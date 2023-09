Dr. Stone im Stream sehen – Deutsch & OmU (kostenlos)

Der geniale Senku Ishigami erwacht 3.700 Jahren nach einem mysteriösen apokalyptischen Ereignis in einer Steinzeitwelt. Mithilfe der Wissenschaft und seinen Freunden will er die Menschheit retten und herausfinden, was hinter den seltsamen Geschehnissen vor Tausenden Jahren steckt. Wo ihr „Dr. Stone“ in Deutschland legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„Dr. Stone“ im Stream

Die Suche nach „Dr. Stone“ auf Netflix, Amazon Prime Video, & Co. ist vergebens – die Serie findet ihr aktuell nur auf den dafür spezialisierten Anime-Streamingdiensten. Aktuell gibt es eine Möglichkeiten, um die drei Staffeln und das Special von „Dr. Stone“ legal im Netz zu sehen:

Bei „Crunchyroll“ könnt ihr die erste Staffel der Serie im japanischen Original mit Untertiteln sowie die ersten drei Folgen auch mit deutscher Tonspur kostenlos sehen. Wer die komplette Serie sehen möchte, benötigt mindestens das Fan-Abo (6,99 Euro im Monat).

DVD- und Blu-ray-Release

Der Veröffentlichungsplan der „Dr. Stone“-Boxen sieht wie folgt aus:

Dr. Stone - Staffel 1 - Vol.1 - [Blu-ray] mit Sammelschuber Crunchyroll

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Premiere (OmU) Premiere (GerDub) Staffel 1 1 (1) Stone World 5.7.19 16.7.20 2 (2) King of the Stone World 12.7.19 16.7.20 3 (3) Waffen der Wissenschaft 19.7.19 23.7.20 4 (4) Rauchzeichen 26.7.19 23.7.20 5 (5) Stone World - The Beginning 2.8.19 30.7.20 6 (6) Zwei Länder der Steinwelt 9.8.19 30.7.20 7 (7) Wo zwei Millionen Jahre vergangen sind 16.8.19 6.8.20 8 (8) Stone Road 23.8.19 6.8.20 9 (9) Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend 30.8.19 13.8.20 10 (10) Zweifelhafte Allianz 6.9.19 13.8.20 11 (11) Clear World 13.9.19 20.8.20 12 (12) Rücken an Rücken 20.9.19 20.8.20 13 (13) Der maskierte Soldat 27.9.19 27.8.20 14 (14) Der maskierte Soldat 4.10.19 27.8.20 15 (15) Die Früchte von zwei Millionen Jahren 11.10.19 3.9.20 16 (16) Eine Geschichte über Äonen 18.10.19 3.9.20 17 (17) Hundert Nächte und tausend Himmel 25.10.19 10.9.20 18 (18) Stone Wars 1.11.19 10.9.20 19 (19) In die Neuzeit 8.11.19 17.9.20 20 (20) Die Ära der Kraftübertragung 15.11.19 17.9.20 21 (21) Der Sparta-Handwerks-Klub 22.11.19 24.9.20 22 (22) The Treasure 29.11.19 24.9.20 23 (23) Die Welle der Wissenschaft 6.12.19 1.10.20 24 (24) Die Stimme in die endlose Ferne 13.12.19 1.10.20 Staffel 2 1 (25) Stone Wars Beginning 14.1.21 25.2.21 2 (26) Hotline 21.1.21 4.3.21 3 (27) Anruf von den Toten 28.1.21 11.3.21 4 (28) Die Großoffensive 4.2.21 18.3.21 5 (29) Steam Gorilla 11.2.21 25.3.21 6 (30) Prison Break 18.2.21 1.4.21 7 (31) Streng geheime Mission 25.2.21 8.4.21 8 (32) Final Battle 4.3.21 15.4.21 9 (33) Der Zerstörer und der Retter 11.3.21 22.4.21 10 (34) Das stärkste Team der Welt 18.3.21 29.4.21 11 (35) Prologue of Dr. Stone 25.3.21 6.5.21 Staffel 3 1 (36) New World Map 6.4.23 18.5.23 2 (37) Ein Hoch auf die Gier 13.4.23 25.5.23 3 (38) Erster Kontakt 20.4.23 1.6.23 4 (39) Auger der Wissenschaft 27.4.23 8.6.23 5 (40) Perseus, das Schiff der Wissenschaft 4.5.23 15.6.23 6 (41) Treasure Box 11.5.23 22.6.23 7 (42) Das Licht der Hoffnung und Verzweiflung 18.5.23 29.6.23 8 (43) Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft 25.5.23 6.7.23 9 (44) Schöne Wissenschaft 1.6.23 13.7.23 10 (45) Science Wars 8.6.23 20.7.23 11 (46) Das Wunder mit dieser Faust 15.6.23 27.7.23

