In Disney Dreamlight Valley bietet euch Dagobert in seinem Laden täglich neue Kleidung und Möbel an. Wir erklären euch, was ihr braucht, um den Shop zu erweitern und verraten wann der Shop-Reset erfolgt.

Dagoberts Laden freischalten und erweitern

Folgt ihr den Story-Aufgaben in Disney Dreamlight Valley, werdet ihr recht schnell Dagobert Duck kennenlernen. Danach könnt ihr eure Freundschaft verbessern und seine Freundschaftsaufgaben erledigen. Nach kurzer Zeit erhaltet ihr auch Zugang zu Dagoberts Laden, in dem ihr täglich andere Klamotten sowie Möbel kaufen könnt.

Ihr könnt den Shop aber auch erweitern und damit noch mehr Angebote bekommen. Insgesamt gibt es zwei Erweiterungen, nachdem ihr den Laden freigeschaltet habt:

Für 1.000 Sternenmünzen eröffnet ihr den Store. Für 10.000 Münzen wird der obere Bereich erweitert, sodass ihr mehr Möbel kaufen könnt. Außerdem wird eine Schaufensterfläche hinzugefügt. Für 25.000 Sternenmünzen erhaltet ihr eine weitere Schaufensterfläche und auf der oberen Etage weiteren Platz für Möbel.

All diese Upgrades haben keine Auswirkungen auf die Ware, die ihr bei Dagobert direkt bestellen könnt.

Der tägliche Shop-Reset

Sobald ihr den Store eröffnet habt, könnt ihr darin jeden Tag neue Waren kaufen. Wenn ihr mal nicht genug Geld habt, dann ist es nicht so schlimm. Das Angebot wiederholt sich aktuell noch recht häufig. Der Shop-Reset wird in unserer Zeitzone (GTM+2) täglich um 10 Uhr morgens durchgeführt.

Braucht ihr dringend Sternenmünzen, um euch alle Waren leisten zu können, die euer Herz begehrt? Dann folgt dem Link zu unserem Artikel, in dem wir euch zeigen, wie ihr mit Aubergine Geld farmen könnt. Wir empfehlen euch, so viel vom Tagesangebot zu kaufen, wie ihr euch leisten könnt. Dadurch gelangt augenscheinlich nach dem Shop-Reset auch mehr neue Ware in den Umlauf. Werden euch die Artikel zu langweilig, könnt ihr eure Kleidung und Outfits selbst gestalten.