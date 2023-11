Disney Dreamlight Valley: Multiplayer und Koop – Start und Funktionen

Am 5.12.2023 bekommt Disney Dreamlight Valley ein Update, mit dem der Multiplayer eingeführt wird. Wie dieser Mehrspieler-Modus funktioniert und was ihr im Koop in eurer Welt alles machen könnt, erklären wir euch in unserem Artikel.

Das erste Multiplayer-Feature ging im Juli online

Am 19.7.2023 um 15 Uhr konntet ihr das DreamSnaps-Update für DDV herunterladen und habt damit Zugang zu dem ersten Multiplayer-Feature des Spiels bekommen. Doch bei diesem Feature handelt es sich nicht um den erwarteten Multiplayer-Inhalt.

Das Feature heißt „DreamSnaps“ und bietet euch die Möglichkeit, Fotos zu schießen, mit denen ihr an wöchentlichen Challenges teilnehmen könnt, um viele Preise wie Mondsteine, Kleidung, Möbel und andere Items zu gewinnen. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel:

Datum für das nächste Multiplayer-Feature steht fest

Am 5.12.2023 wird endlich eine Funktion des Multiplayers eingeführt, die dem näher kommt, was ihr euch vermutlich wünscht. An diesem Tag werdet ihr zum ersten Mal bis zu drei eurer Freunde in das Valley einladen können, um ihnen zu zeigen, wie ihr euer Tal gestaltet habt. Dazu müsst ihr mit dem Regenbogenteleporter interagieren, den ihr oben im Bild sehen könnt.

Doch die neue Mehrspieler-Funktion, die den Namen „ValleyVerse“ trägt, bietet noch mehr. Das Angebot in Dagoberts Shop ist offensichtlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich, sodass ihr während des Aufenthalts im Valley eurer Freunde einkaufen gehen und andere Kleidung und Möbel bekommen könnt.

Zudem solle es möglich sein, Gegenstände untereinander zu tauschen. Fehlt euch zum Beispiel Lehm oder Holz, beziehungsweise braucht ihr Geld, dann können euch eure Freunde mit den Items unterstützen, die ihr dann zum Craften oder zum Verkaufen verwenden könnt.

Das Versprechen: Der Multiplayer von Dreamlight Valley wird wachsen!

Beim Showcase zu Disney Dreamlight Valley, das am 1.11.2023 stattfand, wurde angekündigt, dass sich der Multiplayer im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird. Zukünftige Updates sollen weitere Mehrspieler-Funktionen in das Spiel integrieren, so die Originalankündigung:

„Perhaps most exciting is the fact that the multiplayer mode will continue to evolve over time, as new ways to interact with your friends are added in future updates.“ (Quelle: disneydreamlightvalley.com)

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Gameloft weiterhin euer Feedback auf den bekannten Social-Kanälen verfolgen und die Entwicklung der Koop-Funktion auch daran anpassen. Explizite Erläuterungen zu den Plänen gab es nicht.