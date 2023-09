One Piece: Staffel 2 auf Netflix – Das wissen wir bisher

Die Realverfilmung von One Piece geht als erste erfolgreiche Anime-Adaptation in die Geschichte ein. Da ist die Frage natürlich nicht weit, wann Netflix die zweite Staffel des Piratenabenteuers veröffentlicht und welche Abenteuer uns dort wohl erwarten. Was bisher zur zweiten Staffel von One Piece bekannt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wann erscheint Staffel 2 von One Piece auf Netflix?

Da die Serie erst vor kurzem an den Start gegangen ist, gibt es noch keine offiziellen Infos zur zweiten Staffel. Allerdings können wir wegen des großen Erfolges der Realverfilmung stark damit rechnen, dass das Abenteuer der Strohhüte fortgesetzt wird.

Und dieses Mal müssen wir wahrscheinlich auch nicht so lange warten. Nachdem die Produktion der ersten Staffel ganze sieben Jahre gebraucht hat, werden folgende Staffeln weniger Zeit in Anspruch nehmen. Grund dafür ist sicher der nun etablierte Cast der Strohhüte und auch der Workflow, der zwischen dem Schöpfer Eiichiro Oda und dem Produktionsstudio Tomorrow Studios entstanden ist. Diese Annäherung der westlichen und östlichen Arbeitsweise war ein großer Punkt, weshalb One Piece sehr lange auf seine erste Staffel warten durfte:

Was erwartet uns in der zweiten Staffel?

Kenner des Anime und Manga wissen natürlich, wie die Reise der Strohhüte weitergeht und welche Begegnungen für die Handlung des gesamten Anime wichtig sind. Wenn ihr One Piece also schon länger verfolgt, habt ihr sicherlich eine Ahnung, wohin es die Crew nach dem Verlassen des Aarlong Parks verschlägt.

Mit dem Auftauchen eines bekannten Marinesoldaten am Ende der ersten Staffel festigt sich der Verdacht, dass die zweite Staffel in Logue Town starten wird. Die Begegnung zwischen Alvida und Buggy lässt das ebenfalls vermuten:

Je nachdem, wie die Showrunner und Drehbuchautoren verfahren, werden die Strohhüte danach wohl mit der bereits in Staffel 1 erwähnten Baroque-Firma in Konflikt geraten und sie vielleicht sogar besiegen.

Da die erste Staffel bisher nur 45 Folgen des Anime umfasst hat, kann es aber auch gut sein, dass der Alabasta-Arc sich auf zwei Staffeln verteilt. Schließlich umfasst er inklusive Logue Town um die 80 Folgen. In Anbetracht der Änderungen, die bereits für Staffel 1 vorgenommen wurden, ist es aber durchaus auch möglich, auch diese Folgen innerhalb einer Staffel zu bringen. Und bei einer Aufteilung würde auch ein Gegenspieler und damit ein episches Staffelfinale fehlen.

Die Staffelaufteilung der Arcs – Unsere Vermutungen

Mit der ersten Staffel haben Tomorrow Studios nicht nur bewiesen, dass eine Realverfilmung eines Anime möglich ist, sondern auch, dass sie trotz Änderungen im Verlauf der Handlung dem Original treu bleiben können. In Anbetracht dessen können wir vermuten, dass die nachfolgenden Staffeln diese Arcs und Handlungsstränge behandeln:

Spoiler-Warnung: Diese Vermutungen setzen voraus, dass ihr im Anime und Manga aktuell seid.

Staffel 2: Alabasta-Arc – Logue Town, La Boum, Little Garden, Wapo und Chopper, Alabasta

Alabasta-Arc – Logue Town, La Boum, Little Garden, Wapo und Chopper, Alabasta Staffel 3: Skypia – Erste Begegnung mit Bellamie und Blackbeard, Kampf gegen Enel

Skypia – Erste Begegnung mit Bellamie und Blackbeard, Kampf gegen Enel Staffel 4: CP 9 – Water 7, Begegnung mit Franky, Robins Verrat und ihre Befreiung in Enies Lobby, Merrys Opfer

CP 9 – Water 7, Begegnung mit Franky, Robins Verrat und ihre Befreiung in Enies Lobby, Merrys Opfer Staffel 5: Thriller Bark und Saobody – Begegnung mit Brook, Trennung der Strohhüte

Thriller Bark und Saobody – Begegnung mit Brook, Trennung der Strohhüte Staffel 6: Marine Ford – Amazonen-Insel, Impel Down, Marine Ford und der Beginn des neuen Zeitalters

Marine Ford – Amazonen-Insel, Impel Down, Marine Ford und der Beginn des neuen Zeitalters Staffel 7: Fischmenscheninsel und Punk Hazard – Wiedervereinigung, Kampf gegen Hody Jones, Begegnung mit Kinemon, Kampf gegen Caesar Crown

Fischmenscheninsel und Punk Hazard – Wiedervereinigung, Kampf gegen Hody Jones, Begegnung mit Kinemon, Kampf gegen Caesar Crown Staffel 8: Dress Rosa – Gladiatorenkampf, Laws Geschichte, Revolution gegen Doflamingo

Dress Rosa – Gladiatorenkampf, Laws Geschichte, Revolution gegen Doflamingo Staffel 9: Whole Cake Island – Ankunft auf Zou, Sanjis Abreise, Verschwörung gegen Big Mom

Whole Cake Island – Ankunft auf Zou, Sanjis Abreise, Verschwörung gegen Big Mom Staffel 10: Wano Kuni – Ankunft, Ruffys Gefangennahme, Odens Geschichte, geheime Vorbereitungen, Kampf gegen Kaidos Crew

Wano Kuni – Ankunft, Ruffys Gefangennahme, Odens Geschichte, geheime Vorbereitungen, Kampf gegen Kaidos Crew Staffel 11: Final Saga

Wenn jede Staffel ungefähr zwei Jahre für ihre Produktion benötigt, könnte es also in 22 Jahren soweit sein, dass auch der reale Ruffy das One Piece findet. Wenn er es denn findet...

