One Piece: Teufelskräfte aller bekannten Teufelsfrüchte und ihre Nutzer

Teufelsfrüchte und die von ihnen verliehenen Teufelkräfte sind ein großes Thema in One Piece. Im Verlauf des Piratenabenteuers haben sich so über 100 verschiedene Fähigkeiten herausgebildet. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Teufelsfrüchte, welche Arten es gibt und welche Fähigkeiten sie verleihen.

Was sind Teufelskräfte in One Piece?

Teufelskräfte lassen sich in drei Arten einteilen:

Zoan-Früchte verleihen die Fähigkeit, sich ganz oder teilweise in ein anderes Lebewesen zu verwandeln und deren Fähigkeiten zu nutzen.

Logia-Früchte verwandeln den Körper in ein bestimmtes Material oder Element. Logia-Nutzer sind dadurch im Normalfall schwerer zu verletzen.

Paramecia-Früchte verleihen übermenschliche Fähigkeiten. Ihre Nutzer sind mit beinahe magischen Kräften ausgestattet, mit denen sie sich und ihre Umgebung manipulieren können.

Abgesehen von den bekannten Arten existieren noch die synthetischen Smile-Früchte. Diese verleihen ähnlich wie Zoan-Früchte die Fähigkeiten anderer Lebewesen, wobei vor allem die Verwandlung deutlich schwerer zu kontrollieren ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Fähigkeit gar nicht aktiviert wird und die Nutzer stattdessen dazu verdammt werden, auf ewig fröhlich zu sein und alles mit einem Lachen entgegenzunehmen. Zusätzlich erhalten sie auch alle Schwächen, die eine Teufelsfrucht mit sich bringt.

Mit der richtigen Methode können sogar leblose Gegenstände Teufelskräfte bekommen. (Bildquelle: one-piece.com)

Die größte Schwäche jedes Teufelsfrucht-Nutzers ist das Wasser. Es wird gesagt, dass das Meer sie hasst und ihnen darum jede Kraft raubt. Das äußert sich vor allem darin, dass Teufelsfrucht-Nutzer im Wasser komplett kraftlos werden. Das nimmt ihnen nicht nur die Fähigkeit zu schwimmen, sondern sie können keinerlei Fähigkeiten einsetzen. Das hängt auch davon ab, wie viel Wasser die Nutzer umgibt. Übrigens können Fischmenschen mit Teufelskräften noch unter Wasser atmen, aber sonst rein gar nichts tun.

Neben dem Meerwasser an sich können auch schon Aspekte des Meeres Teufelskräfte schwächen. Am bekanntesten ist hier wohl der Seestein, der Teufelsfrucht-Nutzer bei Berührung genau so schwach werden lässt wie wenn sie unter Wasser wären. Darum ist dieses Material sehr hilfreich, um Kriminelle gefangen zu halten. Aber auch andere Aspekte des Meeres wie Salz können bestimmte Teufelskräfte außer Kraft setzen. Und natürlich können auch manche Teufelskräfte von Natur aus andere überbieten. Rüstungs-Haki ist ebenfalls eine effektive Methode gegen Teufelskräfte jeder Art.

Teufelsfrucht-Nutzer werden unter Wasser vollkommen bewegungsunfähig. (Bildquelle: one-piece.com)

Teufelskräfte können trainiert werden. Dabei kann jeder Nutzer eigene Techniken und Fähigkeiten entwickeln. So können sie auch die Essenz und wirkliche Kraft ihrer Teufelsfrucht näher erforschen. Da es jede Teufelskraft immer nur einmal gibt, bis ihr Nutzer stirbt, können diese Techniken nur schwer weitergereicht werden.

Durch intensives Training können Teufelskräfte außerdem erweckt werden. Erwachen hat verschiedene Auswirkungen: Paramecia-Kräfte übertragen sich vom Nutzer auf ihre Umgebung und Zoan-Kräfte verleihen eine neue Form mit riesigen Kräften. Das Erwachen einer Logia-Frucht konnte bisher noch nicht beobachtet werden, aber es liegt nahe, dass diese sich ähnlich wie Paramecia-Kräfte auswirken und die Umgebung in ihr jeweiliges Material verwandeln.

Erwachte Teufelskräfte steigern die Kräfte und Möglichkeiten um ein Vielfaches. (Bildquelle: one-piece.com)

Im Folgenden zeigen wir euch eine Liste aller Zoan-, Logia-, Paramecia- und Smile-Kräfte und wer die jeweiligen Früchte gegessen hat. Wir begrenzen uns dabei zunächst auf die Charaktere aus Anime und Manga. Um Spoiler für die Anime-Zuschauer zu vermeiden, ist die Liste außerdem nur auf dem Stand des Anime.

Alle Zoan-Teufelskräfte und ihre Nutzer

Zoan-Kräfte ermöglichen die teilweise und komplette Verwendung in ein anderes Lebewesen. Das ermöglich den Nutzern, ihre körperlichen Kräfte um ein Vielfaches und sogar bis ins Unendliche zu steigern und zu trainieren. Zoan-Früchte können den gleichen Namen tragen, aber eine andere Ausprägung haben. Diese Früchte werden in Modelle unterschieden. Neben Tieren gibt es auch die Möglichkeit, sich in antike Lebewesen wie Dinosaurier oder mythische Wesen wie einen Phönix zu verwandeln.

Zoan-Früchte können selbst von leblosen Objekten wie Schwertern oder Schusswaffen konsumiert werden. Diese Zoan-Kräfte sind bisher bekannt:

Alpaka (Name unbekannt): verwandelt in ein Alpaca; Nutzer: Alpacacino, eine Bazooka des Neo-Marine-Kommandanten Shuzo (Anime-Folge 545, Filler um die Mini-Riesin Lily)

verwandelt in ein Alpaca; Nutzer: Alpacacino, eine Bazooka des Neo-Marine-Kommandanten Shuzo (Anime-Folge 545, Filler um die Mini-Riesin Lily) Bull Bull (Ushi Ushi no Mi), Modell Bison: verwandelt in einen Bison; Nutzer: Dalton, König von Choppers Heimat, dem Königreich Drum

verwandelt in einen Bison; Nutzer: Dalton, König von Choppers Heimat, dem Königreich Drum Bull Bull (Ushi Ushi no Mi), Modell Giraffe: verwandelt in eine Giraffe; Nutzer: Ecki Zugluft, Agent der CP 9

verwandelt in eine Giraffe; Nutzer: Ecki Zugluft, Agent der CP 9 Bull Bull (Ushi Ushi no Mi), Modell Stier: verwandelt in einen Stier; Nutzer: Minotaurus, ein Wächter in Impel Down

verwandelt in einen Stier; Nutzer: Minotaurus, ein Wächter in Impel Down Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Allosaurus: verwandelt in einen Allosaurus; Nutzer: X Drake, ehemals Marine und später Pirat der schlimmsten Generation

verwandelt in einen Allosaurus; Nutzer: X Drake, ehemals Marine und später Pirat der schlimmsten Generation Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Brachiosaurus: verwandelt in einen Brachiosaurus; Nutzer: Queen von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Brachiosaurus; Nutzer: Queen von Kaidos 100-Bestien-Piraten Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Pachycephalosaurus: verwandelt in einen Pchycephalosaurus; Nutzer: Ulti von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Pchycephalosaurus; Nutzer: Ulti von Kaidos 100-Bestien-Piraten Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Pteranodon: verwandelt in einen Pteranodon; Nutzer: King von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Pteranodon; Nutzer: King von Kaidos 100-Bestien-Piraten Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Spinosaurus: verwandelt in einen Spinosaurus; Nutzer: Page One von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Spinosaurus; Nutzer: Page One von Kaidos 100-Bestien-Piraten Dinosaurier (Ryu Ryu no Mi), Modell Triceratops: verwandelt in einen Triceratops; Nutzer: Sasaki von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Triceratops; Nutzer: Sasaki von Kaidos 100-Bestien-Piraten Ei (Tama Tama no Mi): Nutzer transformiert sich bei seinem Tod vom Ei zum Küken zum Huhn und zurück; Nutzer: Tamago aus Big Moms Piratenbande

Nutzer transformiert sich bei seinem Tod vom Ei zum Küken zum Huhn und zurück; Nutzer: Tamago aus Big Moms Piratenbande Elefant (Zou Zou no Mi), Modell Elefant: verwandelt in einen Elefanten; Nutzer: Funkfried, das Schwert von CP9-Anführer Spandam

verwandelt in einen Elefanten; Nutzer: Funkfried, das Schwert von CP9-Anführer Spandam Elefant (Zou Zou no Mi), Modell Mammut: verwandelt in ein riesiges Mammut; Nutzer: Jack von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in ein riesiges Mammut; Nutzer: Jack von Kaidos 100-Bestien-Piraten Fisch (Uo Uo no Mi): verwandelt in einen riesigen Drachen (nach der Legende des Koi-Karpfen); Nutzer: Kaido, Anführer der 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen riesigen Drachen (nach der Legende des Koi-Karpfen); Nutzer: Kaido, Anführer der 100-Bestien-Piraten Hund (Inu Inu no Mi), Modell Dachshund: verwandelt in einen Dachshund; Nutzer: Fiffie, die Pistole von Mr. 4 aus der Baroque Firma

verwandelt in einen Dachshund; Nutzer: Fiffie, die Pistole von Mr. 4 aus der Baroque Firma Hund (Inu Inu no Mi), Modell Schakal: verwandelt in einen Schakal; Nutzer: Chaka, einer der Leibwächter von König Kobra von Alabasta

verwandelt in einen Schakal; Nutzer: Chaka, einer der Leibwächter von König Kobra von Alabasta Hund (Inu Inu no Mi), Modell Wolf: verwandelt in einen Wolf; Nutzer: Jabula, Agent der CP9

verwandelt in einen Wolf; Nutzer: Jabula, Agent der CP9 Hund (Inu Inu no Mi), Modell Chihuahua: verwandelt in einen Chihuahua; Nutzer: Minochihuahua, Wächter in Impel Down

verwandelt in einen Chihuahua; Nutzer: Minochihuahua, Wächter in Impel Down Hund (Inu Inu no Mi), Modell Marderhund: verwandelt in einen Marderhund; Nutzer: Bunbuku, Otamas Teekessel in Wano Kuni

verwandelt in einen Marderhund; Nutzer: Bunbuku, Otamas Teekessel in Wano Kuni Hund (Inu Inu no Mi), Modell Kyuubi: verleiht die Kräfte des neunschwänzigen Fuchses, sich in andere Personen zu verwandeln; Nutzer: Catharina Devon, Pirat der Blackbeard-Piraten

verleiht die Kräfte des neunschwänzigen Fuchses, sich in andere Personen zu verwandeln; Nutzer: Catharina Devon, Pirat der Blackbeard-Piraten Hund (Inu Inu no Mi), Modell Okuchi no Makami: verwandelt in einen weißen, japanischen Wolf (ausgestorbene Art) mit Eis-Kräften; Nutzer: Yamato, Kaidos Sohn

verwandelt in einen weißen, japanischen Wolf (ausgestorbene Art) mit Eis-Kräften; Nutzer: Yamato, Kaidos Sohn Insekt (Mushi Mushi no Mi), Modell Hornisse: verwandelt in eine Hornisse; Nutzer: Bian, ein Zwerg von Dress Rosa

verwandelt in eine Hornisse; Nutzer: Bian, ein Zwerg von Dress Rosa Insekt (Mushi Mushi no Mi), Modell Nashornkäfer: verwandelt in einen Nashornkäfer; Nutzer: Kabu, ein Zwerg von Dress Rosa

verwandelt in einen Nashornkäfer; Nutzer: Kabu, ein Zwerg von Dress Rosa Katze (Neko Neko no Mi), Modell Leopard: verwandelt in einen Leoparden; Nutzer: Rob Lucci, Agent der CP9 und CP0

verwandelt in einen Leoparden; Nutzer: Rob Lucci, Agent der CP9 und CP0 Katze (Neko Neko no Mi), Modell Gepard: verwandelt in einen Gepard mit hoher Geschwindigkeit; Nutzer: Chiqicheetah von Foxys Silberpiraten

verwandelt in einen Gepard mit hoher Geschwindigkeit; Nutzer: Chiqicheetah von Foxys Silberpiraten Katze (Neko Neko no Mi), Modell Säbelzahntiger: verwandelt in einen Säbelzahntiger; Nutzer: Who’s Who von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in einen Säbelzahntiger; Nutzer: Who’s Who von Kaidos 100-Bestien-Piraten Koala (Name unbekannt): verwandelt in einen Koala; Nutzer: Minokoala, Wächter in Impel Down

verwandelt in einen Koala; Nutzer: Minokoala, Wächter in Impel Down Maulwurf (Mogu Mogu no Mi): verwandelt in einen großen Maulwurf; Nutzer: Miss Merry Christmas aus der Baroque-Firma

verwandelt in einen großen Maulwurf; Nutzer: Miss Merry Christmas aus der Baroque-Firma Mensch (Hito Hito no Mi), Modell Mensch: verleiht menschliche Sprache und Gestalt; Nutzer: Tony Chopper aus der Strohhutbande

verleiht menschliche Sprache und Gestalt; Nutzer: Tony Chopper aus der Strohhutbande Mensch (Hito Hito no Mi), Modell Daibutsu: verwandelt in eine riesige Buddha-Statue, die Schockwellen abfeuern kann; Nutzer: Senghok, Flottenadmiral der Marine

verwandelt in eine riesige Buddha-Statue, die Schockwellen abfeuern kann; Nutzer: Senghok, Flottenadmiral der Marine Mensch (Hito Hito no Mi), Modell Onyudo: verwandelt in einen Fuchs oder einen riesigen Kampfmönch; Nutzer: Onimaru, der Schutzwächter der Schwerter in Wano Kuni

verwandelt in einen Fuchs oder einen riesigen Kampfmönch; Nutzer: Onimaru, der Schutzwächter der Schwerter in Wano Kuni Pferd (Uma Uma no Mi), Modell Pferd: verwandelt in ein Pferd; Nutzer: Pierre, der Pegasus von Himmelsritter Gan Fort, war ehemals ein Riesenvogel

verwandelt in ein Pferd; Nutzer: Pierre, der Pegasus von Himmelsritter Gan Fort, war ehemals ein Riesenvogel Pferd (Uma Uma no Mi), Modell Rhinoceros: verwandelt in ein Rhinoceros; Nutzer: Minorhinoceros, ein Wächter in Impel Down

verwandelt in ein Rhinoceros; Nutzer: Minorhinoceros, ein Wächter in Impel Down Pferd (Uma Uma no Mi), Modell Zebra: verwandelt in ein Zebra; Nutzer: Minozebra, ein Wächter in Impel Down

verwandelt in ein Zebra; Nutzer: Minozebra, ein Wächter in Impel Down Salamander (Sara Sara no Mi): verwandelt in einen Salamander; Nutzer: Smiley, die Massenvernichtungswaffe von Caesar Crown auf Punk Hazard

verwandelt in einen Salamander; Nutzer: Smiley, die Massenvernichtungswaffe von Caesar Crown auf Punk Hazard Schildkröte (Kame Kame no Mi): verwandelt in eine Schildkröte mit hartem Panzer; Nutzer: Pekoms, Mink in Big Moms Piratenbande

verwandelt in eine Schildkröte mit hartem Panzer; Nutzer: Pekoms, Mink in Big Moms Piratenbande Schlange (Hebi Hebi no Mi), Modell Anakonda: verwandelt in eine Anakonda; Nutzer: Boa Sandersonia, Schwester von Boa Hancock, Herrscherin der Amazoneninsel

verwandelt in eine Anakonda; Nutzer: Boa Sandersonia, Schwester von Boa Hancock, Herrscherin der Amazoneninsel Schlange (Hebi Hebi no Mi), Modell Königskobra: verwandelt in eine Königskobra; Nutzer: Boa Marigold, Schwester von Boa Hancock, Herrscherin der Amazoneninsel

verwandelt in eine Königskobra; Nutzer: Boa Marigold, Schwester von Boa Hancock, Herrscherin der Amazoneninsel Schlange (Hebi Hebi no Mi), Modell Yamatanoorochi: verwandelt in eine achtköpfige Schlange, die komplett geköpft werden muss, um zu sterben; Nutzer: Kurozumi Orochi, Shogun von Wano Kuni

verwandelt in eine achtköpfige Schlange, die komplett geköpft werden muss, um zu sterben; Nutzer: Kurozumi Orochi, Shogun von Wano Kuni Spinne (Kumo Kumo no Mi): verwandelt in eine Vogelspinne; Nutzer: Black Maria von Kaidos 100-Bestien-Piraten

verwandelt in eine Vogelspinne; Nutzer: Black Maria von Kaidos 100-Bestien-Piraten Vogel (Tori Tori no Mi), Modell Falke: verwandelt in einen Falken; Nutzer: Peruh, Wächter von König Kobra aus Alabasta

verwandelt in einen Falken; Nutzer: Peruh, Wächter von König Kobra aus Alabasta Vogel (Tori Tori no Mi), Modell Phönix: verwandelt in einen Phönix mit heilenden Flammen; Nutzer: Marco von den Whitebeard-Piraten

verwandelt in einen Phönix mit heilenden Flammen; Nutzer: Marco von den Whitebeard-Piraten Vogel (Tori Tori no Mi), Modell Albatros: verwandelt in einen Albatros; Nutzer: Morgans, Herausgeber der Zeitung

In diesem Video seht ihr die Transformation eines Zoan-Nutzers:

Alle Logia-Teufelskräfte und ihre Nutzer

Logia-Teufelskräfte verwandeln den Körper der Nutzer in ein Material oder eine Naturgewalt. Je nach Kraft erhalten sie dadurch noch zusätzliche Fähigkeiten, die diesem Bestandteil zu eigen sind oder können es auch außerhalb ihres Körpers kontrollieren. Die neue Beschaffenheit ihrer Körper sorgt dafür, dass Logia-Nutzer von vielen physischen Angriffen unberührt bleiben, da sie ihren Körper einfach in ihren Logia-Bestandteil verwandeln. Nur besondere Schwächen oder Rüstungs-Haki können sie verletzen.

Die folgenden Logia-Kräfte sind bisher bekannt:

Donner (Goro Goro no Mi): verwandelt Körper in reine Elektrizität und verleiht die Fähigkeit, Blitze zu kontrollieren; Nutzer: Enel, selbsternannter Gott von Sky Island

verwandelt Körper in reine Elektrizität und verleiht die Fähigkeit, Blitze zu kontrollieren; Nutzer: Enel, selbsternannter Gott von Sky Island Feuer (Mera Mera no Mi): verwandelt Körper in Feuer und verleiht die Fähigkeit, Feuer zu erschaffen; Nutzer: Puma D. Ace und Sabo, Ruffys Brüder

verwandelt Körper in Feuer und verleiht die Fähigkeit, Feuer zu erschaffen; Nutzer: Puma D. Ace und Sabo, Ruffys Brüder Dunkelheit ( Yami Yami no Mi): verwandelt Körper in Dunkelheit, die alles wie ein schwarzes Loch anzieht, auch Angriffe (einzige Logia, die keinen Angriffen entgeht); Nutzer: Marshall D Teach, Anführer der Blackbeard-Piraten

verwandelt Körper in Dunkelheit, die alles wie ein schwarzes Loch anzieht, auch Angriffe (einzige Logia, die keinen Angriffen entgeht); Nutzer: Marshall D Teach, Anführer der Blackbeard-Piraten Licht (Pika Pika no Mi): verwandelt Körper in Licht und verleiht Lichtgeschwindigkeit und Laser-Angriffe; Nutzer: Admiral Kizaru der Marine

verwandelt Körper in Licht und verleiht Lichtgeschwindigkeit und Laser-Angriffe; Nutzer: Admiral Kizaru der Marine Gas (Gasu Gasu no Mi): verwandelt Körper in Gas und ermöglicht die Erzeugung verschiedener (Gift-)Gase; Nutzer: Caesar Crown, Untergebener von Doflamingo und leitender Wissenschaftler auf Punk Hazard

verwandelt Körper in Gas und ermöglicht die Erzeugung verschiedener (Gift-)Gase; Nutzer: Caesar Crown, Untergebener von Doflamingo und leitender Wissenschaftler auf Punk Hazard Eis (Hie Hie no Mi): verwandelt Körper in Eis und ermöglicht Gefrieren und das Erzeugen von Eis; Nutzer: Admiral Aokiji der Marine

verwandelt Körper in Eis und ermöglicht Gefrieren und das Erzeugen von Eis; Nutzer: Admiral Aokiji der Marine Magma (Magu Magu no Mi): verwandelt Körper in flüssiges Heißgestein, das heißer als das Feuer der Feuerfrucht ist; Nutzer: Admiral Akainu der Marine

verwandelt Körper in flüssiges Heißgestein, das heißer als das Feuer der Feuerfrucht ist; Nutzer: Admiral Akainu der Marine Rauch (Moku Moku no Mi): verwandelt Körper in Rauch; Nutzer: Smoker, Kapitän der Marine

verwandelt Körper in Rauch; Nutzer: Smoker, Kapitän der Marine Sand ( Suna Suna no Mi): verwandelt Körper in Sand; Nutzer: Sir Crocodile, Anführer der Baroque-Firma

verwandelt Körper in Sand; Nutzer: Sir Crocodile, Anführer der Baroque-Firma Schnee ( Yuki Yuki no Mi): verwandelt Körper in Schnee und kann diesen erzeugen; Nutzer: Mone, Assistentin von Caesar Crown auf Punk Hazard

verwandelt Körper in Schnee und kann diesen erzeugen; Nutzer: Mone, Assistentin von Caesar Crown auf Punk Hazard Sumpf (Numa Numa no Mi): verwandelt den Körper in Morast, der Dinge und Lebewesen aufsaugen, in sich einsperren und speichern kann; Nutzer: Caribou, der damit auf der Fischmenscheninsel für Chaos sorgt

verwandelt den Körper in Morast, der Dinge und Lebewesen aufsaugen, in sich einsperren und speichern kann; Nutzer: Caribou, der damit auf der Fischmenscheninsel für Chaos sorgt Wald (Mori Mori no Mi): verwandelt den Körper in einen Baum und ermöglicht das Wachsen und Kontrollieren von Pflanzen und das Aussaugen von Lebewesen; Nutzer: Admiral Ryokugyu der Marine

Wie das Aufeinandertreffen zweier Logia-Kräfte aussieht, seht ihr in diesem YouTube-Video:

Alle Paramecia-Kräfte und ihre Nutzer

Paramecia-Kräfte lassen sich nicht so leicht zusammenfassen wie andere Teufelskräfte, denn sie verleihen verschiedene Zusatzfähigkeiten. Viele davon kommen Magie gleich und können sowohl den Körper des Nutzers als auch seine Umgebung beeinflussen. Je nach Fähigkeit können sich Betroffene nicht dagegen wehren.

Es gibt folgende Paramecia-Kräfte:

Glattheit (Alabaster-Frucht, Sube Sube no Mi): entfernt jegliche Reibung auf der Haut und verschönert den Nutzer; Nutzer: Lady Alvida, Kapitänin der Alvida-Piraten und Verbündete von Buggy dem Clown

entfernt jegliche Reibung auf der Haut und verschönert den Nutzer; Nutzer: Lady Alvida, Kapitänin der Alvida-Piraten und Verbündete von Buggy dem Clown Durchsicht ( Anstarr-Frucht, Giro Giro no Mi): ermöglicht, alles zu erblicken inklusive Gedanken und Gefühlen; Nutzer: Viola, Tochter des Königs von Dress Rosa

ermöglicht, alles zu erblicken inklusive Gedanken und Gefühlen; Nutzer: Viola, Tochter des Königs von Dress Rosa Barriere (Bari Bari no Mi): ermöglicht, bewegliche Schutzbarrieren in jeglicher Form zu erzeugen; Nutzer: Bartolomeo, Kapitän der Strohhutflotte

ermöglicht, bewegliche Schutzbarrieren in jeglicher Form zu erzeugen; Nutzer: Bartolomeo, Kapitän der Strohhutflotte Beeren (Beri Beri no Mi): ermöglicht, den Körper in kleine Kugeln zu zerteilen, die anders als bei der Trenn-Trenn-Frucht aber zerschnitten werden können; Nutzer: Berry Good von der Marine (kämpft in Enies Lobby)

ermöglicht, den Körper in kleine Kugeln zu zerteilen, die anders als bei der Trenn-Trenn-Frucht aber zerschnitten werden können; Nutzer: Berry Good von der Marine (kämpft in Enies Lobby) Explosion (Bomben-Frucht, Bomu Bomu no Mi): erzeugt Explosionen mit jedem Bestandteil des Körpers; Nutzer: Mr. 5 von der Baroque-Firma

erzeugt Explosionen mit jedem Bestandteil des Körpers; Nutzer: Mr. 5 von der Baroque-Firma Bücher (Buku Buku no Mi): kann Menschen in Bücherwelten einsperren; Nutzer: Charlotte Mont D'Or aus Big Moms Piratenbande

kann Menschen in Bücherwelten einsperren; Nutzer: Charlotte Mont D'Or aus Big Moms Piratenbande Burg (Shiro Shiro no Mi): verwandelt den Körper in ein Schloss, in dem Truppen stationiert und Leute gefangen werden können; Nutzer: Capone Bege, Kapitän der Fire-Tank-Piraten

verwandelt den Körper in ein Schloss, in dem Truppen stationiert und Leute gefangen werden können; Nutzer: Capone Bege, Kapitän der Fire-Tank-Piraten Butter (Bata Bata no Mi): kann Butter erzeugen; Nutzer: Charlotte Galette aus Big Moms Piratenbande

kann Butter erzeugen; Nutzer: Charlotte Galette aus Big Moms Piratenbande Erdbeben (Gura Gura no Mi): erzeugt starke Vibrationen, die sogar Tsunamis auslösen können; Nutzer: Whitebeard, Blackbeard

erzeugt starke Vibrationen, die sogar Tsunamis auslösen können; Nutzer: Whitebeard, Blackbeard Faden (Ito Ito no Mi): nutzt viele kleine Fäden, um andere wie Marionetten zu kontrollieren oder zu schneiden; Nutzer: Don Quichotte DoFlamingo, selbsternannter König von Dress Rosa

nutzt viele kleine Fäden, um andere wie Marionetten zu kontrollieren oder zu schneiden; Nutzer: Don Quichotte DoFlamingo, selbsternannter König von Dress Rosa Fesseln (Ori Ori no Mi): erschafft Fesseln beliebiger Form und Größe; Nutzer: Konteradmiral Hina der Marine

erschafft Fesseln beliebiger Form und Größe; Nutzer: Konteradmiral Hina der Marine Flattern (Hira Hira no Mi): manipuliert Material, so dass es wie Fahnen im Wind wehen kann, ohne seine anderen Eigenschaften zu verlieren; Nutzer: Diamante aus DoFlamingos Bande

manipuliert Material, so dass es wie Fahnen im Wind wehen kann, ohne seine anderen Eigenschaften zu verlieren; Nutzer: Diamante aus DoFlamingos Bande Gliedmaßenwachstum (Flora-Flora-Frucht, Hana Hana no Mi): ermöglicht, an beliebigen Stellen Körperteile oder sogar ganze Körper wachsen zu lassen; Nutzer: Nico Robin von den Strohhut-Piraten

ermöglicht, an beliebigen Stellen Körperteile oder sogar ganze Körper wachsen zu lassen; Nutzer: Nico Robin von den Strohhut-Piraten Tiersprache (Flüster-Frucht, Hiso Hiso no Mi): ermöglicht das Reden mit Tieren; Nutzer: Abiz aus dem Fillerarc „Abiz und der Milleniumsdrache“

ermöglicht das Reden mit Tieren; Nutzer: Abiz aus dem Fillerarc „Abiz und der Milleniumsdrache“ Gedächtnismanipulation (Gedächtnisfrucht, Memo Memo no Mi): ermöglicht das Entnehmen und Manipulieren von Erinnerungen; Nutzer: Charlotte Pudding aus Big Moms Piratenbande

ermöglicht das Entnehmen und Manipulieren von Erinnerungen; Nutzer: Charlotte Pudding aus Big Moms Piratenbande Geister (Horo Horo no Mi): erzeugt Geister mit unterschiedlichen Effekten, die unter anderem das Gemüt ihres Ziels beeinflussen können; Nutzer: Perona von den Moria-Piraten

erzeugt Geister mit unterschiedlichen Effekten, die unter anderem das Gemüt ihres Ziels beeinflussen können; Nutzer: Perona von den Moria-Piraten Gift (Doku Doku no Mi): erzeugt alle Formen von Gift und ermöglicht Giftimmunität; Nutzer: Magellan, Leiter von Impel Down

erzeugt alle Formen von Gift und ermöglicht Giftimmunität; Nutzer: Magellan, Leiter von Impel Down Diamant ( Glitzer-Frucht, Kira Kira no Mi): überzieht den ganzen Körper mit Diamant; Nutzer: Jozu aus Whitebeards Piratenbande

überzieht den ganzen Körper mit Diamant; Nutzer: Jozu aus Whitebeards Piratenbande Tierkontrolle (Haustier-Frucht, Peto Peto no Mi): erzeugt Halsbänder, die Lebewesen kontrollieren; Nutzer: Breed aus dem Filler-Arc nach Dress Rosa

erzeugt Halsbänder, die Lebewesen kontrollieren; Nutzer: Breed aus dem Filler-Arc nach Dress Rosa Heilung (Chiyu Chiyu no Mi): die Tränen erhalten heilende Kräfte; Nutzer: Moncherry, Zwergenprinzessin auf Dress Rosa

die Tränen erhalten heilende Kräfte; Nutzer: Moncherry, Zwergenprinzessin auf Dress Rosa Tierzähmung (Hirse-Frucht, Kibi Kibi no Mi): zieht kleine Hirseklöße aus der Wange, die Tiere zähmen; Nutzer: Tama aus Wano Kuni

zieht kleine Hirseklöße aus der Wange, die Tiere zähmen; Nutzer: Tama aus Wano Kuni Hitze (Netsu Netsu no Mi): kann die eigene und fremde Temperatur erhöhen; Nutzer: Charlotte Oven aus Big Moms Piratenbande

kann die eigene und fremde Temperatur erhöhen; Nutzer: Charlotte Oven aus Big Moms Piratenbande Spielzeug (Hobby-Frucht, Hobi Hobi no Mi): verwandelt andere in lebende Spielzeuge, wodurch auch die Erinnerung an sie verschwindet; Nutzer: Sugar aus DoFlamingos Piratenbande

verwandelt andere in lebende Spielzeuge, wodurch auch die Erinnerung an sie verschwindet; Nutzer: Sugar aus DoFlamingos Piratenbande Hormone (Horu Horu no Mi): kann durch Hormonmanipulation den eigenen und andere Körper verändern; Nutzer: Emporio Ivankov von der Revolutionsarmee

kann durch Hormonmanipulation den eigenen und andere Körper verändern; Nutzer: Emporio Ivankov von der Revolutionsarmee Jacke (Jake Jake no Mi): kann den Körper als Jacke um einen anderen Menschen legen und ihn so kontrollieren; Nutzer: Kelly Funk von den Funk-Brüdern (Kämpfer im Kolosseum auf Dress Rosa)

kann den Körper als Jacke um einen anderen Menschen legen und ihn so kontrollieren; Nutzer: Kelly Funk von den Funk-Brüdern (Kämpfer im Kolosseum auf Dress Rosa) Motivieren (Jubel-Frucht, Kobu Kobu no Mi): weckt verborgenen Kampfeswillen in anderen Personen; Nutzer: Belo Betty von der Revolutionsarmee

weckt verborgenen Kampfeswillen in anderen Personen; Nutzer: Belo Betty von der Revolutionsarmee Keks (Bisu Bisu no Mi): erzeugt beliebige Mengen an Keksmasse, die auch Abbilder erschaffen können; Nutzer: Charlotte Cracker

erzeugt beliebige Mengen an Keksmasse, die auch Abbilder erschaffen können; Nutzer: Charlotte Cracker Gewichtsmanipulation (Kilo-Frucht, Kiro Kiro no Mi): kann das eigene Körpergewicht von einem Gramm bis zu 10.000 Kilogramm variieren; Nutzer: Miss Valentine von der Baroque-Firma

kann das eigene Körpergewicht von einem Gramm bis zu 10.000 Kilogramm variieren; Nutzer: Miss Valentine von der Baroque-Firma Klang (Oto Oto no Mi): verwandelt Körperteile in Instrumente, deren Töne Schaden verursachen können; Nutzer: Scratchmen Apoo, Kapitän der On-Air-Piraten

verwandelt Körperteile in Instrumente, deren Töne Schaden verursachen können; Nutzer: Scratchmen Apoo, Kapitän der On-Air-Piraten Türen (Doa Doa no Mi): kann überall Türen überallhin öffnen; Nutzer: Bruno, Agent der CP9

kann überall Türen überallhin öffnen; Nutzer: Bruno, Agent der CP9 Leim (Beta Beta no Mi): kann unendlich viel Leim erzeugen; Nutzer: Trebol aus DoFlamingos Piratenbande

kann unendlich viel Leim erzeugen; Nutzer: Trebol aus DoFlamingos Piratenbande Kleidung (Fuku Fuku no Mi): kann alles in Kleidung verwandeln, bis diese wieder ausgezogen wird; Nutzer: Feuerfuchs Kinemon, Samurai aus Wano Kuni

kann alles in Kleidung verwandeln, bis diese wieder ausgezogen wird; Nutzer: Feuerfuchs Kinemon, Samurai aus Wano Kuni Klingen (Supa Supa no Mi): kann am ganzen Körper Klingen erzeugen und wachsen lassen; Nutzer: Mr. 1 von der Baroque-Firma

kann am ganzen Körper Klingen erzeugen und wachsen lassen; Nutzer: Mr. 1 von der Baroque-Firma Koch (Kuku Kuku no Mi): kann Gegenstände in Lebensmittel verwandeln; Nutzer: Streusen, Chefkoch von Big Moms Piratenbande

kann Gegenstände in Lebensmittel verwandeln; Nutzer: Streusen, Chefkoch von Big Moms Piratenbande Kunst (Ato Ato no Mi): verwandelt Ziele in Kunstwerke; Nutzer: Jola aus DoFlamingos Piratenbande

verwandelt Ziele in Kunstwerke; Nutzer: Jola aus DoFlamingos Piratenbande Verlangsamen (Lahm-Frucht, Noro Noro no Mi): erzeugt Wellen, die ihr Ziel verlangsamen; Nutzer: Foxy der Silberfuchs, Kapitän der Foxy-Piraten

erzeugt Wellen, die ihr Ziel verlangsamen; Nutzer: Foxy der Silberfuchs, Kapitän der Foxy-Piraten Geisterlampe (Hoya Hoya no Mi): kann einen bewaffneten Flaschengeist beschwören; Nutzer: Charlotte Daifuku aus Big Moms Piratenbande

kann einen bewaffneten Flaschengeist beschwören; Nutzer: Charlotte Daifuku aus Big Moms Piratenbande Stille (Nagi Nagi no Mi): kann einen Raum kompletter Stille erschaffen; Nutzer: Don Quichotte Rocinante

kann einen Raum kompletter Stille erschaffen; Nutzer: Don Quichotte Rocinante Liebe (Mero Mero no Mi): versteinert alle, die kein reines Herz haben; Nutzer: Boa Hancock, Königin der Amazoneninsel

versteinert alle, die kein reines Herz haben; Nutzer: Boa Hancock, Königin der Amazoneninsel Magnet (Jiki Jiki no Mi): erlaubt die Magnetisierung und Kontrolle von Metall und anderen Materialien; Nutzer: Eustass Kid, Kapitän der Kid-Piraten

erlaubt die Magnetisierung und Kontrolle von Metall und anderen Materialien; Nutzer: Eustass Kid, Kapitän der Kid-Piraten Körpervergrößerung (Mini Mini no Mi): kann die eigene Körpergröße anpassen, jedoch nicht das Gewicht; Nutzer: Lily Enstomach, die kleine Riesin

kann die eigene Körpergröße anpassen, jedoch nicht das Gewicht; Nutzer: Lily Enstomach, die kleine Riesin Mischen (Gocha Gocha no Mi): fusioniert mit anderen Menschen, um die Stärke zu erhöhen; Nutzer: Charlotte Nyushi aus Big Moms Piratenbande

fusioniert mit anderen Menschen, um die Stärke zu erhöhen; Nutzer: Charlotte Nyushi aus Big Moms Piratenbande Mochi (Mochi Mochi no Mi): kann unbegrenzt klebrige Mochi-Masse erzeugen; Nutzer: Charlotte Katakuri aus Big Moms Piratenbande

kann unbegrenzt klebrige Mochi-Masse erzeugen; Nutzer: Charlotte Katakuri aus Big Moms Piratenbande Mampfen (Baku Baku no Mi): kann alles verschlingen und im und mit dem Körper fusionieren; Nutzer: König Wapol von Drum (Choppers Heimat)

kann alles verschlingen und im und mit dem Körper fusionieren; Nutzer: König Wapol von Drum (Choppers Heimat) Nachahmung (Mane Mane no Mi): kann das Aussehen von berührten Menschen kopieren; Nutzer: Mr. 2 (Bon Curry) von der Baroque-Firma

kann das Aussehen von berührten Menschen kopieren; Nutzer: Mr. 2 (Bon Curry) von der Baroque-Firma Nähen (Nui Nui no Mi): kann Fäden erzeugen und damit alles mögliche zusammennähen; Nutzer: Leo, Zwerg von Dress Rosa

kann Fäden erzeugen und damit alles mögliche zusammennähen; Nutzer: Leo, Zwerg von Dress Rosa Netz (Ami Ami no Mi): kann aus dem Körper und allem verspeisten Netze erzeugen; Nutzer: Largo („Strong World“ Special)

kann aus dem Körper und allem verspeisten Netze erzeugen; Nutzer: Largo („Strong World“ Special) Operation (Ope Ope no Mi): erzeugt einen Raum, in dem alle Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können; Nutzer: Trafalgar D. Law, Kapitän der Heart-Piraten

erzeugt einen Raum, in dem alle Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können; Nutzer: Trafalgar D. Law, Kapitän der Heart-Piraten Pinsel (Fude Fude no Mi): kann Zeichnungen zum Leben erwecken; Nutzer: Kurozumi Kanjuro, Samurai von Wano Kuni

kann Zeichnungen zum Leben erwecken; Nutzer: Kurozumi Kanjuro, Samurai von Wano Kuni Platzen (Pamu Pamu no Mi): kann alles aufpusten, bis es platzt oder explodiert; Nutzer: Gladius aus DoFlamingos Piratenbande

kann alles aufpusten, bis es platzt oder explodiert; Nutzer: Gladius aus DoFlamingos Piratenbande Räder (Shari Shari no Mi): verwandelt eigene Gliedmaßen in schnell drehende Räder; Nutzer: Kreiselrad, Kapitän der Marine (kämpft auf Enies Lobby)

verwandelt eigene Gliedmaßen in schnell drehende Räder; Nutzer: Kreiselrad, Kapitän der Marine (kämpft auf Enies Lobby) Altern (Juku Juku no Mi): kann Gegenstände und Lebewesen altern und sogar verfaulen lassen; Nutzer: Shinobu, Ninja aus Wano Kuni

kann Gegenstände und Lebewesen altern und sogar verfaulen lassen; Nutzer: Shinobu, Ninja aus Wano Kuni Rollen (Koro Koro no Mi): kann Arme und Beine in Rollen verwandeln; Nutzer: Aberon aus dem Silver-Mine-Arc

kann Arme und Beine in Rollen verwandeln; Nutzer: Aberon aus dem Silver-Mine-Arc Rost (Robu Robu no Mi): kann alles inklusive Lebewesen durch Berührung rosten lassen; Nutzer: Shuu, Kapitän der Marine (kämpft auf Enies Lobby)

kann alles inklusive Lebewesen durch Berührung rosten lassen; Nutzer: Shuu, Kapitän der Marine (kämpft auf Enies Lobby) Rotieren (Guru Guru no Mi): kann jedes Körperteil rotieren, Nutzer; Buffalo aus DoFlamingos Piratenbande

kann jedes Körperteil rotieren, Nutzer; Buffalo aus DoFlamingos Piratenbande Sahne (Kuri Kuri no Mi): kann unbegrenzt Sahne erzeugen; Nutzer: Charlotte Opera aus Big Moms Piratenbande

kann unbegrenzt Sahne erzeugen; Nutzer: Charlotte Opera aus Big Moms Piratenbande Schatten (Kage Kage no Mi): kann seinen Schatten kontrollieren und fremde Schatten stehlen, um damit Zombies zu erschaffen; Nutzer: Gecko Moria, Samurai der Meere und Kapitän der Moria-Piraten

kann seinen Schatten kontrollieren und fremde Schatten stehlen, um damit Zombies zu erschaffen; Nutzer: Gecko Moria, Samurai der Meere und Kapitän der Moria-Piraten Schaum (Awa Awa no Mi): erzeugt unbegrenzt Schaum, der Feinde glätten kann; Nutzer: Kalifa, Agentin der CP9

erzeugt unbegrenzt Schaum, der Feinde glätten kann; Nutzer: Kalifa, Agentin der CP9 Scheren (Choki Choki no Mi): verwandelt Hände in Scheren, die alles zerschneiden können; Nutzer: Inazuma von der Revolutionsarmee

verwandelt Hände in Scheren, die alles zerschneiden können; Nutzer: Inazuma von der Revolutionsarmee Schieben (Oshi Oshi no Mi): kann Materialien beliebig von sich schieben und so Tunnel erzeugen; Nutzer: Morley von der Revolutionsarmee

kann Materialien beliebig von sich schieben und so Tunnel erzeugen; Nutzer: Morley von der Revolutionsarmee Schlaf (Nemu Nemu no Mi): erzeugt einschläfernden Rauch, der Erinnerungen stiehlt; Nutzer: Seepferdchen Noko im Filler-Arc „Insel der Amnesie“

erzeugt einschläfernden Rauch, der Erinnerungen stiehlt; Nutzer: Seepferdchen Noko im Filler-Arc „Insel der Amnesie“ Kandieren (Schleck-Furcht, Pero Pero no Mi): kann alles mit Zucker überziehen; Nutzer: Charlotte Perospero aus Big Moms Piratenbande

kann alles mit Zucker überziehen; Nutzer: Charlotte Perospero aus Big Moms Piratenbande Schmelzen (Atsu Atsu no Mi): erhöht die eigene Körpertemperatur beliebig; Nutzer: Don Acchino, Anführer der Kopfgeldjäger im Filler-Arc der Phönix-Piraten

erhöht die eigene Körpertemperatur beliebig; Nutzer: Don Acchino, Anführer der Kopfgeldjäger im Filler-Arc der Phönix-Piraten Schriftrollen (Maki Maki no Mi): erschafft Schriftrollen mit verschiedenen Fähigkeiten; Nutzer: Raizo, Ninja auf Wano Kuni

erschafft Schriftrollen mit verschiedenen Fähigkeiten; Nutzer: Raizo, Ninja auf Wano Kuni Schwimmen (Sui Sui no Mi): kann durch jedes Material schwimmen; Nutzer: Senor Pink aus DoFlamingos Piratenbande

kann durch jedes Material schwimmen; Nutzer: Senor Pink aus DoFlamingos Piratenbande Seelenentzug (Seelen-Frucht, Soru Soru no Mi): kann Menschen ihre Seele entziehen und leblosen Dingen einsetzen; Nutzer: Charlotte Linlin alias Big Mom

kann Menschen ihre Seele entziehen und leblosen Dingen einsetzen; Nutzer: Charlotte Linlin alias Big Mom Sichel (Kama Kama no Mi): erzeugt messerscharfe Luftstöße; Nutzer: Erik Wirbelsturm im Filler-Arc „Abiz und der Milleniumsdrache“

erzeugt messerscharfe Luftstöße; Nutzer: Erik Wirbelsturm im Filler-Arc „Abiz und der Milleniumsdrache“ Sieden (Gutsu Gutsu no Mi): kann jedes Material im Körper schmelzen und umformen; Nutzer: Bill aus dem Silver-Mine-Fillerarc

kann jedes Material im Körper schmelzen und umformen; Nutzer: Bill aus dem Silver-Mine-Fillerarc Spiegel (Mira Mira no Mi): erschafft Spiegel, die Trugbilder erschaffen können und zur Spiegelwelt führen; Nutzer: Charlotte Brülee aus Big Moms Piratenbande

erschafft Spiegel, die Trugbilder erschaffen können und zur Spiegelwelt führen; Nutzer: Charlotte Brülee aus Big Moms Piratenbande Sprungfedern (Spiral-Frucht, Bane Bane no Mi): kann alle Körperteile in Sprungfedern umwandeln; Nutzer: Bellamy, Piratenkapitän auf Jaya und späterer Untergebener von DoFlamingo

kann alle Körperteile in Sprungfedern umwandeln; Nutzer: Bellamy, Piratenkapitän auf Jaya und späterer Untergebener von DoFlamingo Stacheln (Toge Toge no Mi): kann am ganzen Körper stacheln wachsen lassen; Nutzer: Miss Doublefinger von der Baroque-Firma

kann am ganzen Körper stacheln wachsen lassen; Nutzer: Miss Doublefinger von der Baroque-Firma Stampfen (Zushi Zushi no Mi): erlaubt die Manipulation der Gravitation durch Stampfen; Nutzer: Admiral Fujitora der Marine

erlaubt die Manipulation der Gravitation durch Stampfen; Nutzer: Admiral Fujitora der Marine Stein (Ishi Ishi no Mi): ermöglicht das Verschmelzen mit und Manipulieren von Gestein; Nutzer: Pica aus DoFlamingos Piratenbande

ermöglicht das Verschmelzen mit und Manipulieren von Gestein; Nutzer: Pica aus DoFlamingos Piratenbande Stroh (Wara Wara no Mi): kann sich in eine Vogelscheuche verwandeln und Strohpuppen erschaffen, die Schaden auf andere Personen übertragen; Nutzer: Basil Hawkins, Käptn der Hawkins-Piraten

kann sich in eine Vogelscheuche verwandeln und Strohpuppen erschaffen, die Schaden auf andere Personen übertragen; Nutzer: Basil Hawkins, Käptn der Hawkins-Piraten Taschen (Poke Poke no Mi): kann am ganzen Körper Taschen erschaffen und darin Dinge verstauen; Nutzer: Blamenco aus Whitebeards Piratenbande

kann am ganzen Körper Taschen erschaffen und darin Dinge verstauen; Nutzer: Blamenco aus Whitebeards Piratenbande Tatzen (Nikyu Nikyu no Mi): kann mit seinen Tatzen alles reflektieren, sogar Schmerzen und Emotionen; Nutzer: Bartholomäus Bär, Samurai der Meere und Revolutionär

kann mit seinen Tatzen alles reflektieren, sogar Schmerzen und Emotionen; Nutzer: Bartholomäus Bär, Samurai der Meere und Revolutionär Gewichtssteigerung (Tonnen-Frucht, Ton Ton no Mi): kann das eigene Gewicht beliebig und ohne Begrenzung steigern; Nutzer: Machvise aus DoFlamingos Piratenbande

kann das eigene Gewicht beliebig und ohne Begrenzung steigern; Nutzer: Machvise aus DoFlamingos Piratenbande Wiederbelebung ( Totenreich-Frucht, Yomi Yomi no Mi): Seele mit verstärkter Aura, kehrt nach dem Tod in den Körper zurück und kann ihn danach beliebig verlassen; Nutzer: Brook von den Strohhut-Piraten

Seele mit verstärkter Aura, kehrt nach dem Tod in den Körper zurück und kann ihn danach beliebig verlassen; Nutzer: Brook von den Strohhut-Piraten Trennen (Bara Bara no Mi): kann alle Körperteile beliebig zertrennen und kontrollieren; Nutzer: Buggy der Clown, Samurai der Meere und Piratenkaiser

kann alle Körperteile beliebig zertrennen und kontrollieren; Nutzer: Buggy der Clown, Samurai der Meere und Piratenkaiser Unsichtbarkeit (Suke Suke no Mi): macht Körper und alles Berührte unsichtbar; Nutzer: Absalom von den Moria-Piraten, Shiryu aus Blackbeards Piratenbande

macht Körper und alles Berührte unsichtbar; Nutzer: Absalom von den Moria-Piraten, Shiryu aus Blackbeards Piratenbande Wachs (Doru Doru no Mi): kann beliebige Mengen Wachs erschaffen; Nutzer: Mr. 3 von der Baroque-Firma

kann beliebige Mengen Wachs erschaffen; Nutzer: Mr. 3 von der Baroque-Firma Waffen (Buki Buki no Mi): kann Körperteile in Waffen umformen; Nutzer: Baby 5 aus DoFlamingos Piratenbande

kann Körperteile in Waffen umformen; Nutzer: Baby 5 aus DoFlamingos Piratenbande Wäsche (Whoshu Whoshu no Mi): wäscht die Boshaftigkeit aus den Menschen und bügelt sie damit glatt; Nutzer: Vize-Admiral Kranich von der Marine

wäscht die Boshaftigkeit aus den Menschen und bügelt sie damit glatt; Nutzer: Vize-Admiral Kranich von der Marine Entsaften (Wring-Frucht, Shibo Shibo no Mi): kann Lebewesen ausdörren und die Flüssigkeit für verschiedene Zwecke nutzen; Nutzer: Charlotte Smoothie aus Big Moms Piratenbande

kann Lebewesen ausdörren und die Flüssigkeit für verschiedene Zwecke nutzen; Nutzer: Charlotte Smoothie aus Big Moms Piratenbande Zeit (Toki Toki no Mi): ermöglicht Zeitreisen in die Zukunft; Nutzer: Kouzuki Toki, Ehefrau von Kouzuki Oden, Shogun von Wano Kuni

ermöglicht Zeitreisen in die Zukunft; Nutzer: Kouzuki Toki, Ehefrau von Kouzuki Oden, Shogun von Wano Kuni Zielen (Mato Mato no Mi): kann pro Hand ein Ziel festlegen, dass daraufhin immer getroffen wird; Nutzer: Van der Decken IX. von der Fischmenschen-Insel

Im folgenden Video seht ihr Buggys Paramecia-Kräfte im Einsatz. Und auch, welche Nachteile sie mit sich bringen können:

Alle Smile-Teufelsfrüchte und ihre Nutzer

Smile-Teufelsfrüchte sind künstlich hergestellt und sind aus diesem Grund schwerer zu kontrollieren. Wenn sie erfolgreich wirken, sorgen sie für Verwandlungen wie Zoan-Früchte. Nur zehn Prozent aller Smile-Früchte führen zum Erfolg. Der Rest sorgt nur dafür, dass die Nutzer ewig fröhlich sein müssen und wie normale Nutzer vom Wasser geschwächt werden.

Kouzuki Momonosuke hat ebenfalls eine solche Frucht verspeist, allerdings wurde diese von Dr. Vegapunk basierend auf Kaidos Kräften entwickelt. Darum ist sie keine Smile-Frucht, da der Erfolg garantiert war. Zusätzlich sind die Fähigkeiten dieser Frucht besser kontrollierbar, weshalb Momo sich (mit etwas Übung) nach Belieben verwandeln kann, was viele Smile-Nutzer nicht können.

Unter Kaidos Piraten finden sich die folgenden Smile-Kräfte:

Adler (Washi no Smile): Adler wächst aus dem Rücken; Nutzer: namenloser Pirat

Adler wächst aus dem Rücken; Nutzer: namenloser Pirat Affe (Saru no Smile): vier Affenarme und ein Affenschwanz wächst dem Nutzer: Gefängniswärter Solitaire

vier Affenarme und ein Affenschwanz wächst dem Nutzer: Gefängniswärter Solitaire Albinoschlange (Shirohebi no Smile): kann den Oberkörper strecken; Nutzer: Tenjosagari, gehört zu Black Maria

kann den Oberkörper strecken; Nutzer: Tenjosagari, gehört zu Black Maria Alpaka (Arupaka no Smile): bekommt einen Alpaka-Kopf; Nutzer: Gefängniswärter Alpacaman

bekommt einen Alpaka-Kopf; Nutzer: Gefängniswärter Alpacaman Bär (Name unbekannt): Bärenköpfe ersetzen verschiedene Gliedmaßen; Nutzer: mehrere namenlose Piraten

Bärenköpfe ersetzen verschiedene Gliedmaßen; Nutzer: mehrere namenlose Piraten Elefant (Zou no Smile): Elefantenkopf wächst aus dem Bauch; Nutzer: Gefängniswärter Babanuki

Elefantenkopf wächst aus dem Bauch; Nutzer: Gefängniswärter Babanuki Fledermaus (Komori no Smile): verbessert das Gehör und lässt Fledermausflügel wachsen; Nutzer: Batman, gehört zu Holdem

verbessert das Gehör und lässt Fledermausflügel wachsen; Nutzer: Batman, gehört zu Holdem Flughörnchen (Musabasi no Smile): kann wie ein Flughörnchen durch die Luft gleiten, Nutzer: Aufklärungs-Star Bao Huang

kann wie ein Flughörnchen durch die Luft gleiten, Nutzer: Aufklärungs-Star Bao Huang Gazelle (Gazeru no Smile): ermöglicht schnelle Fortbewegung auf Gazellenbeinen; Nutzer: Gazelleman, gehört zu Holdem

ermöglicht schnelle Fortbewegung auf Gazellenbeinen; Nutzer: Gazelleman, gehört zu Holdem Giraffe (Kirin no Smile): Körper hängt an einem Giraffenhals; Nutzer: Hamlet, von Tama gezähmt

Körper hängt an einem Giraffenhals; Nutzer: Hamlet, von Tama gezähmt Gorilla (Name unbekannt): Gorillas wachsen an verschiedenen Stellen des Körpers (Faust, Rücken, Arme); Nutzer: Briscola und Mizerka, beide von Tama gezähmt

Gorillas wachsen an verschiedenen Stellen des Körpers (Faust, Rücken, Arme); Nutzer: Briscola und Mizerka, beide von Tama gezähmt Gürteltier (Arumajiro no Smile): Gürteltierpanzer wächst auf dem Rücken; Nutzer: Gefängniswärter Madilloman

Gürteltierpanzer wächst auf dem Rücken; Nutzer: Gefängniswärter Madilloman Hakennasennatter (Shishibanahebi no Smile): kann den Hals strecken, um wie eine Schlange auszusehen; Nutzer: Nure-Onna, gehört zu Black Maria

kann den Hals strecken, um wie eine Schlange auszusehen; Nutzer: Nure-Onna, gehört zu Black Maria Hirsch (Name unbekannt): bekommt einen Hirschkopf; Nutzer: namenloser Pirat

bekommt einen Hirschkopf; Nutzer: namenloser Pirat Hirschkäfer (Name unbekannt): Hirschkäfer-Zangen wachsen aus dem Kopf; Nutzer: namenloser Pirat

Hirschkäfer-Zangen wachsen aus dem Kopf; Nutzer: namenloser Pirat Huhn (Niwatori no Smile): verwandelt in den Körper eines Riesenhuhns; Nutzer: Star Four Tricks

verwandelt in den Körper eines Riesenhuhns; Nutzer: Star Four Tricks Hyäne (Name unbekannt): erhält einen zusätzlichen Hyänen-Kopf; Nutzer: namenloser Pirat

erhält einen zusätzlichen Hyänen-Kopf; Nutzer: namenloser Pirat Kaiman (Name unbekannt): Kaiman wächst aus den Beinen; Nutzer: Caimanlady aus dem Überwachungssystem

Kaiman wächst aus den Beinen; Nutzer: Caimanlady aus dem Überwachungssystem Kaninchen (Name unbekannt): Oberkörper wird zu einem Kaninchenkopf; Nutzer: Rabbitman

Oberkörper wird zu einem Kaninchenkopf; Nutzer: Rabbitman Katze (Neko no Smile): verschiedene Körperteile bekommen Katzenmerkmale; Nutzer: mehrere namenlose Piraten

verschiedene Körperteile bekommen Katzenmerkmale; Nutzer: mehrere namenlose Piraten Klapperschlange (Garagarahebi no Smile): Schlangen wachsen aus Schultern und Beinen; Nutzer: Poker

Schlangen wachsen aus Schultern und Beinen; Nutzer: Poker Krabbe (Name unbekannt): Krebsscheren wachsen aus den Armen, Körper wird krabbenähnlich; Nutzer: mehrere namenlose Piraten

Krebsscheren wachsen aus den Armen, Körper wird krabbenähnlich; Nutzer: mehrere namenlose Piraten Löwe (Raion no Smile): Löwenkopf und -pranken wachsen aus dem Bauch; Nutzer: Holdem

Löwenkopf und -pranken wachsen aus dem Bauch; Nutzer: Holdem Maus (Nezumi no Smile): bekommt Mäuseohren; Nutzer: Mouseman

bekommt Mäuseohren; Nutzer: Mouseman Mops (Pagu no Smile): bekommt einen Mops-Körper; Nutzer: Wanyudo, Black Marias Waffe

bekommt einen Mops-Körper; Nutzer: Wanyudo, Black Marias Waffe Nashorn (Name unbekannt): Unterleib wird zum Nashorn; Nutzer: namenloser Pirat

Unterleib wird zum Nashorn; Nutzer: namenloser Pirat Nashornkäfer (Name unbekannt): bekommt das Horn eines Nashornkäfers; Nutzer: namenloser Pirat

bekommt das Horn eines Nashornkäfers; Nutzer: namenloser Pirat Nilpferd (Kaba no Smile): Nilpferdkörper wächst aus dem Rumpf, allerdings umschließt das Maul den Oberkörper; Nutzer: Gefängnisaufseher Dobon

Nilpferdkörper wächst aus dem Rumpf, allerdings umschließt das Maul den Oberkörper; Nutzer: Gefängnisaufseher Dobon Pferd (Uma no Smile): verwandelt in einen Zentaur; Nutzer: Speed, von Tama gezähmt

verwandelt in einen Zentaur; Nutzer: Speed, von Tama gezähmt Schaf (Hitsuji no Smile): Hände werden zu Schafshörnern; Nutzer: Sheepshead, Headliner der Gifter

Hände werden zu Schafshörnern; Nutzer: Sheepshead, Headliner der Gifter Schlange (Hebi no Smile): Schlangen wachsen aus verschiedenen Körperteilen oder ermöglicht Verlängerung des Halses; Nutzer: Snakeman und Sarahebi, Propaganda-Lehrerin von Orochi

Schlangen wachsen aus verschiedenen Körperteilen oder ermöglicht Verlängerung des Halses; Nutzer: Snakeman und Sarahebi, Propaganda-Lehrerin von Orochi Schmetterling (Cho no Smile): verleiht Schmetterlingsflügel; Nutzer: namenlose Piratin

verleiht Schmetterlingsflügel; Nutzer: namenlose Piratin Skorpion (Sasori no Smile): verleiht zusätzliche Beine und verwandelt Haare in einen Stachel; Nutzer: Gefängniswärter Daifugo

verleiht zusätzliche Beine und verwandelt Haare in einen Stachel; Nutzer: Gefängniswärter Daifugo Strauß (Name unbekannt): verwandelt den Hals in einen langen Straußenhals; Nutzer: Gefängniswärter Dachoman

verwandelt den Hals in einen langen Straußenhals; Nutzer: Gefängniswärter Dachoman Vogel (Name unbekannt): verleiht Vogelflügel; Nutzer: namenloser Pirat

verleiht Vogelflügel; Nutzer: namenloser Pirat Walross (Name unbekannt): verleiht einen zusätzlichen Walross-Kopf; Nutzer: namenloser Pirat

verleiht einen zusätzlichen Walross-Kopf; Nutzer: namenloser Pirat Wolf (Name unbekannt): verwandelt verschiedene Körperteile in Wolfsköpfe; Nutzer: namenlose Piraten

Die negativen Seiten der Smile-Früchte werden vor allem in dieser Szene besonders deutlich:

Welche Teufelskräfte hat Ruffy?

Ruffys Teufelsfrucht ist etwas besonderes, denn sie weist Eigenschaften aller Teufelsfrucht-Arten auf:

Sein Körper verwandelt sich komplett in Gummi wie bei einer Logia. Dadurch haben manche Angriffe wenig Wirkung, allerdings entgeht er ihnen nur wegen der Elastizität und kann seinen Körper nicht durchdringend machen wie normale Logia-Nutzer.

Die Gummi-Beschaffenheit wird darum eher als Paramecia-Kraft klassifiziert. Im Verlauf des Animes demonstriert Ruffy mehrfach, wie viele Möglichkeiten sein Gummikörper ihm verleiht.

Mit dem Erwachen der Frucht zeigt sich allerdings ihre wahre Essenz, denn die Gum-Gum-Frucht ist in Wahrheit eine Zoan-Frucht. Die mythische Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika ermöglicht die Verwandlung in einen hyperflexiblen Sonnengott, der mit seinen Gummikräften unbeschwert die Realität um sich herum dehnen kann.

Die Kraft der erweckten Gum-Gum-Frucht seht ihr in diesem Video von Crunchyroll:

