Mit Black Butler Season 4 erwartet uns 2024 unverhofft ein Haufen teuflischer Action. Das dämonische Duo von Ciel Phantomhive und seinem Butler Sebastian schafft es wieder auf die digitalen Leinwände. Alles, was es über Staffel 4 von Black Butler zu wissen gibt, das erfahrt ihr hier.

Dämonisches Abenteuer geht nach 10 Jahren weiter

So oft wie wir Anime-Fans verzweifelt und vergeblich auf eine neue Staffel des Lieblingsanime warten, verliert manch einer die Hoffnung auf eine Fortsetzung. Doch der Trend der letzten Zeit stimmt positiv, da immer mehr altbekannte Werke unverhofft nach vielen Jahren Pause eine Fortsetzung bekommen.

So verhält es sich auch mit Black Butler, einem Manga von Yana Toboso, welcher 2006 erschien und 2008 durch das legendäre Studio A-1-Pictures (bekannt für SAO, Fairy Tail und mehr) als Anime adaptiert wurde. Nachdem die dritte Staffel Kuroshitsuji: Book of Circus zuletzt 2014 die Fans erfreute, überrascht die Ankündigung der vierten Staffel für 2024 die Fans höchst positiv.

Die Ankündigung erfolgte mit dem offiziellen Trailer von Crunchyroll auf YouTube und zeigt Sebastian und Ciel in einem neuen, moderneren Look. Über die Handlung lässt sich noch nicht viel sagen, aber vermutlich wird sie am Ende Staffel 3 anknüpfen. Zur Freude der Fans kehrte der Anime ab Staffel 2 zu den Manga-Ursprüngen zurück und deckte auch mithilfe der OVAs die wichtigsten Arks ab.

Worum geht es bei Black Butler?

Der Manga bzw. der Anime handelt von Ciel Phantomhive, einem 12-jährigen Adeligen aus England, der durch eine tragische Fügung des Schicksals seine Eltern verliert und die Führung der Familie sowie des Familienunternehmens übernehmen muss. Während er als ein äußerst fähiger, ja sogar skrupelloser Pre-Teen seinen Weg bestreitet, begegnet er Sebastian Michaelis, der als Butler in seinen Dienst übergeht und ab da von Ciel unzertrennlich ist.

Sebastian ist jedoch kein normaler Butler – in Wirklichkeit ist er ein Jahrhunderte alter Dämon, der mit Ciel einen Vertrag schließt, weil sich dieser Rache an den Mördern seiner Eltern wünscht. Sebastian erhofft sich die Seele des jungen Phantomhives als Belohnung für seine Mühen, doch bis es so weit ist, muss er stets seinem Herrn unter die Arme greifen und noch so alltäglichen Aufgaben nachgehen, um des Titels Butler des Hauses Phantomhive würdig zu sein.

Was zunächst nach einem potenziellen Slice-of-Life-Anime klingt, ist in Wirklichkeit trotz der Comedy-Aspekte auch ein mystischer und dramatischer Anime mit vielen Intrigen, Gewaltverbrechen und einem R-17-Rating. Über eine Million Fans feiern auf myanimelist (eine beliebte Webseite rund um Anime-Themen) den unheimlichen Anime und freuen sich auf die unverhoffte Fortsetzung.

Wann und wo erscheint Staffel 4?

Noch ist kein offizieller Termin für den Beginn der Staffel 4 bekannt, nur das grobe Datum von 2024 soll die Vorfreude der Fangemeinde anfeuern. Sobald es mehr Neuigkeiten hierzu gibt, werden wir euch umgehen informieren.

Was die Verfügbarkeit der Staffel angeht, so ist davon auszugehen, dass diese auf Crunchyroll zu finden sein wird, da der Release des Trailers über diesen beliebten Anime-Anbieter erfolgte. Leider könnt ihr dort nicht die bisherigen Staffeln rewatchen, aber es bleibt abzuwarten, ob Crunchyroll eventuell auch diese in ihr Angebot aufnehmen wird, um ein ganzheitliches Erlebnis von Black Butler zu bieten. Auch sonst hat bisher kein anderer Anbieter den Anime mit ins Sortiment genommen, also bleibt euch nichts anderes übrig, als auf eine physische Version zurückzugreifen. Wir empfehlen dabei, wenn es im Rahmen eurer Englischkenntnisse ist, auf die englischen Releases zurückzugreifen, da diese wesentlich kompakter sind.

Übrigens: Neben der heiß erwarteten Fortsetzung von Black Butler sorgte in Juli eine andere Ankündigung von A-1-Studio für Furor als der erste Trailer zur Anime-Umsetzung eines der beliebtesten Webtoons überhaupt – Solo Leveling – erschien. Die Bekanntmachung der Adaption erfolgte bereits 2022, doch der Trailer gibt erste Einblicke darauf, was uns bei dem Anime erwartet.