hat das Ende von „Avatar: Herr der Elemente“ nach drei Staffeln weder bestätigt noch dementiert. Der Streaming-Dienst weist darauf hin, dass die Serie mit zwei weiteren Staffeln „gerade erst Fahrt aufnimmt“ (Quelle: Netflix). Diese Formulierung lässt Raum für Interpretationen und Hoffnungen, dass die Geschichte von Aang und seinen Freunden doch noch – in welcher Form auch immer – fortgesetzt wird.