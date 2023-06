One Piece gehört zu den erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten und existiert auch in einer äußerst erfolgreichen Anime-Serie, die seit 1998 produziert wird. Zusätzlich werden in jährlichem Abstand neue Kinofilme veröffentlicht. Erfahrt hier, wie ihr One Piece im online im Live-Stream verfolgen könnt, um alle Folgen im Internet anzusehen.

Die aktuellen Folgen von One Piece könnt ihr Montag bis Freitag 18:30 Uhr auf ProSieben MAXX ansehen. Auf der Webseite seht ihr auch eine Übersicht aller Sendetermine.

Hier gibt es One Piece im Stream

Welche Folge von One Piece als nächstes gezeigt wird, könnt ihr bei in der TV-Zeiten-Übersicht einsehen. Wollt ihr die aktuellen Folgen von One Piece im Stream ansehen, könnt ihr dies über den oben verlinkten Livestream von Pro Sieben Maxx tun. Alternativ könnt ihr bei ProSieben MAXX online zu One Piece auch mit Zattoo einschalten, benötigt allerdings ein kostenpflichtiges HiQ-Abo. Nach der TV-Ausstrahlung werden alle Folgen zudem für eine kurze Zeit kostenlos im One Piece Stream bereitgestellt. So habt ihr die Möglichkeit täglich neue Folgen von One Piece online im Browser anzusehen.

Wenn ihr kein Problem damit habt, One Piece auf Japanisch mit Untertiteln zu schauen, findet ihr den kompletten Anime bis auf ein paar Filler-Folgen auf Crunchyroll. Allerdings ist hierfür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Natürlich gibt es diverse Seiten im Netz, die euch kostenlos alle Folgen von One Piece im Stream versprechen. Abseits von MyVideo und Pro Sieben Maxx sind diese Streaming-Seiten allerdings nicht lizenziert. Das Anbieten der Streams ist illegal und auch wenn ihr euch die Streams anseht, bewegt ihr euch auf rechtlich dünnem Eis. Dass Ärger beim Streamen von Videos aus dem Netz nicht ausbleiben kann, zeigte nicht zuletzt die Abmahnwelle bei RedTube.

One Piece im Stream online sehen – legal und kostenlos

Wer nicht abwarten kann, bis alle Folgen bei Pro Sieben Maxx ausgestrahlt und online bereitgestellt wurden, kann sich auch alle Staffeln der Anime-Serie als DVD-Version in das Film-Regal stellen. Derzeit gibt es rund 650 Episoden von One Piece mit einer Länge von 20 bis 25 Minuten.

Für das volle Programm Ruffy, Zorro und Nami sorgen zudem viele One Piece-Spiele.

