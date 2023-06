Vor rund 15 Jahren erschien mit Iron Man der erste Film des MCU. Seitdem hat sich viel in den Reihen der Superhelden getan: Einige Schauspieler haben ihrem Heldendasein auf der Leinwand den Rücken gekehrt – unter ihnen Iron Man, Captain America und Black Widow. Nun spricht ein weiterer Marvel-Star über einen potenziellen Ausstieg.

THOR Facts

Chris Hemsworth spricht über Thors Tod

Das MCU verändert sich. Iron Man, Captain America und Black Widow – einige der Grundpfeiler des alten MCUs sind inzwischen Geschichte und haben neuen Helden Platz gemacht. Doch auch der Gott des Donners und der Blitze, Thor, könnte eventuell aus dem MCU ausscheiden. Das legt zumindest ein Artikel von Comic Book Movie nahe, laut dem sich Hemsworth dazu wie folgt geäußert haben soll:

„Ja, ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass wir das Buch wahrscheinlich schließen müssten, wenn ich es noch einmal machen würde, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass es das wahrscheinlich rechtfertigt. Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich das Finale wäre, aber das basiert nicht auf irgendetwas, das mir jemand gesagt hat, oder auf irgendwelchen Plänen. Man hat diese Geburt eines Helden, die Reise eines Helden, dann den Tod eines Helden, und ich weiß nicht … bin ich in diesem Stadium? Wer weiß?“

Steckt das MCU in einer Krise?

In den letzten Monaten konnten sich Disneys Marvel-Produktionen nicht gerade mit Ruhm bekleckerten. Vor allem Black Panther: Wakanda Forever und Ant-Man and the Wasp: Quantumania blieben hinter den Erwartungen vieler Fans zurück.

Immerhin konnten die Wogen anschließend mit Guardians of the Galaxy 3 geglättet werden. Doch auch der Trailer zum kommenden Streifen The Marvels kam alles andere als gut bei den Fans an. Viele Zuschauer scheinen die alten MCU-Zeiten zu vermissen. Ob Disney an die alten Erfolge nach dem Abgang der alten Heldengarde noch einmal anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

