In „Tokyo Revengers" wandelt der Nichtsnutz Takemichi nach einem Nahtoderlebnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit und versucht die Liebe seines Lebens zu retten.

„Tokyo Revengers“ im Stream

Die erste Staffel von „Tokyo Revengers“ hat 24 Episoden und behandelt den „Moebius“- und „Valhalla“-Arc des Mangas. Auf Netflix, Amazon Prime Video, & Co. findet ihr den Anime aber nicht. Aktuell ist die Serie mit der deutschen Vertonung (GerDub) sowie als OmU nur auf dafür spezialisierten Anime-Streamingdiensten zu finden.

Bei „Crunchyroll“ könnt ihr „Tokyo Revengers“ kostenlos auf Japanisch mit Untertiteln sehen. Wenn ihr die Serie mit deutscher Tonspur sehen möchtet, benötigt ihr das Fan-Abo (6,99 Euro im Monat).

Eine zweite Staffel, die den „Christmas Showdown“-Arc des Mangas behandelt, befindet sich aktuell in Produktion, wie das Studio hinter „Tokyo Revengers“ im Dezember 2021 angekündigt hat. Aktuell gibt es noch keinen konkreten Erscheinungstermin. Wahrscheinlich wird aber auch die zweite Staffel hierzulande im Simulcast auf Crunchyroll zu sehen sein.

Episodenliste

Folge Titel Premiere

1 (1) Reborn 10.04.21 2 (2) Resist 17.04.21 3 (3) Resolve 24.04.21 4 (4) Return 01.05.21 5 (5) Releap 08.05.21 6 (6) Regret 15.05.21 7 (7) Revive 22.05.21 8 (8) Rechange 29.05.21 9 (9) Revolt 05.06.21 10 (10) Rerise 12.06.21 11 (11) Respect 19.06.21 12 (12) Revenger 26.06.21 13 (13) Odds and Ends 03.07.21 14 (14) Break up 10.07.21 15 (15) No pain, no gain 17.07.21 16 (16) Once upon a time 24.07.21 17 (17) No way 31.07.21 18 (18) Open Fire 07.08.21 19 (19) Turn around 14.08.21 20 (20) Dead or Alive 21.08.21 21 (21) One and only 28.08.21 22 (22) One for all 04.09.21 23 (23) End of war 11.09.21 24 (24) A Crybaby 18.09.21 Staffel 2 – Christmas Showdown Arc

1 (25) TBA Vsl. 2022

Darum gehts

Takemichi Hanagaki war in seiner Jugend ein Möchtegern-Gangster, aber ebenso ein Feigling, der niemals etwas zu Ende gebracht hat. Mit 26 hat er noch immer nichts in seinem Leben erreicht und fühlt er sich dementsprechend wie ein Nichtsnutz. Eines Morgens erfährt er in den Nachrichten, dass seine Ex-Freundin aus Schulzeiten von einer berüchtigten Gang ermordet wurde.

Noch am selben Tag wird Takemichi vor einen einfahrenden Zug gestoßen – doch statt zu sterben, reist er 12 Jahre in die Vergangenheit zurück. Er fasst den Plan, sich der Gang in der Vergangenheit anzuschließen, um die Ereignisse der Gegenwart ändern zu können.

