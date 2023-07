Solo Leveling, der äußerst beliebte Manhwa, wird im nächsten Jahr als Anime adaptiert. In einem neuen Trailer wird nun auch der Veröffentlichungszeitraum näher eingegrenzt. In unserem Artikel erfährt ihr alles, was ihr über den neuen Anime von den Machern von Sword Art Online wissen musst.

Der erste Trailer zu Solo Leveling ist da

Der Hype um den Webtoon Solo Leveling ist gewaltig! Während seiner aktiven Laufzeit (2018 bis 2021) wurde der Manhwa, dass koreanische Pendant zum japanischen Manga, auf illegalen Seiten öfter aufgerufen als Dragon Ball, Naruto oder auch One Piece. Insofern wurde im Netz schon früh über eine mögliche Anime-Umsetzung spekuliert.

Der Manwha führte eine Zeit lang sogar die Manga-Charts auf Amazon an:

Der Anime zu Solo Leveling wurde dann im letzten Jahr von Publisher Crunchyroll offiziell angekündigt!

Nun, einige Monate später, gibt es auch einen ersten Trailer zu bestaunen:

Solo Leveling | Trailer

Produziert wird der Anime von A-1 Pictures. Das japanische Studio ist vor allem für Sword Art Online bekannt. Im Portfolio befinden sich aber auch andere beliebte Anime wie zum Beispiel Kaguya-sama: Love is War, 86 oder Lycoris Recoil. Allesamt über den Streaming-Anbieter Crunchyroll abrufbar!

Anime-Fans können sich also aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine hochwertige Umsetzung freuen!

Bis zum Release dauert es allerdings noch eine ganze Weile! So wird Solo Leveling voraussichtlich im Januar 2024 auf Crunchyroll starten.

Solo Leveling erhält auch ein Videospiel

Parallel zum Anime befindet sich übrigens auch ein eigenes Videospiel zu Solo Leveling in der Entwicklung. Alle wichtigen Informationen zu Solo Leveling: Arise haben wir euch in diesem TikTok-Video zusammengefasst:

Falls ihr euch übrigens generell für das Medium Anime interessiert, dann dürft ihr den folgenden Film auf keinen Fall verpassen:

