Der Streaming-Katalog von Disney+ ist zuletzt geschrumpft. Viele Eigenproduktionen sind entfernt worden – und dabei soll es nicht bleiben. Kunden müssen sich auf eine weitere Verkleinerung des Angebots einstellen, wie der Konzern indirekt bestätigt hat.

Disney+: Serienschwund geht weiter

Wieder sind es schlechte Nachrichten für Kunden des Streaming-Angebots von Disney+. Nachdem zuletzt schon über 100 Eigenproduktionen von der Plattform verschwanden, will Disney den Rotstift nicht aus der Hand legen. Mit einer weiteren Verkleinerung des Angebots ist zu rechnen, wie der Konzern indirekt in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht erklärt (Quelle: SEC).

Der geplante Film- und Serienschwund soll laut Disney für neue Abschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar sorgen. Zusammen mit der bereits durchgeführten Katalogverkleinerung rechnet Disney mit Abschreibungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Kahlschlag geht also weiter, dürfte jetzt aber kleiner ausfallen als zuvor.

Derzeit ist noch unklar, welche Titel der Sparmaßnahme zum Opfer fallen werden. Disney selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Spätestens jetzt steht aber auch fest, dass die jüngst entfernten Filme und Serien nicht so schnell zur Plattform zurückkehren werden. Damit bricht der Konzern mit seinem Versprechen, dass Abo-Kunden alle Disney-Inhalte bei Disney+ anschauen können.

Inhalte verschwinden: Disney informiert Kunden nicht

Dass zuletzt immer wieder Filme und Serien von Disneys Streaming-Plattform verschwinden, müssen Kunden aus den Medien erfahren. Disney+ informiert seine Kunden nicht über bereits durchgeführte oder geplante Kahlschläge.

Um künftig mehr Geld einzunehmen, könnte Disney ins Lizenzgeschäft zurückkehren. Möglicherweise stehen die Inhalte, die von der Plattform entfernt wurden, dann bei der Konkurrenz von Netflix oder Amazon bereit.